Petr Adler: jednou jsi dole, jednou nahoře. NHL neví, jak na tom bude doopravdy

Je pravda, že NHL do svých plánů zahrnuje možnost, že by se základní část, a pak také pohárový turnaj, dohrála jinde, než sídlí mužstva, která by hrála, není ale pravda, že liga vážně uvažuje o městech, kde nejsou haly na její úrovni. Je také pravda, že komisař Gary Bettman pohovořil ve středu telefonicky s premiérem Alberty Jasonem Kenneym, není ale pravda, že by se mluvilo o tom, že jedním ze čtyř měst, kde by se takhle hrálo, by byl Edmonton.

Zpravodajství o údajné pandemii a tím pádem i o osudech nejvyšší hokejové soutěže světa, NHL, se v poslední době zcela zřejmě řídí zprávami agentury JPP (Jedna Paní Povídala).

V podstatě je to prostinké: jeden den má obecenstvo spousty důvodů k optimismu, o den později si může být jisto, že NHL bude mít kliku, podaří-li se jí zachránit alespoň příští sezónu, zatímco na tuto sezónu může zapomenout.

Jeden den Bettmanův zástupce Bill Daly vypráví, jak se dá zařídit, aby vstupní výběr nováčků (entry draft) konaný v době, kdy je dohrávaná základní části pořád ještě v běhu, byl férový a vyvážený, a říká to tak, že je zřejmé, že vidí, jak je dohrávka základní části doslova na spadnutí. Druhý den, krátce poté, kdy albertský premiér Jason Kenney potvrdí, že hovořil s komisařem NHL Garym Bettmanem, oznámí albertská šéflékařka (Chief Medical Officer) Dr. Deena Hinshawová, že vládě právě doporučila zákaz veškerých veřejných shromáždění více než patnácti osob kdekoliv v Albertě do konce léta. Jen není jasné: měla na mysli konec léta jak to vidí obyvatelstvo, tedy začátek školního roku začátkem září, nebo měla na mysli astronomický konec léta (letos to bude v úterý 22. září)?

Honba za zjevením?

Daly mluví o výpočtu pořadí v loterii nejen podle vyfukovaných míčků, seřazených podle složitých výpočtů pravděpodobností, i o výpočtu dalšího pořadí ve výběru podle výpočtu bodových procent, jako by se nechumelilo. A dodává, že by rozhodně nebylo fér k mužstvům a soutěžím jiných světadílů (měl na myslí převážně Evropu), kdyby jim NHL vyrabovala sestavy až někdy v září, tedy v době, kdy jsou evropské soutěže v běhu.

Bettman připouští, že NHL může uvažovat, že se bude hrát ve vybraných městech, ale ihned dodává, že fáma, podle níž jde o čtyři města, není úplně přesná: liga se dívá na alespoň tucet měst. Vysvětluje měřítka, jichž NHL bude používat při výběru měst v případě, že se nebude moci začít hrát ve všech jedenatřiceti ligových městech najednou.

Ta měřítka jsou samozřejmě logická, ale Bettman je člověk známý tím, že má rád přesnost. Když něco sepisuje, kontroluje přesně, kam patří čárka, kam zase středník, kam dvoutečka, kam tečka, kam otazník a kam vykřičník. Takže ihned řekne, že tohle jsou všechno myšlenky, že liga zatím nic nepřijala, ale také ani nevyloučila, a poděkuje komentátorům za jejich někdy opravdu pološílené nápady, protože se z nich třeba může někdy něco hodit. I z nakřaplého vajíčka se může vylíhnout kuře.

Daly ví jistě, že kdyby se naprosto náhodou stalo, a nějaký hráč či zaměstnanec ligy nebo některého z mužstev prošel zkouškou na přítomnost koronaviru a byl shledán, že ten Covid-19 opravdu má v těle, liga by už činnost nepřerušila.

Zapomněl se zeptat politiků (a politikářů), včetně zdravotních úřadů, na jejich názor. Ano, liga bude respektovat názory i pokyny politiků (a politikářů), včetně zdravotních úřadů, ale tady se Daly otázce vyhnul elegantním obloukem.

NHL nakázala svým, zaměstnancům, včetně hokejistů, že se mají chránit před zbytkem světa v karanténách za zavřenými dveřmi až do čtvrtka 30. dubna, a hin sa hukáže.

Současně se také, v souhlasu s hráčskými odbory NHLPA, zavázala, že před obnovením základní části uskuteční tréninkové tábory nejméně třítýdenní, aby se hráči všech mužstev dostali zpět do formy.

V takovém případě bude kalendář ještě složitější: zatimco je dnes už docela možné, že hráči budou smět vycestovat z Evropy bez zvláštních potíží, není zatím jasné, do kdy bude platit předpis, že po přistání kdekoliv v Severní Americe se budou muset podrobit povinné dvoutýdenní karanténě. NHL bude muset vzít v úvahu i tyhle dva týdny, když začne plánovat načasování svého návratu.

Liga nekomentovala (alespoň ne veřejně), že švédští hokejisté, kteří odlétli do svých domovů, už dnes, díky volnějším mravům ve své zemi, trénují na ledě. Sdělení NHL o prodloužené karanténě není nařízením pro ty, kteří žijí v místech, kde platí jiné zákony a nařízení. Mnozí severoameričtí hráči jsou ale poněkud popuzeni: jejich švédští kolezi prý získávají neférové výhody. NHL na přímou otázku odpovídá mlčenlivým pokrčením obou ramen, za zavřenýma dverma pak její činovníci pronáší kacířskou větu: tohle ať si hráči vyřídí mezi sebou.

Ovšem, kdy k tomu dojde, a kdo dostane první dvě minuty za pár uštědřených facek, to netuší ani nejmocnější tohoto světa. O zahajovacím vhazování nemluvě.

