Petr Adler: NHL a NHLPA zkoumají, jak zabránit nebezpečí tržných ran

Za tržné rány na zápěstích hokejistů může Mario Lemieux. Rozhodl se kdysi, že mu ochranný kryt na rukavicích vadí, uřízl ho, ostatní se po něm houfně začali opičit, a když se náhodou, třeba v pádu, něčí brusle dotknou obnažené části těla jiného hráče, je tragédie za rohem. Jako se to stalo nedávno v zápasu Toronto Maple Leafs Iljovi Michejevovi, kterému takové seknutí prorazilo tepnu, a nebýt okamžitého zásahu odborníků, kdo ví, jak by to dopadlo.

Jack Hughes z New Jersey Devils to určitě tak nemyslel, ale co už se stalo, stalo se.

Ano, přikyvují odborníci z NHL, až na to, že liga sezónu co sezónu řeší v průměru kolem tuctu podobných zranění, a většina se týká jiných části těla. Zvláště v případech brankářů, kteří se mají v závarech co ohánět, aby nepustili puk za záda, a nedávají moc pozor, kdo letí po hlavě na led a mává při tom obruslenými chodidly nad hlavou.

Právě proto NHL zřídila před třemi roky skupinu pro výzkum, co dělat s podobnými tržnými ranami. Dlouhou dobu o ní věděli pouze zasvěcení. Nyní liga oznámila, že skupina se sejde během Zápasu hvězd v St. Louis v plném počtu, aby probrala řadu návrhů, jak zmírnit tohle nebezpečí: odstranit se nedá. Hráči mají na nohou ostře nabroušené skalpely.

Pravda je, že i odborníci přes výstroj, kteří jsou členy této výzkumné skupiny, si zatím nedovedou představit, co by se mělo stát. Teoreticky řečeno, měla by jít řeč o nějakých povinných změnách, jenže nikdo zatím nemá ponětí o jakých. Ví se pouze, že návrhy budou posuzovat liga s hráčskými odbory rukou společnou a nerozdílnou, že je bude muset poté schválit soutěžní výbor, v němž sedí zástupci obou stran, a že je pravděpodobné, že návrh vzešlý z tohoto výboru projde na všech stranách, neboť bude vlastně všemi stranami schválen předem.

Hororové snímky

Jednou ze součástí jednání bude promítání zpomalených záběrů (a z většího množství kamer) většího počtu zranění, které způsobil dotek nabroušené brusle s nechráněnou části hokejistova těla. Tedy nejen úraz Ilji Michejeva, ale třeba také zranění útočníka New York Islanders Cala Clutterbucka bruslí útočníka Boston Bruins Patrice Bergerona. A také zranění brankáře Niagara IceDogs z mládežnické OHL (Ontario Hockey League) Tylera Tynana v utkání proti London Knights. Tento případ vedl dokonce k nedohrání zápasu.

Podle ověřených informací, záznam v tuto chvíli obsahuje nejméně čtrnáct podobných případů.

Skupinu pověřenou výzkumem tržných ran (Laceration Task Group) vedou společně bývalí hráči Rod Pasma, vice-president oddělení hokejových operací NHL, a Joe Reekie za NHLPA.

Pasma hrával v obraně v mládežnické OHL (Cornwall Royals, Kingston Frontenacs, Windsor Spitfires), pak v kanadské universitní soutěži (Laurentian University), a nakonec za Lousiana IceGators v nižší soutěži ECHL (East Coast Hockey League). V roce 1990 si ho z celkového 30. místa vybrali ve druhém kole Washington Capitals, ale nikdy za ně nehrál.

Reekie odehrál v NHL 19 sezón. V roce 1983 si ho vybrali Hartford Whalers, ale on se jim odmítl upsat (a raději hrál dále v OHL za Cornwall Royals). O dva roky později si ho vybrali Buffalo Sabres. Co spolehlivý obránce pak Reekie hlídal modrou čáru Sabres, New York Islanders, Tampa Bay Lightning, Washington Capitals a Chicago Blackhawks. Nějakou dobu po odchodu do hokejového důchodu pracoval jako pozápasový komentátor z utkání Capitals, a pak se stal odborníkem pro výzbroj a výstroj u NHLPA.

Jejich skupinu tvoří trenéři mužstev (v řeči NHL jde o ošetřující personál, který sice nedosáhl lékařského titulu, ale vyžaduje podobné universitní vzdělání, zaměřené výlučně na ošetřování sportovců), dále vedoucí výzbroje a výstroje u mužstev (equipment managers), a lékaři.

V tuto chvíli mají hokejisté v NHL povoleno používat osmi různých součástí výstroje, které mají bránit tržným ranám na achilovkách, v zápěstích a po celé délce rukávu. Ta osmá součást přibyla začátkem roku 2020: jde o zvláštní druh rolákového límce, který má ze všech stran chránit oblasti kolem šíje.

Neočekává se, že by skupina pro výzkum tržných ran přišla vzápětí s návrhy na zásadní změny v hokejové výstroji, ale je zřejmé, že naznačí, kterým směrem se bude věc vyvíjet dál. Hokejisté nosí na nohách čepele, a to se patrně nezmění, i když jedním z námětů na pořadu schůze budou zkoušky nástavců na přední i zadní špičky bruslí. Měly by být z neprůstřelného kevlaru, hmoty, jíž se užívá pro neprůstřelné vesty policistů a vojáků. Potíž spočívá v tom, jak je připevnit tak, aby držely tam, kam budou připevněny, a aby nevadily.

Mluví se také o tom, že by se mělo kevlaru, nebo něčeho podobného, používat při výrobě rukávů na dresech. Ozvalo se sice několik škarohlídů, že to by ty rukávy byly najednou mnohem těžší, ale utišilo je sdělení, že mnozí špičkoví rychlobruslaři nosí pod svými svůdně přiléhavými kombinézami ještě jednu vrstvu, která pokrývá celé tělo, a je vyrobena z kevlaru.

Rychlobruslařským bruslím se (oprávněně) říká nože.

Další předpokládaný návrh: žádné zkracování rukavic. Podle názoru několika hráčů, tenhle návrh má ze všech ostatních nejmenší naději. Vynález zkázy z dílny Maria Lemieuxe bude, zdá se, žít dál.

