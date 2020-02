Petr Adler: NHL a olympiáda opět na pořadu dne

A jsme tam, kde jsme byli začátkem 90. let minulého století: Mezinárodní olympijský výbor (MOV) a Mezinárodní hokejová federace (IIHF) stojí pokorně před branami NHL s čepicemi v rukou a o žebráckých holích: olympijský hokejový turnaj bez největších hvězd zajímá pouze teoretiky, MOV a IIHF na něm prodělávají kalhoty, páni z NHL, co pro vás můžeme udělat, abyste se k nám vrátili?

Zástupci obou organizací navštívili koncem minulého týdne kanceláře NHL v New Yorku: řekněte nám, co chcete, a my to zkusíme udělat. To načasování je hodně ironické: NHL totiž zahajuje toto úterý v Torontu úřední jednání s odbory NHLPA o novou kolektivní smlouvu. Půjde o jednání se záznamy a se vším všudy, co k tomu patří, a NHLPA by ráda dostala olympijskou účast do nově vznikajícího mezinárodního kalendáře, který se má stát nedílnou součástí nové kolektivní smlouvy.

Proto ani není divu, že schůze v New Yorku se zúčastnili i zástupci NHLPA.

Řekněte, co chcete

Zástupci MOV a IIHF naznačili, že by byli připraveni přistoupit jak na dosavadní podmínky (úhrada cestovného a pojištění hráčů), ale že jsou také navíc ochotni jednat o poskytnutí práv na použití zpravodajství z her, včetně použití olympijských symbolů. NHL si už delší dobu stěžovala, že řeči o rozšiřování slávy hokeje jsou jí k ničemu, když ona sama musí o účasti svých zaměstnanců být zticha.

Pode náznaků z vedení NHL se ale nedá očekávat, že by odpověď přišla dříve, než bude jasno, jakým směrem a jakou rychlostí se ubírají jednání s NHLPA o novou kolektivní smlouvu. NHL už jednou zažila, že poměrně krátce po účasti na olympiádě došlo k výluce kvůli naprosté neochotě NHLPA souhlasit s jednáními o některých bodech, které NHL považovala za nezbytné (šlo o mzdový strop).

Kromě toho, zástupci NHL vědí, že kdyby na návrhy MOV a IIHF přikývli příliš ochotně, zbaví se páky v jednáních jak s nimi, tak s NHLPA.

Ostatně, zástupce komisaře NHL Bill Daly to řekl zcela otevřeně: i kdyby MOV udělal úplně všechno, oč liga žádá, olympijská účast v roce 2022 bude muset být bezpodmínečně podmíněna tím, že bude muset být součástí širších jednání s hráčskými odbory. Základní podmínkou je, že vyjednávači za ligu budou moci s čistým svědomím předstoupit před Radu guvernérů a říci, že olympijskou účast doporučují z těch a těch důvodů.

To znamená, uzavřel Daly, že olympijská dohoda bude muset být spojena se zárukami pracovního smíru na delší časově období.

Tím v podstatě naznačil, že NHL by si přála novou kolektivní smlouvu s platností delší než čtyři roky, jak ji naznačuje NHLPA.

A hned je tady první překážka: NHLPA soudí, že sem tyhle podmínky nepatří, protože nastávající olympiáda se má konat dříve než vyprší současná kolektivní smlouva.

President IIHF René Fasel se tedy asi nedočká, že by NHL splnila jeho nedávný požadavek, že potřebuje znát její odpověď před koncem letošního srpna. Ostatně, tohle naznačil komisař NHL Gary Bettman už během Zápasu hvězd: Faselovy termíny jsou pohyblivé, před tím mluvil o konci prosince, a rozhodování NHL se bude řídit tím, co vyhovuje jí, a ne IIHF, která v tomto případě stejně vystupuje jako prostředník: olympiádu pořádá MOV. Tedy právě ten podnik, který jednostranně zrušil dřívější smlouvu o olympijské účasti NHL.

Bettman také původně řekl, že jednou z překážek je, že olympijská účast narušuje průběh soutěže. Nejen, že se nehraje málem tři neděle, ale liga navíc riskuje, že se ji zraní její nejlepší hráči.

Soukromý dotaz, proč by NHL nemohla v olympijském roce zkrátit základní část své sezóny ze současných 82 kol na dejme tomu 72, se setkala se stejně soukromou odpovědí: vy snad žertujete.

