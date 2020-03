Petr Adler: NHL odložila vstupní výběr (a další akce) na neurčito

Mladíci, kteří se těšili, že uslyší mezi 26. a 27. červnem v montréalském Bell Centre svá jména mezi vyvolenými budoucími hokejisty NHL, si budou muset počkat: vedení soutěže oznámilo odklad nejbližších významných akcí na dobu zatím neurčitou.

Změnu zdůvodnilo nejistotami kolem šíření a nebezpečí koronaviru.

Nepůjde pouze o vstupní výběr (entry draft). Změny se týkají také tzv. společné prověrky zdatnosti vybraných hráčů (Scouting Combine, 1. až 6. června v Buffalu), udělování cen nejlepším hráčům, koučům a generálním manažerům (pojmenováno podle hlavního poskytovatele finanční záštity, cizí řeči sponsora, výrobce pneumatik Bridgestone, původně naplánováno do Lasu Vegasu na 18. června), a potom samotný vstupní výběr, který se měl konat v Montréalu 26. a 27. června.

Liga se zatím nezmínila o náhradních datech prověrky zdatnosti nebo slavnostního večírku pro nejlepší z nejlepších. Dodala pouze, že jakmile stanoví, kdy, kde a jak by se mohl konat vstupní výběr (a potažmo, kde a jak uskutečnit loterii o první místa, která samotnému výběru předchází), dá své rozhodnutí na vědomí všem zúčastněným, včetně nejširší veřejnosti.

Původně se sice hovořilo o možnosti uskutečnit výběr čistě elektronicky, a loterie se také koná v televizním studiu, jenže mužstva by ráda uskutečnila onu prověrku zdatnosti, při které se vedoucí činitelé dívají nejen na tělesnou zdatnost, ale využívají toho týdne k osobním pohovorům s hráči, kteří se jim zamlouvají. Takový osobní pohovor mezi mladým hráčem, generálním manažerem, koučem a skautem má velice často při rozhodování o jeho postavení ve výběru větší význam než samotné zvedání činek, skákání do výšek s těžkými opasky kolem boků, a jízdy na kole se závažím až do bezvědomí.

Pokud jde o loterii, je jí přítomno vždy více než dnes vyhláškami povolených nejvíce padesát osob. A některé by musely do místa konání (studio kanadského Sportsnetu v Torontu) cestovat nejen letadlem, ale také přes hranice mezi Kanadou a Amerikou.

Pakliže by mělo k takovým hromadným shromážděním dojít, nemělo by smysl konat vstupní výběr pouze prostřednictvím tzv. video konference.

NHL je totiž odhodlána dokončit (nebo alespoň uzavřít) základní část sezóny tak, aby byl postup do soutěže o Stanleyův pohár co nejférovější, a aby se u jména vítěze nemusela objevit hvězdička s vysvětlivkami pod čarou, jako se stalo několikrát, kdy byly základní části zkráceny, většinou kvůli stávkám (ze strany hráčů) nebo výlukám (ze strany majitelů).

Kdyby se totiž měla celá letošní sezóna (základní část i pohár) dostat do hokejových archívů s hvězdičkou a vysvětlením, že nebyla dokončena kvůli koronaviru, nebylo by to sice poprvé (viz španělská chřipka v roce 1919), ale tentokráte by to bylo mnohem dražší.

Odhodlání NHL je vysvětlitelné velice lehce: do této chvíle přišla na tzv. hokejových příjmech (HRR, čili hockey-related revenue) o více než 500 miliónů dolarů. Účetní odhad ztrát, kdyby se, nedej přírodo, stalo, že by liga musela oznámit, že opravdu letos skončila čtvrtkem 12. března, kdy oznámila pozastavení soutěže, zní: mnohem více než miliarda dolarů. Ten nepoměr je dán tím, že hráči pobírají mzdy pouze za základní část, pohárovou soutěž hrají za (poměrně) hubičky, které dostávají z ligového účtu, takže majitelům zůstávají celé příjmy (po odečtení nezbytných nákladů).

Liga proto také nejen požádala mužstva, aby zjistila, kdy jsou jim haly přístupné až do konce srpna, ale současně pověřila své odborníky, aby zjistili, zda se v té době dá udržet ledová plocha tak, aby se z finále, dejme tomu na Floridě, nestala fraška.

Šéf těchto provozů, Dan Craig, už oznámil, že by to šlo. Ostatně, má zkušenosti s ledem při zápasech na čerstvém vzduchu v Kalifornii. Řekl, že to bude zatraceně drahé, ale každý špás něco stojí.

I tak by to stálo méně než ztráta miliardy dolarů, kterou by lize nenahradila žádná z jejích pojišťoven, a majitelé jednotlivých mužstev jsou na tom stejně.

