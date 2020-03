Petr Adler: NHL řešila s generálními manažery co dál

Nikdo nic nikdy nemá míti za definitivní (dle názoru pánů Voskovce a Wericha), ale díky japonskému premiéru Šinzó Abemu Mezinárodní olympijský výbor (MOV) přece jen ustoupil názoru sportovců a odložil letošní olympiádu na příští rok. Dočkal se nadšeného potlesku NHL.

Znamená to, že monstrpodnik v hlavním městě Japonska nebude vadit televiznímu vysílání utkání NHL, ať už to budou závěrečné zápasy základní části nebo utkání pohárové soutěže: americká NBC totiž vlastní práva jak k přenosům z Tokia, tak k vysílání z NHL.

Až na to, že zaměstnancům ligových kanceláří v New Yorku, Montréalu a Torontu jsou olympijské odklady lhostejné: od 1. dubna budou pobírat o čtvrtinu nižší platy.

To je ovšem pořád o něco lepší než, například, situace zaměstnanců kanceláří Montréal Canadiens a jejich farmy Laval Rocket v Americké hokejové lize (AHL): celých 60 procent zaměstnanců bude od pondělka 30. března do ukončení koronavirové krize bez práce.

Tzv. odložení (neboli dočasné propuštění, anglicky layoff) je pořád lepší než úplný vyhazov, a Geoff Molson, majitel pivovaru, jemuž patří obě mužstva, oznámil, že jeho podnik vyčlenil 6 miliónů dolarů, jimiž bude podporovat dočasně nezaměstnané, aby dostávali úplnou podporu v nezaměstnanosti, neboli 80 procent svých dosavadních gáží.

I když, pravda, Harris Blitzer Sports & Entertainment, jimž patří New Jersey Devils sice původně plánovali snížení mezd svých zaměstnanců, ale pak si to rozmysleli. Prozatím.

Volná data až do konce srpna

NHL mezitím, v úterní telefonické konferenci s generálními manažery svých mužstev, znovu zdůraznila, že ať už se se současnou sezónou stane cokoliv, rozhodně nemíní provádět taková opatření, která by ohrozila příští sezónu. To samozřejmě nevylučuje, že by se o letošní Stanleyův pohár hrálo až do září, a příští sezóna by začala v půli listopadu, ale tohle jsou všechno dohady, které stojí na písku, a s ním se také pohybují.

NHL požádala generální manažery ještě před zahájením úterní telefonické konference, aby začali zjišťovat volná data v halách až do konce srpna.

Během samotného hovoru sdělili komisař NHL Gary Bettman a jeho zástupce Bill Daly generálním manažerům, že tzv. osobní karantény, které měly vypršet tento pátek 27. března, se naopak prodlužují. Zatím o dalších deset dnů. A pak se uvidí.

O to se také opozdí možnost, že by mužstva povolila svým hráčům návrat do jejich zařízení ke tréninkům, v jakkoliv malých skupinkách.

Pokud jde o mzdový strop a otázky s ním spojené, srážky pro zásobní účet provádí hráčské odbory NHLPA, a generální manažeři se dozvěděli, že pro výplatu 30. března se srážky měnit nebudou.

Ovšem, a tady Bettman s Dalym řekli, že tohle bude dost složité, otázka je, co s volnými hráči: bude-li se hrát i po 1. červenci, z hlediska čistě legálního budou ti hráči už volní. Jistě, mozku neprávnickému se to zda být jednoduché, ale právníci dovedou zašmodrchat všechno. Jak Bettman, tak Daly, ale tak i výkonný ředitel NHLPA Don Fehr jsou právníci.

Navíc tu bude otázka pracovních víz pro evropské hráče. Liga předpokládá, že žádosti předloží patřičným americkým i kanadským úřadům hromadně, ale že bude muset být tou dobou jasné, kdy se vlastně otevřou hranice.

Tam, kde majitelé, členové Rady guvernérů, hovoří o věcech takřka filosofických, jako třeba, že nejen nezvednou mzdový strop, ale buď vyprázdní zásobní účet (escrow), aby ho mohli udržet na současné úrovni, nebo ho sníží, tam se generální manažeři ptají, co mají dělat, aby vyšli alespoň s tím letošním stropem.

Dostalo se jim připomínky událostí šest až sedm let starých: právě skončila výluka, a bylo naprosto zřejmé, že ke zvýšení mzdového stropu tak hned nedojde.

Tenkrát liga dovolila, že každé její mužstvo bude smět během příštích dvou sezón vykoupit ze smlouvy hned dva hráče. Říkalo se tomu vykoupení v souladu (compliance buyout). Doplatilo na to 28 do té doby pořád ještě špičkových hráčů. Podmínka zněla, že si pak mohou, co neomezeně volní hráči (UFA, tedy unrestricted free agent) domluvit jakékoliv smlouvy, ale po celý jeden rok se nesmí upsat mužstvu, které jim vyplatilo zbytek smlouvy.

Byli mezi nimi třeba Martin Havlát, Daniel Briere, Brad Richards, Scott Gomez, Tomáš Kaberle, Ilja Bryzgalov nebo Christian Ehrhoff.

Generální manažeři začínají uvažovat, koho se budou muset (často ke své nevýslovné lítosti) zbavit.

V tuto chvíli to má dva drobné háčky obřích rozměrů: ten první se jmenuje souhlas NHLPA, ten druhý, že dokud není jasné, kdy a jak nebo zda se podaří zachránit letošní sezónu, není jasné, jak bude vypadat mzdový strop příštího roku.

Neboli, zněla odpověď NHL jako hlas rentgenologa při hloubkovém snímkování nějaké odlehlé části lidského těla: nadechněte se, nehýbejte se, a nedýchejte.

Podobně zněly odpovědi stran volných hráčů (to je výročí vzniku Kanady, 1. července, které letos připadá na středu).

Až co řeknou úřady

A všechny odpovědi byly buď uvedeny nebo uzavřeny připomínkou: to nevíme, to musí rozhodnout vlády (federální, v Americe státní, v Kanadě provinční, případně místní), navíc záleží na doporučení zdravotnických úřadu (CDC, neboli Center for Disease Control and Prevention v Americe, a Health Canada, čili ministerstvo zdravotnictví v Kanadě).

Liga sice přemýšlí o tom, že by, podle současného rozhodnutí CDC, mohla zahájit čtrnáctidenní tréninkové tábory ve čtvrtek 30. dubna, ale upozornila generální manažery, že konečné rozhodnutí může padnout (nebo se změnit) že dne na den.

Generální manažeři se ovšem nedloubou nudou ve svých ušlechtile tvarovaných nosech: snaží se zjistit co nejvíce o hráčích, po nichž by prahli buď během vstupního výběru (entry draft), který se letos odehraje patrně elektronicky, nebo výměnami. Jelikož nikdo nesmí moc cestovat, a ti hráči stejně nesmí hrát, využívají všichni vymožeností současné technologie. Nejmazanější z hráčů, kteří se (ať mylně nebo ne) domnívají, že jejich jméno zazní mezi vybranými, si dávají dohromady sestřihy svých nejúspěšnějších akcí, které umisťují na různé přístupové cesty, na které jemně upozorňují generální manažery mužstev, po nichž touží jejich srdénka.

Jediné, co je jasné: liga učiní vše, aby se letošní sezóna dohrála důstojně, a aby příští sezóna měla všech 82 zápasů základní části i naprosto čistou pohárovou soutěž bez jakýchkoliv otazníků nebo hvězdiček s vysvětlivkami pod čarou.

