Petr Adler: NHL uvažuje o zrušení sezóny

Vedení NHL ve středu 11. března večer místního času oznámilo, že bere na vědomí rozhodnutí košíkářské NBA, která ruší na dobu zatím neurčitou zbytek sezóny, neboť lékaři u jednoho z jejích hráčů zjistili kladný výsledek při zkoušce nákazy koronavirem. NHL sdělila, že se radí s patřičnými zdravotnickými odborníky a hodnotí možnosti dalšího postupu. Předpokládá, že bude moci učinit řádné rozhodnutí (a zveřejnit je) během čtvrtka, 12. března.

Nezodpovědnost čínských úřadů, která způsobila, že se z místní potíže nejvýše okresního rozsahu stala celosvětová pohroma, bude v konečném součtu stát hospodářství celého světa hodně , a NHL se s tím sveze způsobem dosud neodhadnutelným. Už jen hrát před prázdnými hledišti něco stojí, a když k tomu přičtete vracení peněz lidem, kteří už měli zakoupené vstupenky, ztrátu pouze zvýšíte.

San Jose Sharks oznámili, že odehrají přinejmenším tři nastávající zápasy na domácím ledě bez diváků.

Pak vláda státu Ohio zakázala s ohledem na koronavirus převážnou většinu veřejných shromažďování. Přinejmenším nejbližší utkání Columbus Blue Jackets doma proti Pittsburgh Penguins ve čtvrtek 12. března se odehraje v prázdné Nationwide Arena ( viz snímek shora).

Světová zdravotnická organizace (WHO, neboli World Health Organization) vyhlásila šíření tohoto viru za pandemii, tedy velmi rozsáhlou epidemii nakažlivé choroby, a zdravotní úřady raději (a oprávněně ) chybují na straně bezpečí obyvatel, jejichž zdraví mají na starosti.

Takže ve chvílích, kdy čtete tyto řádky, může být zákaz rozšířen třeba i na zbytek ligy.

NHL sice je neziskové sdružení, avšak sdružuje velice ziskuchtivé podniky, takže podobná opatření musí nakonec vidět pohledem účetních.

Některá její mužstva už dnes vyhlásila, že když se vlastník vstupenky na jejich zápas bude obávat, posoudí věc případ od případu, ale nakonec to dopadne tak, že mu vrátí vstupné. Řada mužstev už vydala podobná oznámení o vrácení vstupného majitelům vstupenek, kteří se z jakéhokoliv důvodu ocitli v karanténě.

Z hlediska praktického, mají mužstva tři základní možnosti: hrát v prázdné hale, hrát někde jinde, v oblasti zatím nezasažené, ovšem nikoliv na domácím ledě soupeře, který měl být původně hostem, nebo odsunout zápas na jindy.

A pak je tu ještě čtvrtá možnost, kolem níž se našlapuje hodně na špičkách: zrušit zbytek sezóny (včetně pohárové soutěže) tak, jak se to stalo v roce 1919, vinou viru tzv. španělské chřipky.

Dopad na hráče

Vzorec je prostinký: mzdový strop činí polovinu hokejových příjmů (HRR čili hockey-related revenue).

Letos má do pokladen ligy přijít něco kolem pěti miliard dolarů. Přesněji: do vypuknutí pandemie mělo. Kolik to bude doopravdy, to neví v tuto chvíli vůbec nikdo.

Jestli budou hokejové příjmy nižší než se počítalo, hráči utrpí. Možná dvakrát. V první řadě nedostanou zpátky peníze, které se jim strhávají k uložení do zásobního účtu (escrow). Tento účet vznikl právě kvůli podobným katastrofám. Ovšem: pakliže ani zásobní účet nebude schopen pokrýt rozdíl mezi podílem 50 ku 50 procentům a skutečností, dojde k dalším srážkám.

Hokejisté NHL najdou poslední tři výplaty základní části na svých účtech v neděli 15. března, v pondělí 30. března a ve středu 15. dubna.

Srážky pro zásobní účet provádí hráčské odbory NHLPA. Podle nejnovějších informací NHL zatím odbory nepožádala, aby srážené částky nějak zvýšila.

Ve srážkách je zahrnuta možnost chyby: sráží se o něco více než je nakonec třeba. To proto, že se srážky vypočítávají z odhadů hokejových příjmů. Letos se sráží 14 procent mzdy. Hráči většinou dostanou po sezóně část takto sražených peněz zpátky: účetní ligy a NHLPA usednou nad knihami a spočítají hokejový příjem, a z toho se pak spočítá, kolik to procento mělo být doopravdy.

Zástupci obou stran naznačují, že v tuto chvíli je na zásobním účtu dost, aby se kryly dnes již nevyhnutelné ztráty.

Otázka zní, zda to skončí u těchto ztrát nebo ne.

A další otázka se týká budoucnosti. Přinejmenším příští sezóny, pakliže budou mít pravdu optimisté, kteří tvrdí, že to přece nemůže trvat déle než jeden rok.

Dosud platná kolektivní smlouva totiž stanoví, že peníze, které by hráči dlužili vlastníkům nad srážky ze současného zásobního účtu , se srazí z částky, kterou mají dostat v příští sezóně.

V prostém překladu : o tu částku se sníží mzdový strop.

Horší na tom všem je, že třetinu hokejových příjmů NHL činí příjmy v kanadské měně. Zemi javorového listí dnes řídí ministerský předseda Justin Trudeau, který i bez hospodářských ztrát způsobených koronavirem způsobil svými dalšími kroky, které nemají s pandemií nic společného, že kanadský dolar se na mezinárodních trzích hrubě propadl.

Jelikož NHL počítá všechno v dolarech amerických, znamená už tento propad, že hokejové příjmy budou nižší než se očekávalo.

Kdo bude platit

NHL je, jako celek, pojištěna proti případům, kdy musí zrušit zápas. Všimněte si jednotného čísla. Její mužstva mají ( povinně ) podobná pojištění.

Samozřejmě , pojistky se liší podle zákonů jednotlivých států (v Americe) nebo jednotlivých provincií (v Kanadě).

Stejně tak samozřejmě není obsah jednotlivých pojistek veřejně znám, jde o důvěrné doklady, ale pojištění proti ztrátám zaviněným přenosnými chorobami je jednou ze základních částí podobných pojistných smluv.

Až na důležitou drobnost: jestli pandemii vyhlásí WHO nebo federální vlády, některé pojistky mění krytí ztrát. Plní pouze tehdy, kdy si pojištěnec přikoupil předem zvláštní připojištění, které se podobných situací týká výslovně.

Většina pojistek vylučuje obavy nebo hrozby z přenosných chorob. Jelikož NHL a její mužstva v dosavadních případech začala reagovat až na přímý vládní zákaz, tedy ne na pouhé varování, vyplývá z toho, že mají připojištění zmíněné v předchozím odstavci.

Vláda státu Kalifornie zatím vydala doporučení, že se nemají konat veřejná shromažďování. Podobné doporučení vydala radnice Philadelphie. San Jose Sharks se podřídili nařízení okresního zdravotnického úřadu.

Vláda státu Ohio vydala původně také pouhé doporučení, avšak teď je změnila v zákaz.

Kolik podobných nařízení vznikne dříve, než se den se dnem sejde, to v tuto chvíli netuší ani ti, kteří takové vyhlášky sepisují.

