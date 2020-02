Petr Adler: NHLPA si mimořádnými volny vytrucovala nechtěnou potíž

Když NHL před časem uvažovala, že by zavedla hru v nastavení tří na tři, a že by to také zkusila v Zápase hvězd, musela získat souhlas odborářů z NHLPA. Ti se v rámci jednací taktiky zatvářili hodně otráveně, takže nakonec vydojili z ligy za svůj ústupek její ústupek: každé mužstvo bude mít během základní části jeden týden volna. Tohle se nakonec smrsklo na pět pracovních dnů. Liga z toho má vrásky dodnes. A odbory jakbysmet.

NHL musela začít žonglovat. Nepřipadalo v úvahu, že by se snad snížil počet kol základní části z dvaaosmdesáti třeba jen o jedno. A že by měla volno najednou všechna její mužstva, neboli, že by NHL zavřela uprostřed sezóny krám na pět dnů, to nešlo také.

Letos to ovšem vyšlo tak dokonale, že celých sedmnáct mužstev odešlo na buď zasloužený nebo nezasloužený odpočinek (jak se to vezme) těsně před Zápasem hvězd, takže jejich hráči (kromě těch, kteří cestovali mezi hvězdy do St. Louis) najednou měli celkem osm dnů volna.

Zbývajících čtrnáct mužstev bude mít volno o týden později. Ovšem, budou mít volno o tři dny kratší. Jejich hráči remcají, že když pět, tak pět pro všechny, a Zápas hvězd že je děsně chabá výmluva.

Což o to, opáčili programátoři NHL, kteří staví rozpis jednotlivých sezón, tohle bude jednoduché: týdny volna, alias bye weeks, se budou konat jindy.

Názorů jsme různých

Zajímavější ale je, že ne všichni hráči tančí radostí nad tím, že si mohou uprostřed namáhavé sezóny oddechnout. Zvláště mnozí veteráni tvrdí, že jim to činí potíže.

Totiž: ustanovení říká, že během těch pěti dnů jsou haly pro hráče uzavřeny (pakliže, ovšem, se v nich nekonají koncerty, které by chtěli navštívit). Kabiny jsou zamčené, stejně tak nemohou vstoupit jinam než do léčebných prostor, a tam mohou přijít jedině v případě, že jim lékař předepsal nějakou léčebnou proceduru za přítomnosti odborníka.

Tohle je na houby, tvrdí Jason Spezza, střední útočník Toronto Maple Leafs. Během sezóny má rád určitou pravidelnost, a k té patří, že si musí každý den zabruslit v plně výstroji, pokud možno tak, aby na ledě nebyl sám, a aby se to nezvrhlo jen v bohapustá kolečka. Ale ano, řekl, dovede si představit, že může někdy vynechat jeden den. Ale rozhodně ne pět za sebou, a osm, to už vůbec ne.

Svěřil se s tím někomu z kolegů?

Proč bych to dělal, odpověděl protiotazkou, když dobře vím, že by mne přehlasovali?

Spezza věděl dobře, co říká: jeho vlastní kapitán John Tavares je myšlenkou dodatečných volných dnů přímo nadšen. Touhle dobou, říká, se hraje naplno, člověk vydá děsně moc energie. A to je Tavares ve svých devětadvaceti o sedm let mladší než šestatřicetiletý Spezza.

Spezza má ale na své straně, aniž by to možná tušil, řadu veteránů, kteří soudí, že tenhle volný týden jim byl čert dlužen: odehrát dvaaosmdesát kol se musí, i kdyby trakaře padaly. Když na to máte o pět dnů méně, znamená to, že rozpis vede k většímu počtu utkání jdoucích za sebou den za dnem, beze dne volna, a vůbec, tři zápasy ve čtyřech dnech, což je další oblíbená finta autorů rozpisu, to také není žádný med. I proto, že často jde o utkání od sebe vzdálená pár hodin tryskovým letadlem: po zápase se hráči vysprchují, převléknou, autobus už čeká v útrobách haly, a když se hraje v zahraničí (přelet z Kanady do USA nebo naopak), čekají u autobusu páni od bezpečnosti, takže hráči projdou prohlídkou ještě dříve než usednou do autobusu, a pak z něj nesmí vystoupit, až na letišti u schůdků, po nichž jdou rovnou do letadla. Do dalšího města přiletí za ranního kuropění, další zápas jim začíná téhož dne večer, a aby do něj nenastupovali úplně ztuhlí, mají dopoledne rozbruslení, po němž následuje taktická porada, při níž se nedoporučuje, aby usnuli.

Většina mužstev po návratu z pětidenního volna trpí. V řeči NHL se tomu říká, že nemohou pod sebou najít nohy (can’t find our legs under us).

Po první sezóně těchto mimořádných dní volna (2015-2016) se autoři rozpisu snaží sestavit pořad tak, aby proti nastupovala mužstva, která se obě právě vrátila z pěti dnů zahálky. Většinou jim to vychází. Ale také to nejde vždycky. Třeba proto, že hala je už několik let předem zadaná na zcela vyprodaný koncert nějaké rockové hvězdy.

Jeremy Colliton, kouč Chicago Blackhawks, říká, že těch pět dnů chybí mužstvům zvláště pokud jde o trénink. Ovšem, dodal, nedá se svítit tak, je to, jak to je. I když, uzavřel, odpočatí hráči by měli, alespoň teoreticky, hrát lépe. Nicméně, vrátit se odněkud z pláže rovnou zase do zápasového kolotoče, to je výzva.

Geoff Ward z Calgary Flames souhlasí: pouhý pohled na výsledky po tom pětidenním volnu naznačuje, že to není ideální. A, řekl dále, je pevně přesvědčen, že s tím volnem nesouhlasí mnohem více lidí než kolik se jich k tomu přizná.

Přísná pravidla

Kapitán Blackhawks Jonathan Toews souhlasí, že ty volně dny doslova zabíjí spád soutěže. Mužstvo je rozjeté, a najednou se nejen nehraje, ale hráči nesmí ani chodit na stadióny, aby si tam zabruslili ve výstroji. Ani do místnosti s dalšími tělocvičnými stroji nemají hráči během toho týdne přístup. Je zamčeno.

A kdyby se náhodou stalo, že by nebylo zamčeno a nějaký hráč toho využil, platilo by jeho mužstvo nehoráznou pokutu. Fláká se jedno mužstvo, budou se flákat všechna.

Toews tvrdí, že volno kolem Zápasu hvězd by mělo bohatě stačit. Hrajete dobrý hokej, řekl, jste rozjetí, tak chcete jet dál.

Obránce Ottawa Senators Dylan DeMelo k tomu dodal, že návrat z pláže na led je děsná dřina: člověk by tam nejraději zůstal, a led na dně skleničky s ohnivou vodou mu v takových chvíli stačí více než bohatě.

Jo, nesouhlasí útočník Montréal Canadiens Tomáš Tatar, ale mít pár dnů, aby si člověk mohl zahojit nejrůznější drobná zranění, to také není k zahození. To byste nevěřili, kolik bolístek takový hráč má, a jaká to je otrava, hrát naplno i když člověka něco pobolívá.

Jeho spolupracovník Ilja Kovalčuk ovšem tvrdí, že právě jemu se tohle volno moc nehodí: letos toho moc nenahrál, od Los Angeles Kings odešel odpočatý až až.

Jo, řekl Kovalčuk, alespoň mohu být chvíli s rodinou, ale hokejově, hokejově mi to vadí.

Útočník Vancouver Canucks Brock Broeser vidí výhodu, jak řekl, mezi ušima: duševní odpočinek také není k zahození. Člověk, dodal, je často unavenější myšlenkově než tělesně, přichází na stadión unavený ještě před tím než se převlékl, ale když se vrací po pěti dnech volna, zase se do práce těší.

Jeho kolega, obránce Tyler Myers, by měl řešení: což takhle o pár dnů zkrátit dvoutýdenní podzimní tréninkové tábory. Většina hráčů přes léto zodpovědně trénuje, protože všichni dobře vědí, že málokdo má místo v sestavě pod penzí.

To je sice pravda, ale: během táborů se konají exhibiční zápasy, v nichž dostávají mladí hráči možnost předvést, zda mají na NHL nebo zda zůstanou v nižší soutěži (AHL), či zda dokonce budou muset jít zpět do svých juniorských mužstev.

V současnosti během tréninkového tábora každé mužstvo sehraje nejméně šest a nejvíce osm utkání. Ty zápasy slouží jak k doladění formy a sladění řad, tak k podrobnějšímu zjištění úrovně jednotlivých hráčů. Ty dvě neděle, tvrdí koučové, jsou nabité, zkracovat tréninkové tábory by bylo nezodpovědné jak vůči obecenstvu, tak vůči mladým hráčům.

Pakliže se jich nová kolektivní smlouva nezbaví, pětidenní dovolené zůstanou, a počet hráčů, kteří si kvůli ním myslí, že takovéhle odbory jim jsou na nic, jenom poroste.

Nová Sazkabet aplikace je tu! Stáhni si ji a měj kurzové sázení vždy po ruce.



Share on Google+