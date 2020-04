Petr Adler: platí i pro Stanleyův pohár, že ten, kdo počká, ten se dočká?

Tak takhle vypadali ve středu 12. června 2019 hokejisté St. Louis Blues: právě dokázali porazit v sedmém zápase závěrečného kola Stanleyova poháru Boston Bruins. Netrvalo příliš dlouho, obrázek snad ještě nebyl vytištěn, a všichni byli, jak se říká, pod obraz, aby pak ještě nějakou dobu nevyšli z oparu ohnivých vod.

Dodnes není jasné, zda to letos zopakují, nebo jestli s nimi někdo zamete hned v prvním kole, pakliže se do něj dostanou, a ať to bude tak nebo naopak, nikdo neví, kdy se to dozvíme.

Ve středu 8. dubna měla v NHL začít soutěž o Stanleyův pohár, cenu, o níž mnozí znalci místních poměrů tvrdí, že tahle cena se ze všech sportovních cen ve všech možných sportech, co jich známe, získává snad úplně nejhůře. Vítěz totiž musí odehrát ve čtyřech kolech nejméně 16 utkání, a nejvíce 28, a z těch musí zase být právě těch 16 vítězných.

Ve středu 8. dubna samozřejmě nezačne nic. Kromě toho, že začneme odpočítávat data, kdy bychom mohli znát vítěze.

Lhostejno, jak to dopadne, letos nikdo nezvedne pohár nad hlavu dříve než se stalo v letech 1995 and 2013: v sobotu 24. června 1995 nebo v pondělí 24. června 2013 (stejná data, jiné dny). V každém případě: tohle byla nejpozdější data, kdy někdo vyhrál závěrečný zápas Stanleyova poháru. Tenkrát to bylo vinou či zásluhou výluk, když se NHL nemohla domluvit se svými hráčskými odbory NHLPA na nové kolektivní smlouvě: odehrály se tedy zkrácené základní části, ale pohárová soutěž nedoznala změn.

Osobní připomínka: kolega a kamarád Mark Spector ze Sportsnetu, jehož články jsem kdysi redigovával, když jsme byli oba zaměstnáni v Edmonton Journal, použil v nedávném sloupku formu otázky, která je v Severní Americe mezi novináři hodně (a zbytečně) oblíbená: kde jste byli, když komisař NHL Gary Bettman ve čtvrtek 12. března 2020 odložil pokračování sezóny na neurčito? Někteří čtenáři, patrně roztrpčeni tím, že se v bedně mohou dívat pouze na opakovaná utkání Stanleyova poháru předchozích let, a navíc ještě jenom v sestřihu nejzajímavějších okamžiků, se do chudáka Spece pustili. Nejspíše asi proto, že se tahle otázka rozšířila v letech vzpomínání na atentát, který v texaském Dallasu usmrtil tehdejšího amerického presidenta Johna F. Kennedyho: kde jste byli v pátek 22. listopadu 1963? Porovnávat vraždu amerického presidenta s pozastavením hokejové soutěže považovali někteří čtenáři za svatokrádež, a přitom ta otázka je blbá v obou případech úplně stejně. Kdybych Spece redigoval ještě dnes, asi bych mu ji z rukopisu vyhodil. Právě pro její hloupost. Ale to už je zase jiná opereta. Konec osobní připomínky.

V každém případě je už dnes jisto, že NHL bude hodně ráda, jestli se bude letos 24. června (ten den připadne zase na středu) už zase hrát hokej.

Komisař Bettman by byl nadšen, kdyby se dohrála i základní část, aby se u jména vítěze letošního Stanleyova poháru nemusela objevit hvězdička s vysvětlením pod čarou, že letos byla základní část o 189 utkání kratší, takže o účastnících pohárové soutěže rozhodlo buď tabulkové postavení podle bodů v den přerušení, nebo o něco férovější postavení podle procent dosažených bodů v okamžiku přerušení soutěže, nebo jakýkoliv jiný zapeklitý klíč.

Ať je to kdekoliv

A to už ani není řeč o tom, že by se velice pravděpodobně nehrálo v městech účastníků, nýbrž někde, kde je výskyt koronaviru co údajného vraha člověčenstva nejnižší (v tuto chvíli se tak jeví kanadský Saskatchewan a Bismarck, hlavní město Severní Dakoty).

Což o to, v Saskatchewanu (ostatně, stejně jako ve zbytku Kanady) je hokej náboženstvím, ale v Bismarcku? Baseball, středoškolský fotbal (toho amerického druhu, ano, středoškolský), dokonce sportovní rybaření, to jistě, ale hokej? Vy račte žertovat.

Zástupce komisaře NHL Bll Daly na přímou otázku ohledně tzv. náhradních sportovišť odpověděl stejně přímo: oprávněné otázky, ale ne druhu, jímž bychom se měli zabývat právě v tuto chvíli.

Pak to zpřesnil: máme před sebou hlavolam o mnoha stranách.

Mezitím guvernéři amerických států Florida (Ron DeSantis) a New York (Andrew Cuomo) zpochybnili naději presidenta Donalda Trumpa. Ten řekl, že doufá, že v srpnu se bude sportovat všude.

DeSantis řekl, že se uvidí, zatímco Cuomo usoudil, to vezme z jedné vody načisto: jistě, všichni bychom zase rádi přišli do ochozů, ale zbav se naděje každý, kdo sem vejdeš.

Naneštěstí je Cuomo vůči Trumpovi v přímé politické opozici, takže nad jeho řečmi mnozí krčí rameny, zatímco nad číslicemi o výskytu a důsledcích koronaviru v jeho státě mnozí pochybovačně vrtí hlavami.

Důležitější je, že NHL už několikrát posunula datum svých karanténních opatření. V tuto chvíli by měla skončit ve středu 15. dubna, ale málokdo věří, že pár dnů před uplynutím dne D liga neoznámí, že promiňte, chlapci, ale co vám říká třeba čtvrtek 30. dubna?

Kdo je tady kapitánem?

I tak to bude hodně zajímavé, neboť třeba calgarský starosta Naheed Nenshi už stačil oznámit z moci úřední, že v jeho městě bude zákaz shromažďování většího počtu lidí trvat do úterka 30. června.

Na přímou otázku, co udělá, pakliže vláda Alberty mezitím rozhodne, že to by stačilo, takže povolí shromažďování třeba k pátku 1. května, aby se proletáři všech zemí mohli slavnostně projít v průvodu (a možná též proto, že ten den začíná lásky čas), se pan starosta zatím nijak nevyjádřil.

I když je pravda, co říkají hokejisté: je v podstatě jedno, kdy ten pohár zvedneme, ten vítězný pocit nám stejně nikdo nevezme, i kdyby to mělo být třeba v září.

A mezitím se hráči i obecenstvo baví vypočítáváním co by, kdyby.

Třeba: kdo má a kdo nemá postoupit v případě, že Bettman nakonec ustoupí a řekne, tedy dobrá, základní část je odpískaná, jde se rovnou na pohár?

Výsledek? Například, ve Východní konferenci devátí New York Islanders postoupí na úkor osmých Columbus Blue Jackets, protože budou mít lepší procentní poměr vítězných bodů.

A v Západní konferenci se mohou v tuto chvíli devátí Vancouver Canucks úplně klidně dostat před současně šesté Winnipeg Jets.

Je to spravedlivé? Je a není, tvrdí liga, jde o skutečnou úspěšnost vztaženou možnými body vůči skutečně dosaženým bodům, a to nám přijde ze všech možností nejslušnější vůči všem zúčastněným.

Zmíněná mužstva to ale tak neberou, takže vyjadřují naději, že se to celé přece jen rozhodne na ledě. Nebo alespoň že dojde k tomu, že se odehraje pár utkání tak, aby jich měla všechna mužstva odehrána stejně, a pak už se budeme moci bavit více než méně o postupu na základě výkonu.

Rozhodně to nevzbudí tolik smíchu jako názor obránce New Jersey Devils P.K. Subbana, který soudí, že by se pro jednou nic nestalo, kdyby pohár zahájilo vylučovacími zápasy všech 31 mužstev ligy.

Jak řekl bývalý skvělý hráč, a dnes skvělý hokejový komentátor kanadské TSN, Ray Ferraro, no, jo, Devils za současného stavu nemají na postup naději, a takhle by ji získali zpět.

Kapitán Washington Capitals Alexander Ovečkin by nejraději postoupil rovnou do turnaje, zatímco jeho protějšek z Blue Jackets Nick Foligno uťal Ovečkinův pokus o chabou omluvu slovy, že jemu se obávaný ruský střelec omlouvat nemusí: Blue Jackets jsou na postupovém místě.

Kapitán Edmonton Oilers Connor McDavid soudí, že alespoň něco ze základní části soutěže by se dohrát mělo. Přinejmenším proto, aby hráči nevletěli do mnohem krutějších utkání pohárové soutěže rovnýma nohama a bez rozehrání, zatímco Mark Giordano, jeho protějšek od Calgary Flames, tvrdí, že čím později, tím více budou uzdravení dnes zranění hráči.

Brankář Vegas Golden Knights Marc-André Fleury to vidí trochu jinak: zaměstnání maskovaných mužů v sítích je už takhle těžší než bývalo. Stát najednou proti smrští střel tvrdých zmrzlých puků ihned poté, kdy takový brankář byl vystaven jedině smrtícím elektrickým střelám v nejrůznějších počítačových hrách, to je o hubu a o nervy.

Inu, řekl kouč Winnipeg Jets Paul Maurice, už aby to bylo. Hokej mu chybí stejně, jako jeho hráčům i jejich příznivcům: tou dobou, řekl, už se snad všichni hokejisté uzdraví ze svých ran, škrábanců, zlomenin a všech ostatních bolístek, a to by teprve měly být parádní bitvy.

A pokud jde o možnost, že by se hrálo někde jinde, usmál se: ať už budeme hrát kdekoliv.

