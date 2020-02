Petr Adler: Pouštní psi čelí obvinění, že čmuchají mezi příliš mladými hráči

Arizona Coyotes asi přijdou na pokutách o hodně peněz: NHL vyšetřuje udání, podle něhož Psi z pouště měli navštívit řadu hráčů v mládežnických soutěžích a podrobovat je zkouškám tělesné zdatnosti.

Jde údajně vesměs o hráče, kterých se bude týkat letošní vstupní výběr (entry draft), který letos uvidí montrealský Bell Centre 26. až 27. června. Podle pravidel NHL (a smluv mezi NHL a severoamerickými juniorkami) smí být vyhlédnutí nadějní hráči zkoušeni nejdříve během tzv. průzkumných zkoušek (scouting combine), letos 1. až 6. června v Buffalu.

Zajímavé je, že samotní Kojoti obvinění zatím nepopřeli: Jsme si vědomí těchto zpráv. Věc jsme probrali s NHL a v této chvíli nebudeme mít dále co dodat.

Takhle to napsali na svém twitterovém účtu. A od té doby zarytě mlčí.

Jinak se toho o věci moc neví. Snad jen tolik, že Ontarijská hokejová liga (OHL), Západní hokejová liga (WHL) a Québecká hlavní juniorská hokejová liga (QMJHL) rozeslaly všem svým mužstvům elektronickou poštou výzvu, aby ohlásily (a i nadále hlásily) podobná setkání. Dostaly sdělení několika mužstev, že ano, k takovým setkáním s jejich hráči došlo. Není přesně známo, kolik mužstev hlásilo takhle cílený zájem arizonských, ze kterých z těch tři jmenovaných soutěží byla ona mužstva, případně, zda se takhle zajímala i jiná mužstva NHL.

Zájem Kojotů o co nejpřesnější znalosti mladých hráčů je poměrně pochopitelný. Letos budou mít v prvních třech kolech jenom jednu možnost výběru. Místo v prvním kole vyměnili do New Jersey Devils za Taylora Halla, zatímco loni v létě odeslali do Denveru místo ve třetím kole, když od Colorado Avalanche získali Carla Soderberga. Není tedy divu, že si nepřejí šlápnout vedle.

Drahý špás

Teoreticky řečeno, kdyby se obvinění prokázala, stálo by to Coyotes přinejmenším po 250 tisících amerických dolarů za každého jednoho hráče takto zkoušeného. Komisař NHL Gary Bettman má, podle stanov NHL, právo pokutovanou částku zvýšit, a ve stanovách ligy není řečeno, o kolik. Jelikož ale majitel Arizona Coyotes je vlastně jedním z jeho zaměstnavatelů, dochází k zajímavě pikantnímu jevu, že zaměstnanec vlastně ukládá pokutu zaměstnancům svého zaměstnavatele. A ti tu pokutu budou platit z kapsy svého zaměstnavatele, který potažmo je zaměstnavatelem muže, který jim tu pokutu ukládá.

Prakticky řečeno, na přímou otázku, co tomu všemu říká ředitelství NHL, přišla vzápětí neméně přímá odpověď, že zatím nic. Zhruba tak, že já nic neříkám, ale na má slova dojde.

Ono to celé asi také souvisí s jevem, který se zdá být odtažitým jen na první pohled.

Podle zpráv, které pochází ze zákulisí hráčských odborů NHLPA, řada předních hráčských zástupců začíná žádat, aby se změnila věková hranice pro získávání mladých hráčů. Přimlouvají se, aby byl zaveden způsob, kterému říkají švédský. V zemi tří korunek se podle nich nesmí hráčští zástupci bavit s hráči mladšími roku, v němž jim bude šestnáct let. Nesmí se bavit ani s jejich rodiči.

Není řečeno, zda jde pouze o bavení se na téma: podepište mi to tady, a já budu vašeho syna zastupovat, zařídím mu výhodné tréninkové podmínky se špičkovými odborníky, zajistím také, že si ho vybere někdo z NHL hned v prvním kole vstupního výběru, kromě toho mu pak domluvím nástupní smlouvu, o jaké se dosud nikomu nesnilo. Pakliže se rodiče (nebo i hráč) s dotyčným hráčským zástupcem znají třeba nějak společensky, kdo dokáže nad veškerou oprávněnou pochybnost, že se na maturitním večírku nebo při nějaké jiné podobné příležitosti bavili jenom o žních, daních a počasí?

Ony zákulisní zprávy nezmiňují, zda protestují pouze evropští nebo i severoameričtí hráčští zástupci, dodávají ale, že se stěžujícím si zásadně nelíbí, když se hráčští zástupci potloukají kolem severoamerických soutěží starších žáků a mladších dorostenců, kde si ve veškeré tichosti domlouvají smlouvy o zastupování s hráči dvanácti až třináctiletými.

Není to ale tak dávno, kdy řada předních hráčských zástupců hrozila NHL žalobou, podle níž tím, že stanovila nejnižší věkovou hranici pro přijetí hráče do vstupního výběru diskriminuje mladší kluky, kteří netouží po ničem jiném než po životě profesionálního hokejisty v nejvyšší soutěži. Liga tenkrát snížila hranici z 19 na 18 let.

Podle toho, co se podařilo zjistit o údajných zkouškách nedospělých mladíků, měli Arizona Coyotes údajně naslouchat také nadšeným řečem několika hráčských zástupců, kteří své dosud nezletilé svěřence vychvalovali do nebes. Tyto zprávy nejsou příliš ověřené. Sice pochází z několika zdrojů, ale není jasné, zda nejde pouze o opakování téhož původního sdělení, jenom jinými slovy. Ostatně, takhle nějak vzniká desinformace: pustíte do světa neověřitelný, ale uvěřitelný drb, necháte ho zopakovat několika více nebo méně uznávaným odborníkům, a už to jede, a už většina obyvatel světa věří, že zeměkoule je kulatá.

Ti, kteří s nápadem na zvýšení věkového minima pro jednání s hráčskými zástupci nesouhlasí, tvrdí, že v tom případě by mládežnické ligy měly upustit od mimořádného ostaršování zvláště nadaných mladíků: kluk, jehož tvář dosud nepoznala žiletky, najednou smí hrát s dvacetiletými.

Pryč se starými pravidly, sem s novými. Potvrzuje to základní Parkinsonův zákon: množství práce roste v přímé úměře s časem, který na ní máte.

