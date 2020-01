Petr Adler: René Fasel nepřestává věřit v olympijskou účast NHL

Mezinárodní hokejová federace (IIHF) vidí očima svého presidenta Reného Fasela čtyři možnosti: buď budou na olympiádě roku 2022 v Pekingu národní mužstva podobně, jako byla v roce 2018 v jihokorejském Pjongčangu, a jak bývávala před rokem 1998, nebo přijede NHL, nebo budou na olympiádě své země zastupovat junioři (podobně, jako v kopané, sportu celosvětově mnohem oblíbenějším než je hokej), nebo se také může stát, že na olympiádě žádný hokej nebude. Ale, pokud jde o NHL, Fasel sice nevydírá, ale přece jen by rád znal její odpověď před koncem letošního srpna.

Není moc divu: Fasel totiž letos na podzim odstupuje z úřadu, do něhož nastoupil v roce 1994, a za jeden ze svých životních úspěchů považuje, že přesvědčil NHL, aby od roku 1998 přerušovala soutěž a povolovala národním svazům, aby směly posílit svá mužstva nejlepšími hráči z NHL.

O tom, že šlo o poměrně pragmatické rozhodnutí, které má něco společného s již předem ohlášeným odchodem z úřadu v čele IIHF letos v září se René Fasel ovšem nezmínil ani slůvkem. V rozhovoru s komentátorem kanadské TSN Gordem Millerem během finálového zápasu mistrovství světa dvacítek mezi Kanadou a Ruskem v Ostravě Fasel znovu zkusil oživit déletrvající spor mezi NHL a jejími hráčskými odbory NHLPA tvrzením, že je přece všem jasné, že hráči přímo hoří touhou, aby si zahráli v soutěži nejlepších proti nejlepším pod olympijským plamenem.

Všechno je jinak

Časy se mění, co bývalo není: před olympiádou v roce 1998 v japonském Naganu zjistil Mezinárodní olympijský výbor (MOV), že zájem diváků o olympijský hokej pohasíná. Důvod byl jednoduchý: v devadesátých letech minulého století začal hromadný odsun evropských špiček do zámoří. Sníženy zájem diváků znamenal také vidinu snížených příjmů z reklam. V tu chvíli skončil zásadní odpor olympijských papalášů proti účasti profesionálů.

Komisař NHL Gary Bettman tenkrát souhlasil, že by olympijská účast jeho ligy možná mohla posloužit k rozšíření hokeje do nehokejového světa, ale vzápětí dost tvrdě narazil u tehdejšího výkonného šéfa NHLPA Boba Goodenowa, který za tenhle ústupek chtěl od ligy přinejmenším modré z nebe.

A teď stojí NHLPA v čele těch, kteří by chtěli, aby NHL zůstala účastníkem olympiád.

Bude ale stát před těžko překonatelnou překážkou: president MOV Thomas Bach totiž jednostranně zrušil smlouvu, která NHL zaručovala, že jí olympijský výbor uhradí přímé náklady na účast jejích hráčů. Tím umožnil NHL, aby se vyzula z minulých her v Jižní Koreji.

S odchodem Fasela z úřadu v celé IIHF jej co zástupce zimních sportů ve výkonném výboru MOV nahradil Ital Gian-Franco Kasper, dosavadní president Mezinárodní lyžařské federace (FIS). Kasper oznámil, že v květnu 2020 odstoupí z úřadu presidenta FIS, ale o olympijském úřadu se nezmínil. Jelikož je známo, že Kasper je blízkým přítelem Thomase Bacha, málokdo očekává, že by se svému kamarádovi vzepřel v otázce NHL.

V každém případě je tomu tak, že hokej se stal součástí olympiády až v roce 1920 (a moderní hry se konají od roku 1896). V prvém roce své olympijské účasti se hokej hrál v létě: zimní hry vznikly až v roce 1924. A až do roku 1994 žil bez NHL,

Nejvyšší hokejová soutěž světa poukazuje na to, že olympiáda je stejně tak obchodní podnik jako ona. S tím rozdílem, že NHL to přiznává, a MOV to popírá. Vycházeje z tohoto bodu, NHL soudí, že má-li přerušit rozehranou základní část, navíc v době, kdy právě vrcholí napínavé souboje o postup do pohárové soutěže, neměla by kvůli tomu přicházet o kalhoty. Úhrada přímých nákladů účasti se ji zdála být tou nejnižší možnou záplatou. Mohla totiž také žádat, aby ji MOV uhradil i mnohé ostatní ztráty (ze sedmi stovek hráčů si jich zhruba šest stovek válí šunky na plážích, ale dostávají zaplaceno, jako kdyby hráli, nemluvě o mzdách pro ostatní zaměstnance mužstev).

A nemluvě ani o nebezpečí, které se potvrdilo, například, když se tehdejší hvězda New York Islanders John Tavares (dnes kapitán Toronto Maple Leafs) na olympiádě 2014 v ruském Soči zranil tak, že jeho zaměstnavatel přišel o jeho služby až do konce sezóny.

Nicméně, Fasel se vyjádřil, že by bylo dobře, kdyby rozhodnutí o účasti NHL padlo alespoň půldruha roku před okamžikem, kdy do té chvíle neznámý běžec přenese pochodeň ke stálejší nádrži, aby zažehl posvátný olympijský oheň v Pekingu. Před Jižní Koreou se o neúčasti NHL dozvěděl pouhých deset měsíců před zahájením her. To způsobilo, že národní svazy měly dost silné potíže se sestavováním mužstev z hráčů odjinud.

Fasel řekl, že tím utrpěly hlavně svazy kanadské a americké, avšak nijak nevysvětlil, proč právě ony. Jestli to bylo tím, že mají NHL doslova za humny, nebo něčím jiným, zůstalo nejasné.

Vyjednávací trik?

Ale ano, odpověděl Fasel na otázku, zda někdy v poslední době hovořil s Bettmanem: zajisté, telefonovali si před vánočními svátky a popřáli si navzájem veselé vánoce a šťastný nový rok, jak už to tak mezi známými chodí.

Dobrá, ale co říká Fasel k tomu, že Bettman označuje otázku olympijské účasti za uzavřenou, ba že dokonce naznačuje, že tohle nebude věc, s níž stojí a padají jednání mezi ligou a odbory ohledně nové kolektivní smlouvy?

Bettman, řekl Fasel, je přece šikovný obchodník, a tohle mohla být pouze přípravná salva, která by druhé straně naznačila, že se má přichystat na další tvrdá jednání (míněn je zde patrně MOV, neboť IIHF do věci nemá co mluvit, a navíc, NHL ani není jejím členem). Jenže NHL není ani členem MOV.

Bettman je ovšem na podobné pokusy o mazání medu kolem huby zvyklý, takž neměl ani moc za nutné se k věci vyjadřovat. Loni na podzim přece řekl, že NHL má pádné důvody, aby se olympiádě vyhnula, proč by tedy měl opakovat, že původní lákadlo jménem rozšíření hokeje až někam do rovníkové Afriky či do tropických džunglí Cejlonu se ukázalo být hodně neúčinným, že tedy výsledek nijak neoprávnil prostředky, a že majitelé NHL znají spousty jiných způsobů, jak prodělávat prachy.

Je ovšem logické, že IIHF chce vědět, na čem je: poslední kvalifikační turnaj pro olympiádu 2022 se má konat letos koncem srpna a začátkem září.

Není moc zřejmé, na čem Fasel staví naději, že se karta přece jen obrátí. Ano, v Číně může hokej najít zhruba půldruhé miliardy párů očí, a to je trh jako blázen. Stejně tak je ale pravda, že NHL si svými zápasy v Číně nalezne zhruba stejné množství zájemců. NHL zatím neustále pracuje na dalších ročnících Světového poháru. Slibuje si od nich, že se s dalšími ročníky přiblíží k podobné soutěži v kopané. Realisticky si je vědoma, že celosvětové obliby kopané asi hned tak nedosáhne, ale je pro ní zajímavé, že nepodléhá ani IIHF, ani MOV, vládne rukou společnou a nerozdílnou s NHLPA, a s ní se také dělí o zisk.

Ano, připouští NHL, Fasel má pravdu, když říká, že v Asii žijí zhruba dvě třetiny lidstva, ale ohromně se plete, když se domnívá, že se na nějaké gumovníkové plantáži uprostřed Malajska najde dost šílenců, aby dali dohromady alespoň základní sestavu jedné řady hokejového mužstva, o zimních stadiónech nemluvě. Tam, řekl s úsměvem jeden z vedoucích činovníků NHL, dávají přednost ledu na dně sklínky s ohnivou vodou.

Nicméně, uzavřel Fasel, zůstává optimistou. V tom připomíná feldkuráta Katze (viz Osudy dobrého vojáka Švejka), podle něhož naděje umírá poslední.

