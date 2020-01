Petr Adler: rozlučte se s pěti kruhy

NHL necítí jakoukoliv úzkost z toho, že se nezúčastní olympijských her, pravil její komisař Gary Bettman. Tím také smetl se stolu myšlenku, že by se olympijská účast mohla (nebo vůbec měla) stát součástí jednání o novou kolektivní smlouvu mezi ligou a jejími odbory (NHLPA).

Tak jako američtí presidenti každoročně předstupují před poslance shromážděné v Kongresu, aby přednesli zprávu o stavu země (říká se tomu State of the Union Address), tak Bettman předstupuje s podobnou zprávou před novináře, a jejich prostřednictvím před hokejové fanoušky, každou sezónu hned dvakrát: během Zápasu hvězd, a pak před zahájením závěrečného kola Stanleyova poháru.

Stalo se tak i letos v St. Louis, a bylo to docela zajímavé.

Nesouhlas trvá

Mezinárodní hokejová federace IIHF sice NHL požádala o úřední sdělení, zda se tedy pojede do Beijingu v roce 2022 nebo ne, a podmínila odpověď jistým datem, ale Bettman dal najevo, že rozhodnutí ligy nepodléhají nějakým požadavkům zvenčí. Odcházející president IIHF René Fasel vyjádřil během mistrovství světa hráčů do 20 let v Ostravě naději, že odpověď nejvyšší hokejové soutěže světa bude kladná, ale že ji musí vědět včas, tedy před koncem letošního srpna.

Před olympiádou 2018 v Jižní Koreji oznámila NHL své záporné rozhodnutí deset měsíců před zahájením her. Nikoliv IIHF, ale Mezinárodnímu olympijskému výboru (MOV). Logicky: NHL není národním svazem, a tudíž ani členem IIHF. O národní mužstva všech úrovní se starají národní svazy, nikoliv NHL. Po NHL se pouze chce, aby dodala hráče. Smlouva o účasti hráčů NHL vznikla na popud IIHF, když v 90. letech minulého století stáli pořadatelé olympijské soutěže před otázkou klesajícího zájmu obecenstva a, tím pádem, také zadavatelů reklam, neboli příjmů. Jenže smlouva byla mezi NHL a MOV, a tu MOV jednostranně zrušil, když oznámil, že NHL může být ráda, když bude smět hrát za pusinky.

NHL se to zrušení hodilo do krámu, protože po pěti předchozích olympijských účastech zjistila, že tvrzení o tom, že tak pomůže rozšířit slávu hokeje do celého světa je ničím nepodloženou bájí.

Navíc jí dost vadí přerušování soutěže právě v době, kdy se bitvy o postup do Stanleyova poháru rozhořívají na plné pecky. Když k tomu přičetla nebezpečí zranění hvězd (a to mohla doložit tím, že po olympiádě 2014 v ruském Soči skončila kvůli těžkému zranění sezóna Johnu Tavaresovi, tehdejší hvězdě New York Islanders), bylo její rozhodnutí jednoznačné.

V řeči hrdého Albionu: díky, ale díky ne (thanks, but no thanks).

Pokud jde o zmíněná jednání, liga i její odbory se (každá skupina na vlastní pěst) loni v září rozhodly, že neuplatní nárok na její předčasné uzavření, čili, že současná kolektivní smlouva bude platit až do roku 2022. Bettman teď v St. Louis řekl, že NHLPA si patrně potřebovala vydechnout, avšak, dodal, očekává, že jednání začnou v poměrně blízké budoucnosti i přesto, že oběma stranám teď nevisí nad hlavami Damoklův meč nějaké uzávěrky.

V každém případě, zdůraznil Bettman, obě strany považují úspěšné vyřešení jednání bez jakýchkoliv přerušení běhu soutěže (na rozdíl od předchozích výluk) za nezbytnost.

Mezinárodní styky ale přece nekončí s olympiádou nebo Světovým pohárem. Bettman naznačil, že příští Zápas hvězd (v péči Florida Panthers) bude mít výraznou mezinárodní příchuť, avšak ani slůvkem nenaznačil, co tím chtěl básník říci.

Je sice pravda, že myšlenka na uspořádání Světového poháru v roce 2021 padla, avšak Bettmanův zástupce Bill Daly poznamenal, že co není teď, může být jindy.

I on se tvářil tajuplně, avšak když naznačil, jak moc je NHL nadšená ze zápasů dívčích representací USA a Kanady během letošního Zápasu hvězd, a nazval to soutěží o řevnivosti (rivalry series), začali mnozí uvažovat, že by mohlo asi jít o něco podobného. Daly ale podobné úvahy uzavřel řka, že se domnívá, že NHL ví, co chce, ale od vědění k uskutečnění může být cesta více nebo méně dlouhá a více nebo méně trnitá.

Vzrušující sdělení

Tahle zpráva nesporně zaujme sázkové kanceláře a všechny, kdo mají rádi vzrušení ze sázek a z nejistot s nimi spojených: se zahájením letošní pohárové soutěže začne také pracovat zařízení, které bude sledovat každičký pohyb hráčů i puku, a to tak, že ve skutečném čase.

Jak řekl Bettman, pohyb hráčů poskytne každou vteřinu 200 údajů, a pohyb puku desetkrát tolik.

To znamená, že se nebude sázet jenom na výsledek utkání. Budou se uzavírat sázky na příští vhazování, na střídání ve hře, na maličkosti jako střela zápěstím zprava po ledě nebo tatáž střela, jenže do tří centimetrů nad ledem. Fanoušci budou mít na obrazovkách, třeba telefonních, stále se měnící údaje, a jelikož zatvrzelí sázkaři tvrdí, že čím více vědí, tím vyšší naději mají na vítězství, tohle je dostane.

Ale ano, zatvrzelí sázkaři se v tomto bodu nemohou plést více. Sázkové kanceláře by do věci nešly, kdyby nevěděly, že jestli tady někdo přijde na buben, nebudou to ony.

NHL se nebude podílet na ziscích sázkových kanceláří, to by byl děsný (v severoamerickém právu nepřípustný) střet zájmů. NHL bude od sázkových kanceláří pobírat jakýsi honorář: prodá jim údaje, které by jinak měla pouze ona.

Daly dodal, že celý systém, který se skládá z nejrůznějších čidel, včetně takových, které umožňují sledování okem televizní kamery, projde ještě několika doplňujícími zkouškami před koncem letošní základní části. Kdy a kde, to se zatím neví.

Ví se ale, že od začátku příští sezóny budou tímto zařízením vybaveny všechny haly mužstev NHL, a že pak sazkařům (a sázkovým kancelářím) nastane ráj na zemí.

Známky z chování

Po několika skandálech, které staly místa koučů Billa Peterse a Jima Montgomeryho, a také několik neděl výplaty Marca Crawforda, liga zavedla systém, jímž se budou nadále řídit stížnosti co do chování zaměstnanců mužstev.

V podstatě jde o to, že si liga nepřeje být překvapována. Obvinění Peterse z rasismu vůči mladému hráči, Montgomeryho z nezřízeného života, a Crawforda z hrubiánství ji zaskočila, a to jí nebylo příjemné ani dost málo. Proto se Rada guvernérů v prosinci jednomyslně rozhodla, že cokoliv se donese k uším vedení jednotlivých mužstev, musí vedení NHL vědět dříve, než se to vůbec může dostat na veřejnost. Za liknavost nebo nedbalost v ohlašovaní podobných případů budou padat tvrdé tresty.

Bettman sdělil, že NHL od té doby dostala několik stížností. Všechny je zevrubně vyšetřila. Neshledala žádná závažná porušení pravidel slušného chování. Doslova, pravil Bettman, žádná z těch stížností nebyla významně znepokojivá.

Daly dodal, že je dobře, že se tyto zprávy dostaly až do kanceláří vedení ligy. Šlo o několik telefonátů od vedení mužstev, která dostala stížnosti, a předala je do New Yorku. Přesně tohle, řekl Daly, liga očekávala, když ohlásila na pokyn Rady guvernérů zavedení systému, který má pomáhat řešit podobné situace.

