Petr Adler: všechno je jinak. NHL poslala své hráče domů

V neděli NHL nařizovala, že všichni hokejisté mají zůstat v místech, kde sídlí jejich mužstva, v pondělí je všechno jinak: jeďte domů. I ti z vás, kteří jste doma v Evropě. Nevyřčený náznak: nazdar nejdříve někdy kolem půlky května.

Další část nařízení: nejméně do pátku 27. března dodržujte pravidla tzv. osobní karantény.

Americký úřad pro kontrolu a prevenci chorob (CDC, aneb Center for Disease Control and Prevention) doporučil zrušení všech druhů shromáždění, kde se sejde více než 50 lidí na osm týdnů. NHL si toto rozhodnutí položila ke kalendáři a spočítala to takto: rozhodnutí CDC platí na 60 dnů. Když zahájíme tréninková soustředění 15 dnů před uplynutím této doby, mohli bychom teoreticky uvažovat o návratu v pondělí 11. května. A to by nám mohlo dát dost času, abychom ukončili základní část a odehráli soutěž o Stanleyův pohár.

Teprve čas ukáže, zda to je zbytečně optimistické.

V každém případě, i toto nejnovější rozhodnutí liga odsouhlasila se svými hráčskými odbory NHLPA, v naději, že urychlené sdělení umožní hráčům odcestovat dříve, než se ještě zpřísní uzavření hranic.

Krátce po zveřejnění rozhodnutí NHL a NHLPA oznámil kanadský ministerský předseda Justin Trudeau, že země od této chvíle zakazuje vstup na své území komukoliv, kdo není kanadským občanem. Dopustil se sice kritického zaostání za Spojenými státy, které tento přístup zavedly už dříve, ale alespoň přece, když už pozdě.

Americký zákaz vstupu pro cizince zatím platí do poloviny dubna.

Nicméně, v Severní Americe i ve zbytku světa (včetně Evropy) se situace mění s každou další minutou. Uzavírání škol, obchodů, restaurací, barů, zábavních a kulturních zařízení nebo vyhlašování zákazu vycházení je stále více na denním pořádku.

Více než celá třetina hokejistů NHL (celkem 233 hráči, včetně chlapa, který letos vede tabulku v bodování za branky a nahrávky, útočníka Edmonton Oilers, Němce českých kořenů Leona Draisaitla) pochází z Evropy. Je sice pravda, že COVID-19 ve starém světadíle řádí mnohem šíleněji než v tom novějším, ale mnozí evropští hráči se nechali slyšet, že se budou cítit mnohem bezpečněji v místech svého původu, většinou menších než jsou místa jejich severoamerického zaměstnání, a navíc budou ve společnosti svých příbuzných a přátel.

NHL hráčům sdělila, že by doma měli dále dodržovat pravidla osobní karantény přinejmenším do 27. března, pakliže nebude zapotřebí delších období v souladu s nařízeními místních úřadů, zvláště, pokud jde o cestování.

A právě tento bod, s přihlédnutím ke stále rostoucímu počtu zcela uzavřených oblastí, z nichž nesmí, z nařízení úřadu, proklouznout ven ani myš, může později celou situaci značně zkomplikovat.

Liga hráčům dále sdělila, že po ukončení období osobní karantény, a v závislosti na dalším vývoji na celém světě, vedení soutěže zváží, zda a jak otevřít zařízení mužstev pro hráče, kteří by si přáli v předem naplánovaných a koordinovaných menších skupinách zacvičit, případně se podrobit zdravotní péči.

Jak již řečeno dříve, NHL požádala všechna mužstva, aby zjistila a sdělila ji data, kdy jsou jejich haly volné až do pátku 24. července.

Jakkoliv nad tím mnozí krčí rameny, je známo, že v sezóně let 1994 - 1995 začala pohárová soutěž (opožděna výlukou, která omezila základní část soutěže na 48 kol) v sobotu 6. května, a pohár nad hlavu zvedl kapitán New Jersey Devils Scott Stevens až v sobotu 24. června. Devils tenkrát porazili Detroit Red Wings, vedené kapitánem Stevem Yzermanem, celkovým poměrem 4-0 na zápasy.

Pro milovníky dějepisu: ve vítězné sestavě působil také syn české hokejové legendy Jaroslava Holíka Robert, všeobecně známější jako Bobby. A pro úplné nadšence a milovníky číslic: Holík tehdy v pohárové soutěži odehrál všech dvacet utkání, dal čtyři branky, na další čtyři nahrál, a odseděl si na trestné lavici celkem 22 minut.

V každém případě, zastánci věcných optimistů, vedeni komisařem NHL Garym Bettmanem, soudí, že právě tento ročník je důkazem, že je možné všechno, jen chtít.

Nicméně, hlasy ze zákulisí tvrdí, že tyto úvahy jsou předčasné: NHL prostě věnuje každý den studiu nejnovějších informací a doporučení amerického úřadu CDC a kanadského ministerstva zdravotnictví (Health Canada), a snaží se vymyslet možnosti dalšího konání. Zřídila kvůli tomu zvláštní pracovní skupinu, která se schází dvakrát denně, aby si její členové vyměnili poznatky, které se dozvěděli, a nápady na další dění.

Od minulého týdne se schází elektronicky: většina zaměstnanců kanceláří NHL v New Yorku pracuje z domova.

Do konce základní části soutěže chybí NHL 189 utkání. A Stanleyův pohár nepoznal vítěze pouze dvakrát: v roce 1919 kvůli španělské chřipce, a v roce 2005 kvůli výluce, způsobené soubojem mezi NHL a NHLPA o novou kolektivní smlouvu.

