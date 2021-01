Pittsburgh vyzve Washington. Po půlnoci zahájí sezonu Florida

Dva zápasy jsou v zámořské soutěži na programu během nedělního večera a noci. Zápasově klidný den načne souboj mezi Pittsburghem a Washingtonem už v 18 hodin středoevropského času. Po půlnoci se poprvé v novém ročníku představí Florida, která si zahraje proti Chicagu.

18:00 Pittsburgh Penguins - Washington Capitals

Kdo nechytí začátek sezony, bude to mít ve zkráceném ročníku hodně složité. Přesně na to nejspíš myslí hráči Pittsburghu, kteří v prvních dvou zápasech sezony prohráli s Philadelphií. V těchto duelech si navíc připsali hrozivé skóre 5:11, když jejich defenziva v bitvách o Pensylvánii selhala.

Nyní je čeká navíc rozjetý rival z Washingtonu, který naopak dokázal v úvodních dvou duelech porazit Buffalo a to i za výrazného přispění českých hokejistů. Jakub Vrána se dvakrát zapsal mezi střelce a Vít Vaněček při své premiéře v NHL inkasoval pouze jednu branku.

Pokud bychom se měli před tímto střetnutím řídit na základě výsledků z minulé sezony, museli bychom mírně favorizovat hostující Capitals. Ti dokázali v posledních dvou kláních Tučňáky porazit a připočíst k tomu musíme i mnohem lepší vstup do nové sezony.

Washington podle posledních zpráv nasadí do branky Ilju Samsonova a provede také jednu změnu v poli, když posadí Conora Shearyho na tribunu a na led vyjede Daniel Sprong. Pittsburgh do branky nasadí Caseyho DeSmitha. Dobrou zprávou pro tým je také to, že karanténu ukončil Kasperi Kapanen, jeho start se ovšem zatím neočekává.

01:00 Florida Panthers - Chicago Blackhawks

Premiéru v této sezoně prožijí hokejisté Floridy. Ti sice měli tento týden začít o poznání dříve, ale jejich dvě klání s Dallasem byla odložena kvůli koronavirem zdecimované soupisce Stars. Panteři tak úvodní zápas odehrají až během nedělního programu.

Pro svou premiéru vyfasovali Chicago, které rozhodně bude hratelné. Blackhawks totiž prohráli oba své úvodní zápasy s Tampou s bídným skóre 3:10 a navíc mají poměrně širokou marodku, na které jsou Alex Nylander, Kirby Dach, Jonathan Toews a Carl Söderberg. A dlouhodobě rovněž obránce Brent Seabrook.

Ani Florida to ovšem nebude mít snadné, co se týče absencí. Mimo jsou brankář Sergej Bobrovskij, obránci Noah Juulsen s Markusem Nutivaarou a také útočník Juho Lammikko. Právě absence obránců ale nejspíš těší Keitha Yandla, jenž měl původně být v neděli pouze na tribuně, ale nyní se očekává jeho start.

V minulé sezoně dopadlo klání obou soupeřů lépe pro Chicago, které na začátku března, těsně před pauzou kvůli koronaviru, vyhrálo na ledě Floridy 3:2 po nájezdech.

