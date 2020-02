Pittsburgh zostra zbrojí, našel náhradu za Guentzela. Stanley Cup má vystřílet Zucker

V letech 2016 a 2017 vládli NHL a teď by se na trůn rádi vrátili. Stále mají ve svém středu geniálního centra Sidneyho Crosbyho, dál se mohou spoléhat také na hvězdné borce Jevgenije Malkina s Krisem Letangem. Čerstvou výměnou s Minnesotou vyslali pittsburští Penguins jasný signál - nebojíme se riskovat, hrajeme va bank a jdeme si pro pohár.

Když se na konci prosince zranil Jake Guentzel a musel s ramenem na operaci, akcie Tučňáků prudce klesly.

Bylo jasné, že šikovný kanonýr bude Pittsburghu citelně scházet.

Jenže kým ho nahradit? Odpověď byla prostá. Vždyť Zuckera měl generální manažer Jim Rutherford v hledáčku už dlouho. Snažil se ho přivést už loni za Phila Kessela, jenže chystanou výměnu tehdy překazilo Kesselovo "Ne". Ve smlouvě měl klauzuli o nevyměnitelnosti a mohl si své nové působiště vybírat.

Souhlasil až s Arizonou, Kojoti za něj Rutherfordovi poslali mimo jiné Alexe Galchenyuka.

A právě Američan s ruskými kořeny se nyní přesouvá k Wild, spolu s podmínečnou volbou v prvním kole draftu 2020 a Calenem Addisonem, za Zuckera. Když to nešlo přímo, vzal to tedy Rutherford oklikou a vysvobodil vytouženou posilu z minnesotského "vězení".

Zucker v poslední době hrával až ve čtvrté brázdě, od Bruce Boudreaua, kouče Divočiny, navíc ke svému sešupu sestavou nedostal žádné vysvětlení. "Prostě mi nic neřekl," povídal a z jeho slov byla cítit frustrace. Možná se v nich zrcadlily i pocity z celé sezony. Minny neválí a Zucker sám umí hrát lépe.

Jako by se stále nesrovnal s loňským odchodem Mikaela Granlunda, s nímž byl náramně sehraný, na ledě působili téměř jako dvojčata. Tvořivý Fin vymýšlel, americký rychlík zakončoval.

Teď budou Zuckerovi posílat puky ještě lepší nahrávači - Crosby s Malkinem. Má se stát vedle Bryana Rusta důležitým střelcem Penguins. Góly samozřejmě sází i duo 87+71, všemocní hokejoví "bozi".

Rutherford se toho nebál a za Zuckera obětoval opravdu dost. Galchenyuk se sice v jeho klubu neprosadil, v pětadvaceti letech je ale stále perspektivní a klidně se může rozpomenout na své někdejší výkony u montrealských Canadiens. V této sezoně bodoval jen 17krát.

Addison je devatenáctiletý obránce, draftovaný předloni ve druhém kole. Bill Guerin, GM Wild, k oběma hráčům navíc získal ještě první kolo v draftu 2020, ze kterého může udělat Pittsburgh v případě, že nepostoupí do play off, stejně vysokou volbu o rok později.

Solidní odstupné, že? Jde o Guerinův první velký manévr a hned se ukázal jako schopný obchodník. Rutherford každopádně nelituje.

"Jason je útočník do první, případně do druhé formace. Věřím, že do našeho mužstva skvěle zapadne a vzhodně ho doplní. Je to prověřený kanonýr, který je navíc další tři roky pod smlouvou. Má potenciál nás posunout kupředu," hodnotil výměnu.

Zucker, jehož v aktuálním ročníku nakrátko zastavilo zranění lýtkové kosti, má bilanci 29 bodů z 45 utkání. Jeho stropová zátěž činí 5,5 milionu dolarů.

