Play-off s českou vlajkou na čarách: Suchánek míří do Edmontonu

Kromě hráčů se na upravený formát vyřazovacích bojů pomalu připravují i sudí. Mezi celkově 40 vyvolenými muži v černobílém úboru nechybí ani český čárový Libor Suchánek. Teprve jedenatřicetiletý rozhodčí si tak prožije další neocenitelnou zkušenost. Patří do party, která se vydá do Edmontonu.

Přitom je to teprve pět let, co Suchánek jako účastník třetí divize mistrovství světa pískal reprezentace z hokejové exotiky. Šampionát ovládla Severní Korea, o níž rodák z čtyřtisícového Stodu možná do té chvíle ani nevěděl, že má svůj vlastní hokejový výběr.

Už v létě 2017 mu na stole přistála nabídka, díky které se zcela změnil jeho profesní i osobní život. Stal se třetím Evropanem v historii, kterého přizvala do svého rozhodcovského týmu samotná NHL.

„To nikdy nebyl můj sen, protože jsem netušil, že bych se do ní vůbec mohl dostat. Spíš bych řekl, že pro českého rozhodčího je to takový malý zázrak," sdělil Suchánek své dojmy webu NHL.com.

Ještě v průběhu ročníku 2016/17 se musel předvést v několika zápasech nižší zámořské soutěže AHL. Zkoušku ale absolvoval bez problémů a těšil se na debut.

Ten nakonec přišel v listopadovém klání mezi Carolinou a Islanders. „Nemám z toho špatný pocit. Vcelku to dopadlo dobře, i když tam byly nějaké věci, které jsem mohl vyřešit jinak," řekl po zápase české mutaci oficiální stránky NHL.

Kromě dvacítky edmontonských soudců se stejně početná skupina rozhodčích chystá i do Toronta. Asi nejzajímavějším jménem na seznamu je Wes McCauley. Na rozdíl od Suchánka dozoruje utkání v nejlepší lize světa už od roku 2005.

Za tu dobu si vybudoval pověst sympatického mluvky i komediálního herce na ledě. Když se chystá oznámit soud videorozhodčího, často využije dramatickou pauzu nebo nápadnou gestikulaci.

„Snažím se to ozvláštnit a dát vědět, že mě má práce opravdu baví," osvětlil webu Sportsnet. McCauley ale určitě není jen šaškem, kterého by liga najala pro pobavení fanoušků. Až vloni přišel o sérii šesti odpískaných finále v řadě.

