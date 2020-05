Po životní sezoně přišel propad. Ale hodně jsem se toho naučil, věří Alex Tuch

V sezoně 2018/19 zářil a vylepšil takřka všechny své osobní rekordy. Alex Tuch tak sám sebe dostal pod tlak, stále ještě aktuální sezona měla být dalším krokem dopředu. Jenže čtyřiadvacetiletý Američan na své výkony nenavázal.

Minulý rok překonal hranici dvaceti branek, padesáti bodů a v sestavě Vegas Golden Knights se zařadil mezi nejdůležitější postavy. Tuch kromě toho nasbíral nejvíce asistencí z celého týmu za rovnovážného stavu hráčů na ledě.

S ohledem na jeho věk v něm organizace má mladého talentovaného útočníka, který by v příštích letech měl být budoucností Vegas. Tuch při své tělesné stavbě (193 cm, 100 kg) disponuje velkou rychlostí, což mnohdy dělá problém soupeřovým obráncům.

Všichni v klubu jistě doufali, že další rok bude v jeho podání ještě lepší. Jenže tak se nestalo. Rodák ze Syracuse se zranil už v přípravě a v průběhu ročníku se trápil s dalšími zdravotními problémy. I proto se jeho čísla zastavila na osmi gólech a devíti asistencích.

„Za touhle sezonou se snažím moc neohlížet,“ přiznal Tuch při hovoru s reportéry. „Bylo tam hodně vzestupů a pádů, ale většinou samozřejmě pádů. Měl jsem tři různá zranění a vynechal třicet utkání.“

Tuch měl během ročníku určité záblesky, ty však nedovedl přetavit v konzistentnější formu. Například na třízápasovém do New Yorku zaznamenal bilanci tří branek a tří asistencí. Proč to ale, pokud nebudeme brát v potaz zranění, jindy nebylo ono?

Jedním z důvodů by mohlo být, s kým čtyřiadvacetiletý útočník nastupoval. Zatímco loni byste ho našli zejména ve druhé lajně kvůli zranění Maxe Paciorettyho nebo dalších, tak letos takovou příležitost nedostal. A když už hrál například s Paulem Stastnym, tak se jeho čísla poměrně zlepšila.

Tuch ale většinu času strávil ve třetí lajně po boku Codyho Eakina, Williama Carriera, Tomáše Noska nebo Codyho Glasse. Posledně jmenovaný si rovněž prošel zdravotními problémy a zbytek hráčů vyniká v ryze defenzivních úkolech.

„Moje bodová produkce nebyla tak vysoká, jako tomu bylo v minulých letech, ale to mi nezabrání stát se hráčem, kterým vím, že můžu být. Je to pro mě rostoucí zkušenost. Pořád jsem jedním z mladších kluků v týmu. Nic nebude dokonalé, hodně jsem se z toho naučil. Vím, co musím udělat, abych byl lepší,“ pravil ještě Tuch.

