Pochmurné vytí Coyotes. Za porušení regulí platí vysokými výběry v draftu

Nepovolené fyzické zkoušky mladíků před oficiálním ligovým testováním se nevyplácí. V Arizoně by o tom po včerejším dni mohli vyprávět své. Samozvaný tribunál, který svolal komisionář soutěže Gary Bettman, po vyslechnutí neznámého počtu svědků vyměřil Coyotes krutý trest. Pouštní klub přijde o volbu ve druhém kole letošního draftu, o rok později se nedobrovolně musí vzdát dokonce výběru z prvního kola. Budoucnost Arizony se tak otřásá v základech.

Proti jakému nařízení že se to Yotes vlastně provinili? NHL svým mužstvům neumožňuje fyzické testování mladých hráčů, kteří ještě neprošli draftem. K tomu totiž slouží speciální mítink, pořádaný pod hlavičkou soutěže. Akce označovaná souslovím NHL Scouting Combine (zkráceně Draft Combine) je jakousi poslední zkouškou talentovaných benjamínků. Přezkoumá nejen jejich kondici, ale také zdravotní stav či schopnost odpovídat na záludné otázky novinářů po vypjatém zápase.

Arizona ovšem tohoto pravidla nedbala a před letošním výběrem nadějí sáhla k vlastní prověrce. Právě proto musí odevzdat v následujících letech své nejvýše posazené tahy. Klub současnou situaci komentoval prostřednictvím strohého prohlášení.

„S rozhodnutím ligy jsme byli srozuměni a naprosto ho respektujeme. Nové vedení přijalo důkladné vnitřní kontroly a opatření, které by nám měly pomoci zabránit tomu, aby se něco podobného mohlo opakovat. Dále situaci odmítáme komentovat,” stojí v tiskové zprávě.

Bettman jako krutovládce Drakón

Formální řečičky ale na chvíli stanou. Coytes musí ve skutečnosti exemplární trest pálit jako kilo soli v otevřené ráně. Podle renomovaného webu The Athletic nejmenovaný zdroj pohybující se v prostředí NHL vyčíslil ztrátu, která vyplyne z promarněných výběrů v prvních dvou kolech draftu, na 5 milionů amerických dolarů, tedy v přepočtu asi 111 milionů korun. A to už je pořádný balík.

Jak ligoví funkcionáři, tak ani zástupci organizace z města Glendale neuvedli, kolik mladíků podrobila Arizona svým zakázaným testům. Memorandum NHL, postihující prohřešky proti pravidlům týkajících se Draft Combine, hovoří o minimální pokutě ve výši 250 tisíc dolarů za každého hráče testovaného proti stanoveným regulím. Komisionář Gary Bettman však jednal dle ústavního článku 6.3, který může přijít na přetřes, pakliže „jakákoliv osoba porušila Ústavu, vyhlášku či další pravidla ligy nebo se provinila jednáním škodícím lize či hokeji jako takovému."

„Využil jsem právě tohoto disciplinárního postihu, neboť lépe odpovídá specifickým okolnostem, jenž tento případ provází,” hájil se Bettman pro oficiální stránky soutěže.

Ony specifické okolnosti zřejmě ve výkladu ligového komisionáře představují důrazné varování všem ostatním klubům, co by se o podobné experimenty chtěly pokoušet. Před zákony by si měli být všichni rovni, přesto je brutální zásah do budoucích vyhlídek Yotes mnohem méně citlivý, než kdyby podobný trest schytal Boston nebo Tampa Bay.

Rána kladivem rovnou do hlavy

Herní projev Coyotes v posledních sezonách jen kvetl. Letos viditelný posun vygradoval postupem z kvalifikačního kola proti Nashvillu a Arizona se až poté musela sklonit Coloradu, jednomu z největších favoritů na zisk Stanley Cupu. Teď se může rozjetá parní lokomotiva, kterou hráči i trenér Rick Tocchet tak poctivě ládovali jednou lopatou uhlí za druhou, nečekaně zaseknout.

Yotes totiž v letošním draftu nepostrádají pouze volbu z druhého kola. Tu první poslali do New Jersey ve výměně za Taylora Halla, třetí runda pak náleží Coloradu, které na oplátku do Glendale uvolnilo Carla Söderberga. Arizona tak přijde na řadu premiérově až ve čtvrtém kole, odkud se do NHL na více než 100 zápasů za posledních pět let podívali jen čtyři muži. Navíc se nejedná o žádné hvězdy, ale poctivé pracanty Denise Malgina (192), Victora Meteho (171), Austina Wagnera (127) a Mathieua Josepha (107).

Nejde ovšem jen o draftované mladíky. Drakonické rozhodnutí NHL může negativně zasáhnout vícero oblastí. „Mě osobně zajímá, jak to ovlivní hledání nástupce generálního manažera Johna Chayky. Pokud jste jeden z hlavních kandidátů na tuto pozici a zvažujete, jestli se přikloníte k Floridě nebo Arizoně, preference jsou rázem dost nevyrovnané,” podotýká třiatřicetiletý novinář The Athletic Craig Custance. „Totéž platí v případě Taylora Halla, pakliže přemýšlí nad prodloužením kontraktu. Liga zkrátka udeřila Yotes kladivem do hlavy a poslala je o několik let zpátky.”

VIDEO - Ukázka NHL Scouting Combine:

