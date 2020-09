Podepište ho! Jeff Petry je pro Montreal prioritou

Montreal Canadiens už mají po sezoně, naplno se tak mohou opět roztočit kola spekulací. Co bude v další sezoně? Vymění se Max Domi? Jedna otázka ale zajímá fanoušky Canadiens obzvlášť. Podepíše u Habs obránce Jeff Petry?

Dvaatřicetiletému zadákovi se blíží konec jeho šestileté smlouvy na 33 milionů dolarů, generální manažer Montrealu Marc Bergevin by tak už měl začít jednat s jeho zástupci o možném prodloužení, které by pro mužstvo bylo velmi důležité.

Od sezony 2017/18 je to sedmnáctý nejproduktivnější bek, jemuž není cizí hlavně přesilovka, ve které se velmi často prosazuje. Kromě toho je díky své velikosti a šikovnosti spolehlivý do obrany. Nelze zapomínat také na jeho neúnavnost a rychlost.

Ba co víc, samotný Petry by v Montrealu rád zůstal. „Pokud někdo z organizace zavolá a ukáže zájem, pak to bude něco, co mě bude opravdu zajímat. Líbí se mi tu,“ uvedl Petry. „Jasně, bude potřeba, domluvit se na mnoha věcech, ale jsem této možnosti otevřený.“

Jedním z problémů bude rozhodně délka smlouvy. Ta stávající Petrymu končí v roce 2021 a bude po ní volný hráč. V jeho letech bude jeho cílem určitě co nejdelší kontrakt, čemuž se však možná Canadiens budou bránit. Ideální délka je pro ně údajně mezi dvěma a třemi lety.

„Jsem ve fázi života, kdy je jakási stabilita velice důležitá. Je pro mě důležité vědět, kde budu následujících několik let, a to hlavně kvůli dětem a rodině,“ dodává Petry. „Pro svou kariéru chcete to nejlepší, to samé ale platí i pro rodinu. Těch pět let, co už tu jsme, se cítíme jako doma.“

Zatím se zdá, že Montreal vlastně ani nemá na vybranou, pokud se chce pohnout dopředu. Ano, ve svém systému má tento kanadský celek několik nadějných mladíků na pozici pravého obránce, nicméně žádný z nich na tom není tak, aby v nejbližší době dorostl do formátu Petryho.

Mluvíme například o jednadvacetiletém Cale Fleurym, který už odehrál 41 zápasů v NHL a postupně se zabydluje v sestavě. Dále pak třeba Noah Juulsen, Josh Brook nebo Mattias Norlinder. Tihle všichni mají potenciál hrát pravidelné porce minut v NHL, avšak všichni ještě potřebují čas na rozvoj.

Situace bude těžká také z finančního hlediska. Chvíli bude trvat, než se dostaví nějaké pořádné příjmy a všechno se dá do pořádku. Bergevin bude muset také opatrně pracovat s platovým stropem, jenž dá počátek některým odchodům. Petry by však do této kategorie rozhodně neměl patřit. Pro Montreal by totiž měl být jeho podpis prioritou.

