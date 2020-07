Pohár pro Colbyho? V play off budeme hrát za něj, hlásí McDavid

National Hockey League zasáhla v dubnu nesmírná tragédie, kdy náhle zemřel teprve pětadvacetiletý útočník Colby Cave. Mladý hokejista podlehl následkům krvácení do mozku, které způsobila koloidní cysta tlačící na mozek. Z umělého spánku se už bohužel nepobral. Jeho spoluhráči v čele s hvězdným Connorem McDavidem budou v letošní vyřazovací části bojovat i za něj.

Caveova smrt vyvolala napříč hokejovým prostředím velký ohlas. Jeho manželce Emily kondolovaly prostřednictvím sociálních sítí největší hvězdy NHL, mezi nimi například i David Pastrňák. Nejsledovanější hokejová liga zkrátka oplakala bojovníka, který svůj nejdůležitější zápas nezvládl.

První tým Edmontonu se v pondělí poprvé od této nešťastné události sešel společně na ledě v Rogers Palace. Na multimediální kostce přitom po celou svítila Caveova fotografie s hashtagem #BruslímeZaColbyho.

„Emoce jsou stále čerstvé. Je to ještě reálnější, když jsme všichni spolu a on se k nám nemůže připojit,“ přiznal po tréninku kapitán McDavid.

„Během tréninkového kempu a play off bude v našich myšlenkách a srdcích. Doufejme, že dojdeme daleko. Budeme hrát za Colbyho, bude s námi po celou dobu,“ dodala ještě největší hvězda ligy.

Edmonton se v kvalifikačním kole střetne s Chicagem, mírným favoritem série budou podle všeho Olejáři. Tým by navíc mohl těžit z domácího prostředí, metropole Alberty totiž byla společně s Torontem vybrána jako město, kde se sezona dohraje. Úvodní zápas McDavidovu družinu čeká první srpnový den.

Kouč Dave Tippet na něj hodně spoléhá. Právě McDavid a Leon Draistail by měli patřit k těm, kteří budou ve vyřazovací části rozhodovat zápasy a protlačí Oilers co nejdál. Organizace na větší úspěch ve vyřazovací části čeká od roku 2006, kdy se probojovala až do finále play off.

„Jestli jste sledovali dnešní trénink, tak jste viděli, že je velice motivovaný,“ pravil vstříc novinářům trenér Tippet. „Je skvělé vidět všechny zpátky. Myslím, že to byl skvělý první den. Connor mužstvo bezpochyby vedl.“

