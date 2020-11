POHLED: Bude z něj hokejový Brady? Přečtěte si důvody, proč Krejčí může odejít z Bostonu

Strávil v Bostonu 19 let, stal se hrající legendou fotbalových New England Patriots. Zásadně přispěl ke grandiózním úspěchům, byl tahounem v nejdůležitějších chvílích. 20. března 2020 pak Tom Brady rozepsal novou kapitolu kariéry a svůj osudový klub opustil. Kabina Bruins příští léto možná přijde o v mnohém podobnou personu. O Davida Krejčího. Fenomenálního centra, v klíčových momentech prakticky nepolapitelného. Trojnásobného finalistu NHL, vítěze Stanley Cupu z roku 2011. Přečtěte si, proč je pravděpodobné, že šternberský rodák naváže na Bradyho.

V Česku zůstává nedoceněný, ale stačí letmý pohled na Krejčího hru i statistiky a máte jasno.

Čtyřiatřicetiletý forvard je hvězdou NHL.

Ostatně to dokládá i respekt napříč ligou a tučná smlouva. 7,25 milionů dolarů. Nikdo neukrojí z platového stropu Medvědů v sezoně 2020/2021 víc než on. A jen Charlie Coyle si přijde na lepší gáži, vydělá si osm milionů dolarů oproti Krejčího sedmi.

Právě Coyle je jeho přirozeným nástupcem na postu druhého centra. A také jedním z důvodů, proč Boston nemusí v létě 2021 za každou cenu zkušeného machra podepsat. A proč může Krejčí sám přemýšlet nad tím, že zkusí štěstí jinde.

1, Peníze

Když se podíváte, kolik otazníků bude za několik měsíců nad Bruins viset, udržení Krejčího nebude pro generálního manažera Dona Sweeneyho prioritou. Bude se spíše soustředit na to, jak do budoucna vyřeší brankoviště a také defenzívu. To všechno bude stát peníze. Dost peněz.

A na Krejčího jich moc nezbude. Jak píše Adam Gretz z NBC Sports, tradičnímu klubu by jeho podpis dával smysl maximálně za 5,5 milionu dolarů. Je otázkou, zda by dvojnásobný král produktivity (v play-off 2011 a 2013) na takovou sumu přistoupil.

2, Věk

Krejčímu bude, až mu vyprší současná smlouva, pětatřicet. A do mysli se vkrádá pravděpodobnost hraničící s jistotou, že už půjde výkonnostně jen dolů. Je empiricky dokázáno, že hráčům po pětatřicátých narozeninách klesá poměrně svižně výkonnost.

Pro Boston je skvělé, že Krejčího má k dispozici pro příští sezonu, kdy bude nepochybně patřit k favoritům na zisk Stanley Cupu. Co ale bude dál, se těžko odhaduje. A vydržovat si na soupisce příliš mnoho veteránů se jednoduše nemusí vyplatit.

3, Nahraditelnost

Bruins mají mladé centry, kteří budou brzy připravení pro NHL. V čele s Jackem Studnickou. Patrice Bergeron má neotřesitelnou pozici, druhou formaci může (nejen) do doby, než bude Studnicka hotový pro "top six", vést Coyle.

Kromě Studnicky bude čekat na příležitost i John Beecher. Bostonu se tedy pozvolna rýsují možnosti, jak Krejčího nahradit. I to je zřejmě jeden faktorů, které se promítly do Sweeneyho postoje k dlouholeté opoře. S Krejčím o novém kontraktu zatím vůbec nejednal.

4, Žádné rokování

V minulosti platilo, že Krejčí s Bruins podepisoval nové smlouvy vždy s ročním předstihem. Jak sám přiznává, teď žádná jednání neprobíhají. Sweeney bude postupně chtít kádr omladit a dost možná první razantní krok přijde už letos.

O čem je řeč? Podepsaný stále není respektovaný kapitán Zdeno Chára. Slovenský obr byl v minulém ročníku o parník nejstarším hokejistou v NHL. Stále má co nabídnout, jenže na jeho minuty na ledě si už brousí zuby mladí vlčáci. Včetně Jakuba Zbořila. Krejčí je po Chárovi další na řadě.

5, Nápovědy

Kdo četl rozhovor Krejčího s fotbalovým novinářem Janem Dočkalem, nemohl přehlédnout pár výroků, které dávají tušit brzký konec českého centra u Medvědů. Ten mimo jiné prohodil, že už na 99 % ví, jak to s ním do budoucna bude. A že do sezony nepůjde s myšlenkami na to, kde bude za rok hrát.

Také potvrdil, že se s Coylem počítá jako s jeho nástupcem. A připomněl, že dříve měl vždy nový kontrakt v kapse rok předem. Když došlo na Bradyho, podotkl, že někdy je čas odejít.

Kdo čte mezi řádky, vnímá, že Krejčí je patrně smířený s tím, že v dohledné době rozepíše novou kapitolu své kariéry.

Podobně jako letos Brady.

Bude to už v létě 2021? Nebo se vše vyvine jinak a tohle pouto se ještě pár let nepřetrhne?

