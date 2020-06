POHLED: Hašek osmý, Hellebuyck druhý. Když se střetne skutečnost se zaujatostí

Lví podíl na týmovém úspěchu. Dominance. Naprostá. Do očí bijící. Potvrzená nejrůznějšími statistikami, včetně pokrokových metrik. Řeč je o výkonech Connora Hellebuycka v této sezoně. A zcela stejná slova jsou poplatná také pro Dominika Haška v devadesátých letech. Přesto oba v nedávných anketách NHL.com zůstali některými novináři až ostudně nedoceněni. A to by se stávat nemělo.

Ankety budou vždy subjektivní.

Zaujaté, ovlivněné osobním vkusem a preferencemi hlasujících.

Jenže vše má své meze. Je rozdíl neshodnout se na tom, jestli je lepším autem ferrari, lamborghini nebo porsche, a tím když umístíte ve svém žebříčku ferrari až za trabant a volhu.

Jistě, jde o nadsázku, ale cosi obdobného se přihodilo, když v zámoří hlasovali o nejlepších gólmanech v novodobé NHL v žebříčku Super 16.

Zatímco většina oslovených žurnalistů měla v první trojce Patricka Roye, Martina Brodeura a Haška a někteří umístili českou legendu na první místo, reportérka Tracey Myers zařadila šestinásobného vítěze Vezinovy trofeje a jediného brankáře se dvěma Hart Trophy na osmou (!) pozici.

Jen pro zajímavost, zde je její šestnáctka.

1. Martin Brodeur; 2. Patrick Roy; 3. Ed Belfour; 4. Henrik Lundqvist; 5. Roberto Luongo; 6. Tony Esposito; 7. Curtis Joseph; 8. Dominik Hašek; 9. Chris Osgood; 10. Ryan Miller; 11. Grant Fuhr; 12. Mike Vernon; 13. Pekka Rinne; 14. Andy Moog; 15. Jevvgeni Nabokov; 16. Tom Barrasso

Před Haškem najdeme třeba Josepha, který má sice více vyhraných zápasů, ale nikdy nezískal žádnou individuální cenu, ani prsten pro vítěze Stanley Cupu. "Cujo" byl velmi populární, jeho masky jsou nezapomenutelné, ale ze srovnání s "Dominátorem" vyjde prakticky z jakéhokoliv úhlu jako poražený.

Absence trofejí platí i pro Luonga, byť u něj lze s klidným svědomím napsat, že minimálně jednou mu Vezina patřit měla. Jak se před Haška mohl dostat Henrik Lundqvist - se vší úctou - je také záhada. Subjektivita v žebříčku Myersové jednoduše přesáhla únosnou míru.

Nechápejte mě špatně. Lundqvista i Luonga považuji za skutečné mistry brankářského řemesla. V 21. století patří mezi absolutní špičku, jen jsou vedle Haška přece jen slabšími kalibry.

Vždyť stačí prolétnout výčet úspěchů pardubického rodáka a máte jasno. A když vás baví čísla, i statistiky mluví jasně. Mimochodem, pokud si chcete připomenout Haškovu dominanci v na přelomu milénia, náramný článek založený na tvrdých datech napsal Adam Papoušek.

Další články plné zajímavých metrik u nás vyšly o Connoru Hellebuyckovi. Jejich závěr je jasný: americký fantom rovná se suverénně nejlepší gólman této sezony. Přesto vyšel z hlasování novinářů NHL.com o tom, kdo by měl získat Vezina Trophy, jako poražený. O 12 bodů ho porazil Tuukka Rask.

Ano, pokud měl Helleybuck nějakého konkurenta, byl jím Rask. Mezi třemi tyčemi bostonských Bruins válel a i za výbornou obranou individuálně vynikal.

Jenže zatímco Rask neměl tolik práce a mužstvo vítězilo i bez něj, Hellebuyck byl pod palbou, napravoval časté minely bídné defenzívy a táhl celé mužstvo. Pro Winnipeg Jets byl nepostradatelný.

Jeho brilantní práci dokládají snad všechny možné statistické údaje. Prostě nedávat rovnítko mezi jméno Connor Helleybuyck a spojení nejlepší brankář této sezony je pošetilé.

Přesto tak někteří hlasující učinili. A opět se nabízí podobný scénář jako v případě Haška. Že se jednoduše našel někdo, kdo Hellebuycka zařadil na svém seznamu proklatě nízko, nebo dokonce vynechal. Proč? Z jakého důvodu? Jediný argument nenajdete.

Ano, ankety vždy budou ovlivněné zaujatostí a skutečnost nikdy nebudou reflektovat přesně. Ale neměly by končit křivdou. Hellebuyck i Hašek si zasloužili více uznání.

