POHLED: Kaše lepší Kovalčuka. V čem se mohou ve Washingtonu spálit

V Montrealu nezůstane. To bylo jasné, o tom netřeba spekulovat. Všichni věděli, že se Ilja Kovalčuk bude stěhovat na jinou adresu. Posílil washingtonské Capitals, i díky přátelskému vztahu s Alexem Ovečkinem. Udělali ovšem šampioni z roku 2018 správné rozhodnutí, když přivedli svérázného Rusa?

Chce se podřídit týmu.

Makat naplno, dřít, nechat na ledě všechno a ještě něco navíc.

Jistě, šlechetné. A i přes Kovalčukovu minulost by bylo přezíravé podezírat tverského rodáka z opaku. Všechny indicie svědčí o tom, že kdysi obávaný střelec chce odvést maximum.

Jenže jeho snaha vyšla nazmar u Králů z Los Angeles a postupně vyčichla také v Montrealu. Kovalčuk narazil na své limity. Bude mu, brzy, sedmatřicet a už není rozdílovým hráčem. Nezvládá pravidelně rozhodovat mače sám o sobě.

Teče směrem dozadu, v kariéře je brutálně v mínusu. Ať si všichni analytici pomyslí své, ale -148 rozhodně není náhoda. Kovalčuk nebrání. A nestíhá.

Kvůli svému stáří, zvyšující se rychlosti v NHL, ale především s ohledem na nárůst kvality v zámořské soutěži. Tuhle ligu už nehrají nazdárkové, ale přibývá tvrdě cepovaných profesionálů, co mají ohromný repertoár dovedností a udělají cokoliv, aby se ještě o píď posunuli.

Kovalčuk si nemohl přát lepší angažmá. Washington – druhá přesilovka, třetí lajna, čtyři krajané v základní sestavě. Bude se rvát, co to půjde. Ale stačit to nemusí. I když si nepostaví hlavu, narazí na strop svých možností. A pro Caps se rychle stane Černým Petrem.

Finančně neprodělají, předloňský vítěz olympijského zlata je vyšel tuze levně. Ale možná zalitují, že nesáhli po někom jiném. Mladším. Se svižnějším bruslením. S větším potenciálem. Že neobjevili dalšího Devante Smith-Pellyho.

Že nešli cestou jako Boston.

Bruins totiž do svých řad přivedli bruslivého, univerzálního a houževnatého Ondřeje Kašeho. Týmového plejera, na kterého jste na rozdíl od „Kovyho“ nikdy neslyšeli špatného slova.

Ani on nebyl drahý a až se vyléčí, vedle krajana Davida Krejčího může se svým vyhlášeným bekhendem napáchat opravdu solidní paseku.

Lépe než Washington dost možná volil i Pittsburgh. Penguins sice vsadili na podobný recept jako Caps – blízkost svého kapitána s příchozí posilou - jenže se mohli opřít i o další pilíře.

Marleau je proslulý mentor. Spoluhráči ho milují a on se pro ně rozdá. Má tuny zkušeností a hlavně za Tučňáky chtěl vždycky hrát. Ostatně jeho matka krátce po trejdu zveřejnila fotku, kterak jako malý fandil právě Pittsburghu.

Se Sidneym Crosbym si rozumí, uměli vedle sebe v kanadské reprezentaci zářit.

„Patty“ má pověst vzorňáka, který navíc zvládá vícero herních situací. Maká směrem dozadu.To Kovalčuk je jen ofenzivní mašina. A už jen druhé jakosti. Přinejlepším.

Jistě, byl levný, zná se s Ovečkinem a přichází mezi „své“. Jenže také je to borec, co zvládl za posledních osm zápasů jen jednu asistenci a na němž se neodbytně podepisuje fakt, že NHL už je jinde.

Navíc přichází jen kvůli jedinému. Jít přes mrtvoly a za každou cenu vyhrát Stanley Cup. Je žoldákem v nejryzejším slova smyslu a klidně se může stát dvousečným mečem, jehož angažování Caps i přes údaj na výplatní pásce vyjde až krutě draho.

Pro Caps se může jako lepší akvizice ukázat „bludný Holanďan“ Daniel Sprong. Silný, rychlý, tvořivý. Nedivte se, pokud se dvaadvacetiletý farmář dostane ke slovu a bude se mu dařit.

Třeba ale bude vše jinak a sázka na Kovalčuka se vyplatí. To ukáže až čas. Hra je to nicméně od washingtonského GM Bryana MacLellana vysoká. A Caps jí ukazují kuráž. Bude platit, že odvážnému štěstí přeje?

