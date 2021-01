POHLED: Kdo vydělal na trejdu potížistů? A kdy se Dubois s Lainem připojí k novým týmům?

Zřejmě nejen naše redakce se v sobotní interní diskusi neshodla nad výměnou Pierrea-Luca Duboise a Patrika Laineho. Je to první velký trejd sezóny. Zda vyhrál spíš Winnipeg nebo Columbus, vidí každý fanoušek i odborník jinak. Co nikde moc nezaznělo a zaznít mělo, je, že jde o „přeshraniční“ trejd.

Je smutné, že něco takového vůbec musíme zdůrazňovat, ale doba se změnila. Volnost cestování není samozřejmostí v Evropě ani v Severní Americe. Opatření spojená s přechodem hranic mezi USA Kanadou, hlavně směrem na sever, kde jsou hygienici mnohem přísnější, měla právě takové výměny minimalizovat.

Generální manažeři Columbusu a Winnipegu se toho nebáli.

Možná i proto, že výběr nebyl veliký. Zbavit se rebela bývá obtížné. Laine i Dubois totiž posunuli týmový sport na individuální. Útočník Columbusu už nemohl dát víc najevo, že ho to v původním klubu nebaví. O jeho aktuálních výkonech jsme psali. Finský střelec Winnipegu sice šel v minulé sezóně trochu do sebe a špatně nezačal ani tu letošní, z předešlých let ale víme, že když nechce, umí zápas ukázkově odklouzat.

Že je to neprofesionální? Jistě. Ale je to možné, protože manažeři nakonec vyjdou hráčům vstříc. Obvykle se najde někdo, kdo dá uraženému šanci. Buďte klidní, že v době Original Six, kdy hrálo NHL šest klubů, by podobný šprajc neprošel. Ty největší hvězdy by si něco takového nedovolily a kdokoli jiný by přišel s „žádostí o trejd“, hledal by si druhý den práci v civilním sektoru. Jack Adams z Detroitu nebo Conn Smythe z Toronta by vše vyřešili jedním úderem pěsti do stolu.

Největší vítěz může být Roslovic

I na současné poměry je to zřídka vídaný obchod. Jde totiž stále o velmi mladé a vysoko draftované hráče. Kdo tedy víc vydělal na trejdu draftové dvojky a trojky z roku 2016? Upřímně, nejvíc asi Jack Roslovic, který byl přibalen k Lainemu. Ihned totiž podepsal dvouletou smlouvu na 3,8 miliónů dolarů, což je v době minimálních kontraktů u hráče jeho kalibru slušná nabídka. „Je rychlý a má přehled o hře. Očekáváme, že u nás roli centra zvládne,“ věří Kekäläinen.

Pokud jde o hlavní položky celé transakce, Blue Jackets mají posty křídel obsazené velmi dobře, totéž lze říct o centrech u Jets. Laine asi pomůže na přesilovce, která Modrokabátníkům od odchodu Panarina stagnuje. Také Dubois má dost kvality, aby nový celek posílil. Pokud bude chtít.

Nejdůležitější totiž bude, jak nové prostředí ukrotí obrovská ega příchozích. S trochou nadsázky řečeno: Pokud je pravdou, že se Dubois naštval, neboť se politicky neshodl s některými spoluhráči, bude taky záležet, koho volili parťáci v novém týmu. Sledovat Laineho výkonností křivku v Columbusu bude rovněž zajímavé, protože John Tortorella je ten poslední, kdo snese hvězdné manýry.

Nevyzpytatelnost obou borců je v jejich psychice. Pracovní výkon neovlivňují jen dovednostní dispozice konkrétního jedince. Možná ještě důležitější faktor je motivace. Laine i Dubois hokej umí. Budoucnost ovšem v jejich případech spíš než v rukách a nohách vězí v hlavách. Musí se naučit respektovat okolí. Pokud má dvaadvacetiletý jinoch po čtyřech letech ve Winnipegu pocit, že „nastal čas posunout se dál“, nesvědčí to o velké přizpůsobivosti.

Názor na vítěze byl nejednotný nejen u nás v redakci, rozchází se také komentátoři za mořem. Možná mírně převažuje Columbus. Dlouhodobý dopad odkryje až delší časový horizont, krátkodobě je na tom určitě lépe americký klub. Duboise čeká dvoutýdenní karanténa, požadovaná kanadskou vládou. Kevin Cheveldayoff zkouší žádat o výjimku, zda by nestačilo sedm dnů. Pro posilu vyslal v sobotu soukromé letadlo, což třeba v USA ke zkrácení karantény pomáhá.

Roslovic už byl v Ohiu, připojit k novému týmu by se mohl během 48 hodin. Laine je momentálně zraněný v horní polovině těla. Potřebuje získat pracovní vízum, projít sedmidenní karanténou a mít čtyři negativní testy (první, třetí, pátý a sedmý den po příletu). Podle jeho vlastních slov není zranění vážné a jakmile splní požadované testy, měl by být schopen naskočit do hry.

