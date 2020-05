POHLED: Nová sezona na Nový rok? I takový scénář je ve hře, NHL se řídí podle Darwina

Není to ten nejsilnější, kdo přežije, ani ten nejinteligentnější, ale ten, kdo se dokáže nejlépe přizpůsobit. Notoricky známý scénář Charlese Darwina dokonale vystihuje cestu, jakou se snaží NHL udržet svůj byznys v chodu. Aby mohla snížit své ztráty, potěšit fanoušky a předat za rok 2020 Stanley Cup, je zámořská soutěž ochotná sáhnout k zásadním kompromisům a adaptovat se na současné světové dění.

24 týmů, dvě města a jeden šampion.

NHL už představila svůj plán pro finiš sezony 2019/2020.

Hráči mají nejdříve v červenci dorazit do tréninkových kempů a během několika týdnů se dostat do zápasové formy. Poté je bude čekat rozšířené play off o pohár, kterému i třeba hvězdný Matt Duchene dává nálepku "COVID Cup".

Hokejisté s rodinami se jen těžko smiřují s hrozbou dlouhého odloučení od partnerek a dětí. Ale stejně jako celá liga, i oni se budou muset přizpůsobit. Když už ne kvůli sportovním ambicím, tak z mnohých jiných důvodů.

Aby NHL dál nekrvácela. Aby si fanoušci u TV přišli na své. A aby naopak nepřišli o práci lidé, jejichž živobytí je s kanadsko-americkou soutěží propojeno.

NHL se zkrátka snaží překonat těžké časy. Ví, že je třeba činit ústupky. Jedním takovým je odklad startu příštího ročníku. Toho, který původně měl nést označení 2020/2021. Možná lomítko potřebovat nebude

Ve hře je totiž i scénář, že se start další sezony posune až na 1. ledna 2021. S novým rokem by začala i základní část NHL. Což o to, dobře by se to pamatovalo. Šlo by nicméně o nezvyk, vždyť běžně se první zápasy konají zkraje října.

Vedení NHL se každopádně připravuje i na tuto krajní variantu. Základní část by se v takovém případě pochopitelně protáhla až daleko za duben, z 82 utkání pro každý tým by neztratila jediné. Čím víc se hraje, tím větší jsou příjmy.

A ty se dělí. Mezi kluby a hráče. Ano, i jim jde přece o budoucnost. Svoji a také celé NHL. Adaptovat se tak musí všichni. Byť to může znamenat nepříjemnosti, pro někoho psychický nápor.

Být hokejistou v NHL vždy bylo privilegiem, výsadou. A s těmi jdou ruku v ruce i závazky. Ať už k tradici slavné ligy, nebo jejímu přežití.

