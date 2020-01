POHLED: Ovečkin zase hoří v defenzivě. Na paniku je ještě brzy, ale budoucnost zdvihá varovný prst

Že už jste o (ne)defenzívě Alexe Ovečkina slyšeli? Zní to jako stará známá písnička, jenže právě teď přichází ta pravá chvíle si ji zahrát. Ruský kanonýr je v hodnocení účasti na ledě nejhorší z celého týmu. Ano, Ovečkin se propadl mezi washingtonskými Capitals až na poslední místo v "tabulce pravdy". S bídnou bilancí -12 už je i za Nickem Jensenem, jemuž tento nelichotivý primát dlouho patřil.

12 mínusů je ostudná bilance u kapitána jednoho z předních klubů NHL, vždyť Caps se přetahují o čelo Východní konference, mají výrazně kladné skóre a střílejí spoustu gólů. Jistě, Ovečkin má sice méně záporných bodů než třeba Češi Pavel Zacha, Tomáš Hertl a Filip Hronek, ale ti všichni oblékají dres ligových otloukánků.

Když se od tuctu mínusů odečtou body, které udělal Ovečkin v přesilovce, vychází to "šul nul". Pokud je řeč o Ovečkinově celkovém přínosu na základě vstřelených a inkasovaných branek, je nulový. Samozřejmě, hodnotit jednu z největších hvězd NHL na základě jediné statistiky by bylo pošetilé, jde spíše jen o postřeh.

Zároveň si je ovšem potřeba připomenout Ovečkinův nedávný výrok na adresu torontských Maple Leafs. Prošedivělý forvard mluvil o tom, že si v kanadském klubu musí ujasnit, zda chtějí hrát na sebe a své statistiky, nebo chtějí získat Stanley Cup. Narážel na to, že cesta k němu vede přes zodpovědnější výkony.

Připomíná to lehce kázání vody a pití vína, že?

Je dobré mít na paměti také to, že defenzivní hra je u Ovečkina velké téma prakticky celou kariéru. Asi každý postřehl při sledování NHL nejednu situaci, kdy "Saša" vypustil návrat do obrany, nepohlídal si soupeře, nebo byl ve svém snažení nedůsledný. V ročníku 2013/2014 mu nasákalo v hodnocení účasti na ledě hrozivých -35. Jen dva muži byli v celé lize horší.

Výraznější zlepšení u Ovečkina přišlo díky převýchově od Barryho Trotze, byť jak připomíná web Russian Machine Never Breaks, během sezony 2016/2017 byla pasáž, kdy elitní střelec polevil a začal se s defenzívou opět potýkat. Jeho přítomnost na ledě tehdy takřka automaticky znamenala ohrožení pro Bradena Holtbyho z ideálních palebných pozic. Teď je to tu znovu.

V situaci, kdy Washington vítězí, není slabší hra směrem dozadu v podání týmového lídra zásadním problémem. Pozornost se upíná jinam. Na historické milníky, které známý bombardér překonává. Nedávno poskočil v přesilovkových gólech na třetí příčku. Už jen 18 branek mu chybí do sedmistovky. A dalo by se dlouho pokračovat...

Navíc se před dvěma lety ukázalo, že v play off Ovečkin umí svou hru povýšit na jinou úroveň, nedarovat soupeři ani píď ledu a být platný na obou koncích kluziště. Je ovšem zcela zřetelné, co by stejné výkony pro Capitals znamenaly ve chvíli, kdy by pro ně byl každý bod životně důležitý.

Takové časy možná přijdou v horizontu několika let, byť se generálnímu manažeru Brianu MacLellanovi daří přestavba za pochodu a postupně buduje nové, mladší washingtonské jádro. Ovečkin se bude muset v obranné činnosti zase zlepšit, aby si v nadcházejících letech udržel slušnou porci času na ledě i výsadní postavení. A hlavně, aby opravdu pomáhal k výhrám.

V tuto chvíli klidně může hřešit na současnou sílu celého mančaftu, šetřit síly, mít ve statistikách jediný vítězný gól a v myšlenkách bloudit někde ve vyřazovacích bojích, v budoucnu ale bude měřítko přísnější.

A slavný snajpr bude čelit důležité výzvě, která možná rozhodne o tom, zda se přiblíží rekordu Wayna Gretzkyho a eventuálně ho překoná.

Nová Sazkabet aplikace je tu! Stáhni si ji a měj kurzové sázení vždy po ruce.



Share on Google+