Pokračování úspěšné spolupráce. Hershey Bears budou nadále farmou Washingtonu

Washington Capitals a Hershey Bears prodloužili vzájemnou spolupráci až do konce sezony 2023/24. Organizace to oznámila v pátek prostřednictvím generálního manažera Washingtonu Briana MacLellana a viceprezidenta hokejových operací Hershey Bryana Helmera.

„Naše dlouhodobé partnerství jsme si užili a jsme rádi, že ho můžeme rozšířit. Hershey má v American Hockey League obrovskou historii. Jsou dobře fungující a prvotřídní organizací. Věříme, že jejich vítězná kultura poskytuje našim prospektům nejlepší příležitost k rozvoji,“ uvedl pro oficiální web Caps MacLellan.

Medvědi jsou nejdéle působícím klubem v soutěži, AHL hrají už od roku 1938. Za tu dobu jedenáctkrát získali Calder Cup, naposledy v roce 2010. Spolupráce s Capitals trvá patnáct let, Hershey se přitom hned dvanáctkrát probojovalo do play off a pětkrát došlo až do finále. Žádný jiný klub AHL nebyl v uvedeném období tak úspěšný.

„Hershey Bears jsou nadšení, že můžou pokračovat v partnerství s jednou z elitních franšíz v NHL. Obě organizace založily vítěznou kulturu, která jde ruku v ruce s organizačním rozvojem na úrovni NHL i AHL. Bears a Capitals během tohoto dlouhodobého partnerství zažili mnoho úspěchů a my se těšíme, že v něm budeme pokračovat i v dalších letech,“ připojil se Helmer.

Farmářský celek týmu z hlavního města USA se ve zkráceném ročníku může pyšnit nejvyšší návštěvností v soutěži, na domácí stadion Giant Center v průměru dorazilo 8753 fanoušků. V divácké návštěvnosti byli Bears nejlepší ve dvanácti z posledních čtrnácti sezon.

Klub pomohl s rozvojem mnoha známých hráčů, tento rok za Capitals nastoupilo celkem čtrnáct bývalých nebo současných hokejistů Hershey. Mezi nimi například John Carlson, Braden Holtby, Dmitrij Orlov, Jakub Vrána nebo Tom Wilson.

