Pokud se sezona dohraje, Grubauer bude fit. Pomohla mu cyklistika a posilovna v garáži

Osud stále ještě aktuálního ročníku NHL je zatím ve hvězdách. V případě, že sezona bude pokračovat, se Colorado Avalanche budou moci spolehnout na silnou brankářskou dvojici. Philipp Grubauer doléčil zranění ve spodní části těla a po případném restartu soutěže bude k dispozici.

Osmadvacetiletý gólman se zranil 15. února při open air zápase v rámci Stadium Series proti Los Angeles Kings. K inicidentu došlo ve třetí třetině utkání hraném na stadionu United States Air Force Academy v Coloradu, když se Grubauer dostal do kolize se spoluhráčem Ianem Colem.

Rodák z Rosenheimu byl od té doby mimo hru na dobu neurčitou. Za Grubauera tak zaskočil český brankář Pavel Francouz, který se v probíhající sezoně rozchytal do skvělé formy a disponuje výbornými statistikami. (92,3 SV% a 2,41 GAA)

Brankářská jednička Avalanche letos mužstvo dovedla k osmnácti vítězstvím ze 34 zápasů a zaznamenala 91,6 % úspěšnost zákroků a průměr obdržených branek 2,63.

„Krátce před tím, než byla soutěž přerušena, jsem byl připraven hrát, takže to bolí o trochu víc,“ přiznal Grubauer pro oficiální stránky NHL. „V té době jsme měli hodně zranění, mnoho důležitých hráčů bylo mimo hru, takže pauza přišla v pravý čas. Jinak by hrálo hodně hráčů z AHL. Snad budeme moct brzy pokračovat, každý chce hrát hokej.“

Grubauer se nerozhodl pro návrat do vlasti, karanténu tak tráví v Denveru. Momentálně doufá, že co nejrychleji získá zpátky své reflexy.

„Koordinace mých rukou s očima dosáhla nulového bodu, když na vás každý den neletí 500 až 600 střel,“ zmínil německý gólman. „Pokud to nemáte dva až tři týdny, tak to začnete ztrácet. Já si ale myslím, že se to rychle vrátí. Můžete trénovat s tenisovou raketou a střílet o zeď, ale nic moc jiného. Je to těžké.“

Mladší z dvojice brankářů Colorada působí v organizaci druhým rokem, úvodních šest let v lize nastupoval za Washington Capitals, kteří si ho v roce 2010 vybrali ve čtvrtém kole vstupního draftu. V červnu 2018 však byl společně s obráncem Brooksem Orpikem vyměněn směrem na západ.

„Než přišla pauza, tak jsem si vzal nějaká závaží z tělocvičny a něco postavil v garáži. Skalnaté hory jsou jedním z důvodů, proč jsem zůstal v Denveru. Koupil jsem si závodní kolo a jezdím na něm tak sto mil denně a taky cvičím s váhami. Rád bych se vydal i na hory, ale tam musíte dávat pozor, aby tam nebylo moc lidí,“ vyprávěl Grubauer.

Colorado se aktuálně s 92 body nachází na druhém místě Centrální divize za obhájci Stanley Cupu ze St.Louis.

