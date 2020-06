Polákova rebelie? Nemůžeme nikoho nutit, aby se vrátil a dohrál sezonu, uznává Nill

Kapitolu jménem NHL ve svém srdci už uzavřel. Nebaží dál po Stanley Cupu, nechce se zase trmácet do Severní Ameriky a naskočit bez důkladné přípravy. 14 sezon bylo dost, řekl si. Roman Polák vidí svou budoucnost doma v Ostravě. Těší se, jak oblékne dres Vítkovic a zařadí se k tahounům podceňovaného kádru. Co na tom, že má v Dallasu platnou smlouvu.

Jsem odhodlaný zůstat doma. Kdybych se musel vrátit do NHL a dohrát sezonu, poletím tam. Udělám ale všechno možné, abych zpátky už nemusel.

Právě tato Polákova slova probublala až do zámoří.

Čtyřiatřicetiletý obránce dal v rozhovoru pro česká média s upřímností sobě vlastní jasně najevo, že do kabiny Hvězd ho to už netáhne. Rozpovídal se o tom, že restart NHL po krátkém tréninkovém kempu pro něj není to pravé ořechové. A také prohodil, že na letošní vítěze Stanley Cupu se bude pohlížet jinak než na ostatní šampiony.

Rozhovor s Polákem najdete také u nás.

Soustředí se více na svou rodinu, upřednostnil ji před hokejovými ambicemi.

Zkušený bek možná zvolil odmítavý postoj k návratu za velkou louži i s ohledem na další faktory. Třeba na svou roli v kádru Stars. Vždyť v této sezoně odehrál jen 41 zápasů, z posledních 19 před "koronapauzou" osmkrát seděl mezi zdravými náhradníky.

Je reálné, že by Polák nehrál ani v rozšířeném play off? Ano. vždyť se uzdravil Stephen Johns. Dalších pět zadáků je jasných - Esa Lindell, John Klingberg, Miro Heiskanen, Jamie Oleskiak a Andrej Sekera.

Dallaský generální manažer Jim Nill se k Polákově názoru postavil smířlivě. "Nemůžeme nikoho nutit k návratu proti jeho vůli. Pokud si někdo přeje zůstat doma, tak je to jeho rozhodnutí. Romanův kontrakt po sezoně skončí, takže v tomto ohledu není žádný problém."

Situaci kolem českého matadora bude řešit i hráčská asociace. Ta je připravená na různé scénáře, do kterých se mohli hokejisté během nucené přestávky NHL dostat. Jaký konec bude mít ten Polákův?

