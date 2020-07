Poničená aréna v Edmontonu? Půjde rychle opravit, uklidňuje starosta

Jako menší apokalypsa působily záběry ze zaplavené Rogers Place, arény v Edmontonu, která bude jedním ze dvou dějišť vyvrcholení sezony NHL. Díky bohu to byl nejspíš opravdu jen první dojem.

Domovský stánek Oilers byl poničen při silné čtvrteční bouři. Voda natekla do vstupní haly i na další místa stadionu, vichřice navíc poničila i střechu arény. Ovšem co je zásadní, dohrávku sezony NHL by to nemělo nijak ohrozit.

Před novináři mírnil paniku starosta Edmontonu Don Iveson. „Poškození je kosmetické a týká se pouze povrchu střechy, nezasáhlo do struktury stavby. Nevypadá to dobře, ale budova je stabilní a bude ji možno rychle opravit,“ uvedl Iveson.

Ve stejném duchu se vyjádřili také zástupci Oilers Entertainment Group, která arénu provozuje. „Neočekáváme žádné významné zdržení ani překážky v zahájení tréninkového kempu Edmonton Oilers, stejně jako v přípravách na pořadatelství play off NHL,“ citoval je web kanadské televizní stanice CBC.

V Edmontonu se 26. července usídlí dvanáct týmů ze Západní konference. Osmička z nich bude od 1. srpna bojovat v předkole o účast ve čtvrtfinále, zatímco silnější čtyřku podle pořadí v základní části čekají zápasy o nasazení do čtvrtfinále.

