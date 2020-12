Pořád v kurzu, na Cháru se ptalo přes 20 klubů! Kde by slovenská legenda hrála nejradši?

Tahle úžasná pouť trvá už 23 let. A Zdeno Chára ji ještě nechce uzavřít, stále ho to táhne mezi mantinely NHL. Vždyť hned po hořkém konci v nedávném play-off povídal: "Rád bych hrál dál. Nejlépe v Bostonu." A na postoji slovenského velikána se nic nemění, podle čerstvých zpráv od jeho agenta Matta Keatora zůstává prioritou podpis s Medvědy. Co když ovšem tohle přání nevyjde? Chára má vícero možností, jak si výjimečnou kariéru, která třiačtyřicetiletého obránce předurčuje pro Síň slávy, prodloužit.

Bruins mají plno.

Počítejte s námi: jednocestnou smlouvou se mohou v bostonské kabině pochlubit Jakub Zbořil, Matt Grzelcyk, John Moore, Brandon Carlo, Jeremy Lauzon, Connor Clifton, Kevan Miller, Steven Kampfer a samozřejmě Charlie McAvoy, Chárův nástupce v roli lídra defenzívy.

To je devět beků, k tomu si připočtěte ještě finského nováčka Urha Vaakanainena.

Nikdo se tak nemůže divit, když slyší mluvit bostonského prezidenta Cama Neelyho o Chárově návratu opatrně.

"K Zdenovi chovám velký respekt. Za to, co dokázal na ledě i mimo něj. Jestli u nás bude pokračovat? To závisí na tom, jestli bude jeho představa o tom, jak nám může pomoci a jakou roli požaduje, shodná s naší vizí," povídá pro NHL.com.

Neely nezastírá, že by se Bostonu hodil zkušený zadák a že v tradičním klubu dumají nad tím, koho kromě Cháry by případně mohli získat. Zároveň by ale Medvědi rádi dali prostor mladým hráčům.

Chára by pomohl jen krátkodobě, navíc jeho výkonnost pochopitelně klesá, není řešením pro dlouhodobý horizont. V případě, že by nechtěl přijmout skromnější pozici, než v jaké v minulosti býval, s Bruins společnou řeč nenajde.

Klidně se tak může stát, že se Neely, respektive generální manažer Don Sweeney spolehne na výše zmíněnou desítku hokejistů. Zkusí to s nimi a v případě nouze defenzívu posílí.

Chárovi by se tenhle scénář nelíbil. Přes svého agenta Keatora v pondělí opět vzkázal, že prioritou je pro něj právě Boston. "Na Zdena se mě ptalo více než 20 klubů, ale on se soustředí na Medvědy," prohodil Keator pro The Athletic.

"Samozřejmě, je tu i možnost, že Zdeno ukončí kariéru, ale pokud přijde ta správná nabídka, má velký zájem dál hrát," dodává.

Pod onou správnou nabídku si představte především to, že Chára bude spokojený s nabízenou rolí v mančaftu a že bude působit v dresu kandidáta na zisk Stanley Cupu.

V jeho věku (Chára je suverénně nejstarším hokejistou v NHL) nemá cenu nastupovat za podprůměrný klub bez naděje na postup do play-off.

Poslední týdny se spekuluje o tom, že by o bostonského kapitána stáli především v Tampě a Torontu. Skloňuje se také zájem newyorských Islanders, u nichž trenčínský rodák před 23 lety v NHL začínal.

Keatora se ptali na nezdolného veterána také mnozí další generální manažeři. Není to zase taková senzace, vždyť Chára stále zvládl odbruslit večer co večer 21 minut, nastřádal 14 bodů, opět dostal hlas při boji o Norris Trophy.

Změní na sklonku své fenomenální hokejové cesty působiště? Patrně by tak činil s těžkým srdcem, přeje si rozšířit svou sbírku 1023 startů za Bruins. A dokončit rozdělanou práci. Vždyť loni byl výhru od svého druhého prstenu pro vítěze Stanley Cupu.

Chce ten pohár ještě jednou vyhrát pro klub i město, kde prožil už 14 sezon a kde se stal legendou.

