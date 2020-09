Porazil své démony a už zase sází góly. Ryan nositelem Mastertonovy trofeje

Přestal si lhát. Bobby Ryan udělal v listopadu kurážný krok, když se přihlásil do programu hráčské asociace NHL a rozhodl se bojovat se závislostí na alkoholu. V záludné bitvě uspěl a od února už opět létá mezi mantinely slavné soutěže. V prvním domácím zápase se blýskl hattrickem, v Ottawě se dočkal vřelého přijetí a potlesku vestoje. Za svůj comeback teď získal cenu Billa Mastertona.

Jeho duši hyzdily šrámy.

Ze všech neveselých historek, které Ryana od dětství potkaly, zmiňme jednu jedinou. Je to 23 let, co jeho otce Boba obvinili z pokusu o vraždu. Surově napadl partnerku Melody, Ryanovu matku. Zlomil ji žebra, způsobil frakturu lebky i propíchnutí plíce.

Podobné věci se na člověku podepíší. Stravují ho a pronásledují. Není divu, že se dnešní útočník Senátorů léta potýkal s psychickými problémy. Ryan je řešil popíjením ohnivé vody. Na alkoholu se stal závislým.

Před deseti měsíci se rozhodl, že chce opět získat kontrolu nad svým životem. I za velké pomoci manželky Danielle se mu to povedlo. A po čtvrt roce v protialkoholní léčebně se do NHL vrátil, aby zase hrál hru, v níž odmala vynikal.

Teď slaví zisk Masterton Trophy za oddanost lednímu hokeji. Novinářská obec upřednostnila jeho příběh před tím Oskara Lindbloma a Stephena Johnse. Dvou mužů, kteří se vykřesali z vážných zdravotních trablů.

"Té trofeje si moc vážím. Chtěl bych lidem poděkovat za to, že ocenili mou bitvu. To, že jsem se vypořádal s něčím, co mě už nějaký čas sužovalo," povídá Ryan. A dodává, že by rád pomáhal dalším, kteří se ocitli v podobné situaci.

"Vyhledal jsem pomoc a učil jsem se, jak být lepším ve všech aspektech mého života. Jsem rád, že jsem uhnul ze směru, kterým jsem se řítil. Znamená to pro mě mnohem víc než hon za Stanley Cupem," míní.

Honu za stříbrným pohárem se každopádně jistě bude v dalších letech rád věnovat. S čistou hlavou.

