Posily poprvé v novém dresu. NHL nabízí třináct utkání

Třináct zápasů, celkem dvacet šest týmů. Do akce se během noci z úterý na středu dostanou téměř všechny kluby NHL a mnoho z nich si již v reálu vyzkouší své nové akvizice, které získaly před pondělní uzávěrkou přestupů. Jaká všechna utkání nám nejlepší hokejová liga světa nabízí?

01:00 Boston Bruins – Calgary Flames

Hegemon celé NHL Boston jako jediný tým dosáhl hranice 90 bodů, přiblížit se k té stobodové bude chtít v domácím utkání proti Calgary, které v poslední době střídá výhry s prohrami. V posledním duelu zvítězili Flames na ledě posledního Detroitu a posunuli se na pozici první divoké karty v Západní konferenci. Plameny posilovaly před včerejší uzávěrkou přestupů především v defenzivě – z LA přišel Derek Forbort, ze Chicaga pak Erik Gustafsson, s týmem se ovšem rozloučil Brandon Davidson. Bruins, kteří v minulém zápase vyhořeli 3:9 na ledě Vancouveru, se již angažovali před pár dny v podobě příchodu Ondřeje Kašeho, včera udělali jedinou transakci, v rámci níž přišel z Anaheimu za Dantona Heinena Nick Ritchie.

01:00 Carolina Hurricanes – Dallas Stars

Carolinou pořád otřásá příběh rolbaře Davida Ayrese, který zaskočil při zraněních brankářů Petra Mrázka a Jamese Reimera a vychytal týmu vítězství na ledě Toronta. Ayres se objeví na ledě i před zápasem s Dallasem, klub ho chce ocenit. V brance se už ale představí jeden z dvojice farmářských gólmanů Alex Nedeljkovic – Anton Forsberg, Hurikáni totiž před uzávěrkou přestupů již žádného brankáře nepřivedli. Posilovali ale do obrany (v reakci na zranění Bretta Pesceho), z New Jersey dorazil Sami Vatanen a z Rangers Brady Skjei. Nového centra pak tým získal v podobě Vincenta Trochecka, jenž přišel z Floridy výměnou za dva stálé hráče prvního týmu Erika Haulu a Lucase Wallmarka. Stars, momentálně třetí v Centrální divizi i Západní konferenci, včera až na jednu výjimku aktivní nebyli.

01:00 Montreal Canadiens – Vancouver Canucks

Derby dvou kanadských týmů hostí od jedné Montreal, kam s vidinou ukončení více než čtyřleté série proher s Canadiens přijíždí hokejisté Vancouveru. Ano, opravdu, Canucks naposledy porazili Habs 28. října 2015, na ledě Montrealu se pak jejich poslední výhra datuje na 9. prosinec 2011! Oba týmy v posledních dvou zápasech bodovaly – Canadiens zdolali 3:0 Ottawu, Kosatky pak poměrem 9:3 rozprášily Boston. Klub z Britské Kolumbie, momentálně třetí v Pacifické divizi, zjevně pokukuje po play off, což naznačila již výměna z minulého týdne, v níž na západ Kanady dorazil Tyler Toffoli, včera však učinil jediný významnější krok – z New Jersey získal brankáře Louise Dominguea, jenž má pomoci při absenci Jacoba Markströma. Montreal včera především prodával, tým opustili Nick Cousins (Vegas) a Nate Thompson (Philadelphia), již dříve pak Ilja Kovalčuk (Washington).

01:30 New York Islanders – New York Rangers

Noc z úterý na středu nabídne k vidění také newyorské derby, v němž se utkají hokejisté Islanders a Rangers. Ostrované jsou momentálně se 76 body na první divoké kartě, Jezdci na ně i druhou divokou kartu ztrácí šest bodů. Oběma týmům se v posledních zápasech docela daří – Isles zdolali San Jose a Detroit, Rangers pak Sharks a Carolinu. Oba týmy byly také aktivní před včerejší uzávěrkou přestupů – Islanders za tři volby v draftu včetně prvního kola přivedli Jeana-Gabriela Pageaua, Rangers naopak volbu v prvním kole draftu získali, když poslali do Caroliny obránce Bradyho Skjeie. Na Manhattanu zůstává útočník Chris Kreider, jenž podepsal s klubem nový sedmiletý kontrakt. Týmu nebudou k dispozici forvard Pavel Bučněvič a brankář Igor Šesťjorkin, kteří se v neděli zranili při autonehodě.

01:00 Philadelphia Flyers – San Jose Sharks

Zvítězit v pátém utkání proti Flyers v řadě se pokusí hokejisté San Jose, kteří však poslední čtyři duely včetně tří v rámci právě probíhajího pětizápasového tripu napříč východem USA prohráli. To Letcům, již se momentálně nacházejí se ziskem 77 bodů na třetím místě Metropolitní divize, se vede mnohem lépe – zvítězili ve třech duelech za sebou a v šesti z posledních osmi. Žraloci se před včerejší uzávěrkou přestupů hráčů především zbavovali – nové zaměstnavatele mají Patrick Marleau (Pittsburgh) a Barclay Goodrow (Tampa) –, i když z Calgary přišel obránce Brandon Davidson. Philadelphia naopak hráče nakupovala, Nate Thompson a Derek Grant zaplní třetí a čtvrtou formaci.

01:00 Tampa Bay Lightning – Toronto Maple Leafs

Atraktivní utkání Atlantické divize hostí Tampa Bay, kam ke druhému letošnímu vzájemnému zápasu přijedou hokejisté Toronta. Těm se proti Lightning dlouhodobě nedaří, prohráli totiž poslední tři utkání a celkově šest ze sedmi. Leafs se nemůžou pochlubit dobrou bilancí ani ve všech ostatních zápasech – ztratili čtyři ze šesti střetnutí – a jen díky příhodnému diviznímu systému se drží na postupovém místě. Tampa sice poslední dva zápasy s Arizonou a Vegas prohrála, ale jinak nabrala za minulé týdny formu a už je na druhém místě Východní konference. Byl to navíc její generální manažer, který před včerejší trade deadline posiloval – kvůli zranění několika obránců včetně Jana Rutty a Ryana McDonagha podepsal smlouvu Zach Bogosian, ze San Jose pak za volbu v prvním kole draftu dorazil útočník Barclay Goodrow. Maple Leafs se drželi zkrátka a udělali jen několik menších výměn.

01:00 Washington Capitals – Winnipeg Jets

Papírově jasného favorita bude mít zápas mezi Washingtonem a Winnipegem, který odstartuje v americkém hlavním městě od 1:00 SEČ. Capitals jsou s 82 body na prvním místě Metropolitní divize a třetím v celé konferenci, navíc se jim podařilo díky vítězství nad Pittsburghem ukončit čtyřzápasovou šňůru porážek. Jets, momentálně těsně mimo pozice zaručující vyřazovací boje, poslední dvě utkání s Buffalem a Philadelphií prohráli. Caps získali v poslední dvou dnech Daniela Spronga a především Ilju Kovalčuka, kterého nejspíše čeká první utkání v novém dresu. Tryskáči se do trejdování až na dřívější výjimku v podobě Codyho Eakina nepustili.

01:30 Detroit Red Wings – New Jersey Devils

V půl druhé vhodí rozhodčí úvodní buly v zápase dvou týmů pohybujících se na dně Východní konference, Detroitu a New Jersey. Zatímco Red Wings jsou se 34 beznadějně poslední, Devils patří s 58 body předpředposlední 14. příčka. Ďáblové si ve svém posledním duelu vyšlápli na Washington a doma ho porazili 3:2, Rudá křídla naopak na triumf s Montrealem úspěšně nenavázala a poslední dva zápasy prohrála. New Jersey bylo včera na přestupovém trhu aktivní – za volby v draftu, Frederika Claessona, Janneho Kuokkanena a Zanea McIntyreho poslalo pryč Samiho Vatanena, Louise Dominguea a Waynea Simmondse. Také Detroit se činil – tým opustili Mike Green a Andreas Athanasiou, přišli naopak Sam Gagner a Kyle Brodziak.

02:00 Minnesota Wild – Columbus Blue Jackets

Minnesota i Columbus, dva soupeři pohybující se těsně pod hranou postupu do play off, se dnes utkají o důležité body do tabulky. Lépe na tom jsou Blue Jackets, kteří se se 76 body dělí s Islanders o druhou divokou kartu na Východě, zatímco Wild schází na osmou příčku pět bodů. Columbus, který včera přerušil osmizápasovou sérii proher, před uzávěrkou přestupů přivedl útočníka Denise Shorea (výměnou za Sonnyho Milana), v utkání proti Senators se jim ale zranili brankář Elvis Merzlikins a útočník Riley Nash. Minnesota žádnou výměnu neudělala.

02:00 Nashville Predators – Ottawa Senators

Hokejisté Nashvillu hostí od 2:00 hosty z Ottawy, které na domácím ledě porazili v pěti zápasech v řadě. Cenné body budou chtít urvat i dnes, na v divizi třetí Dallas jim momentálně schází deset bodů, na druhou divokou kartu ale pouhé dva. Senators sice mají ještě teoretickou šanci do play off postoupit, ale nikdo s tím příliš nepočítá. Ottawa si bude moci vyzkoušet v akci novou akvizici Matthewa Pecu, další zápasy ale nepřidají vyměnění Vladislav Namestnikov, Jean-Gabriel Pageau a Tyler Ennis. Nashville včera moc aktivní nebyl, z Anaheimu pouze výměnou za Matta Irwina přivedl Korbiniana Holzera.

02:00 St. Louis Blues – Chicago Blackhawks

Co před pár lety býval vyhrocený souboj dvou vysoko postavených týmů, bude dnes utkání s jasným favoritem v podobě St. Louis, které si s 82 body ohřívá na první místě Západní konference. Zatímco Blues vyhráli čtyřikrát v řadě, Blackhawks, momentálně poslední v Centrální divizi a dvanáctí v konferenci, tři z posledních čtyř duelů ztratili. Nebylo tak divu, že před včerejší trade deadline hlavně prodávali – pryč poslali brankáře Robina Lehnera (Vegas) i obránce Erika Gustafssona (Calgary), za ně ale přivedli volby ve druhém a třetím kole draftu a Malcolma Subbana. Blues žádnou transakci neuskutečnili.

03:00 Arizona Coyotes – Florida Panthers

Předposledním duelem dnešní noci je utkání mezi Arizonou a Floridou, které se na tripu po západě USA zatím příliš nedaří – Panthers prohráli na ledě LA i Vegas. I Coyotes střídají v poslední době výhry s porážkami, naposledy si ale vyšlápli na domácím ledě na Tampu a zvítězili 7:3. Kojoti se do včerejšího trejdování příliš nezapojili, v rámci výměny s Columbusem získali mladého finského útočníka Markuse Hännikäinena. Panthers se naopak angažovali u jedné z největších výměn – do Caroliny poslali klíčového centra Vincenta Trochecka, za něhož získali Erika Haulu, Lucase Wallmarka, Chaseho Priskieho a Eeetu Luostarinena. V brance hostů začne Sergej Bobrovskij.

04:00 Anaheim Ducks – Edmonton Oilers

V Pacifické divizi předposlední Anaheim hostí v posledním utkání dnešní noci Edmonton, kterému patří se 73 body druhá příčka divize a který se bude chtít přiblížit na dosah prvnímu Vegas. Oba týmy byly před včerejší uzávěrkou přestupů aktivními hráči – Ducks, kteří prohráli čtyři zápasy v řadě, přivedli mimo jiné Dantona Heinena, Sonnyho Milana, Christiana Djoose nebo Matta Irwina, rozloučit s dresem Kačerů se naopak museli Devin Shore, Daniel Sprong, Derek Grant a Korbinian Holzer. Olejáři pak získali Andrease Athanasia a Tylera Ennise, posily do útoku, v němž opět řadí ze zranění se navrátivší Connor McDavid. Naposledy dával vítězný gól v nedělním zápase proti Los Angeles.

