Poslední muž bez masky. Přišel o většinu zubů, závodil v autech a skončil kvůli Gretzkymu

Jméno jeho otce je vyryté na Stanley Cupu, radoval se v roce 1943 s detroitskými Red Wings. Andy Brown sice slavný pohár nikdy nezískal, ale také jemu patří čestné místo v dějinách NHL. Stal se posledním gólmanem, který v elitní soutěži působil bez masky.

Psal se 7. duben 1974 a Brown se postavil mezi tři tyče Pittsburghu ke své derniéře.

Bernie Parent, opora Letců z Philadelphie, úhlavních rivalů Tučňáků, toho večera slavil svou 47. výhru v základní části a vytvořil nový rekord NHL. To Brown musel skousnout porážku 3:6. V jeho případě ale o výsledek nešlo.

Do historie se na den přesně před 46 lety zapsal jinak. Nikdy poté už se nestalo, aby někdo v National Hockey League chytal bez jakékoliv ochrany tváře.

Bylo to téměř 15 let poté, co Jacques Plante skryl svůj obličej za laminátovou škrabošku a zažehl v zámořské lize revoluci. Brankářskou hvězdu montrealských Canadiens postupně napodobili všichni kolegové, začalo se také se zdobením masek.

Všichni... Až na jednoho. Jistého rodáka z ontarijského Hamiltonu, který měl vždycky pro strach uděláno.

Brown se do NHL dlouho protloukal přes nižší soutěže, čelil spoustě puků. Lámaly mu kosti, vyrazily téměř všechny zuby. V ocelárně, kde pracoval, aby se vůbec uživil, přišel o dva prsty na noze.

Lákala ho rychlost, sedával do závodních vozů a proháněl se po okruhu nedaleko rodného Hamiltonu. Jindy zase při závodech mával se šachovnicovou vlajkou. Byl svéráz s povahou dobrodruha. Když se ho novináři ptali, proč chytá bez masky, odpověděl po svém. "Víte, když se při své práci bojíte, nemáte šanci uspět."

Masky mu nikdy nepřirostly k srdci. "Nemám je rád. Špatně v nich vidím. A na stará kolena jsem čím dál tvrdohlavější. Už mě nikdo nepřesvědčí, abych je začal nosit," povídal.

Brown zkoušel masku při tréninku, ale v ostrém zápase vždy čelil střelám soupeře s holou tváří. Obětoval své bezpečí lepšímu výhledu.

V NHL se poprvé objevil v roce 1971/1972, kdy mu na základě výkonů v nižších soutěžích dali šanci Red Wings. Klub, kde kdysi na křídle hrával jeho otec Adam. Z Detroitu se později stěhoval do Pittsburghu a u Penguins také svou tříletou dráhu mezi hokejovou smetánkou uzavřel.

Přesunul se poté do WHA, kde dál chytal bez masky. Kariéru mu ukončilo až rozhodnutí Indianapolis Racers podepsat Waynea Gretzkyho. Aby klub měl na mladičkou superhvězdu peníze, zrušil smlouvy řadě svých hráčů.

Mezi "obětními beránky" se ocitl i Brown. Marně se poté soudil o odškodné.

Od té doby nikdy nevstoupil do hokejové arény. Nezahořkl, jen začal nový život.

Chová koně. "Na své časy v brance si občas vzpomenu, zasteskne se mi," přiznal letos v únoru. "Ale své koně miluju a jsem rád za to, jak teď žiju."

