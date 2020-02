Tak a je to tady! Šílenství zvané uzávěrka přestupů se opět hlásí o slovo. ... Napětí by se dalo krájet. ... Všech 31 týmů National Hockey League má posledních několik málo okamžiků, aby provedly v letošní sezoně ještě nějaké úpravy. Komu věnovat pozornost?

V den uzávěrky přestupů bývá v prostředí nejlepší hokejové ligy každoročně pořádně rušno. Generální manažeři žhaví telefony, aby získali pro svůj tým na poslední chvíli co nejlepší "výsledek".

Loni si museli balit kufry například útočníci Kevin Hayes, Wayne Simmonds, Mark Stone. Které hvězdy zastihne stejný osud tentokrát?

Uzávěrka přestupů NHL 2020: O čem se spekuluje v zámoří? – online

Situaci v zámoří sledujeme pečlivě už od 1. února.

V tento den jsme pro vás odstartovali speciální online přenos, zahrnující různé spekulace a jejich vývoj. Tak, abyste měli všechny potřebné informace hezky pohromadě.

Online přenos dosáhl neuvěřitelné sledovanosti, podobně jako články v něm připojené, týkající se uzávěrky.

Touto cestou bychom vám chtěli moc poděkovat. Velice si vážíme přízně, kterou nám projevujete.

Uzávěrka přestupů NHL 2020: uskutečněné výměny od 1. února

Protože se generální manažeři činí už nějakou chvíli, připravili jsme pro vás nedávno další vychytávku.

A sice "článek", díky němuž budete mít přehled o všech uskutečněných výměnách, co se Uzávěrky přestupů NHL 2020 týče. Zahrnuli jsme tady pouze obchody od 1. února.

Poslední okamžiky před uzávěrkou přestupů. Komu věnovat pozornost?

Nyní se už ale podívejme na to nejdůležitější...

Jaké jsou poslední okamžiky před uzávěrkou přestupů? Komu letos věnovat pozornost?

Chris Kreider

Nejlepším dostupným hokejistou pro uzávěrku zůstává útočník Chris Kreider. S New York Rangers se sice snaží (už několik dní) domluvit na nové smlouvě, avšak zatím neúspěšně.

Rangers by si samozřejmě Chrise Kreidera moc rádi udrželi, o tom žádná,

a klidně se tak může stát. Pakliže dojde k výměně, očekávejme přesun třeba k Boston Bruins nebo Columbus Blue Jackets.

Jean-Gabriel Pageau

Obrovský zájem budí dále útočník Jean-Gabriel Pageau. Situace je zde přitom podobná, jako v případě Kreidera. Hokejista tedy začal před pár dny jednat s Ottawa Senators o prodloužení spolupráce, výsledek ale dosud žádný.

Nutno však podotknout, že rozhovory mezi oběma tábory poslední dobou zintenzivnily. Senators i přesto poslouchají nabídky soupeřů, možností jsou New York Islanders.

New Jersey Devils

Devils jsou pro uzávěrku jasným prodejcem, což už ostatně dokázali výměnou obránce Andyho Greenea a útočníka Blakea Colemana. To ale není s největší pravděpodobností konečná...

Obránce Sami Vatanen či útočníci Kyle Palmieri, Wayne Simmonds – všichni tři jmenovaní hokejisté jsou na ráně. Sami Vatanen sice figuruje momentálně na listině zraněných hráčů, to ale vůbec nevadí.

Tyson Barrie

Velké pozornosti si "užívá" v posledních dnech také obránce Tyson Barrie, jenž se stal bleskurychle jedním z největších kandidátů na výměnu.

Tady hodně záleží na tom, zda Toronto Maple Leafs najdou nějakého lepšího hokejistu do defenzivy. Mezi největší zájemce jinak řadíme Calgary Flames, Vancouver Canucks a Vegas Golden Knights.

Montreal Canadiens

Docela velký otazník visí nad Canadiens. Odsud se mohou stěhovat tři velká jména: obránce Jeff Petry a útočníci Ilja Kovalčuk, Tomáš Tatar.

Výměna Jeffa Petryho se však zdá býti nepravděpodobná, Montreal totiž požaduje obrovskou protihodnotu. Ilja Kovalčuk do týmu perfektně zapadl a moc se mu zde líbí. Jakou taktiku nakonec zvolí gen. manažer Marc Bergevin?

Carolina Hurricanes

Navzdory výhře 6:3, Hurricanes prožili v noci na neděli dost smolné utkání na ledě Maple Leafs. Zranili se jim oba gólmani a ještě obránce Brett Pesce.

Co se defenzivy týče, usilují především o Petryho. Do prostoru mezi tři tyče by potom mohli přivést brankáře Robina Lehnera, pokud nastane krize. Carolina nebude mít žádný problém vzdát se volby v prvním kole draftu.

Patrick Marleau + Joe Thornton

Výprodej už začal také u San Jose Sharks, kteří jsou bezpochyby největším zklamáním letošní sezony. Zahájila jej výměna obránce Brendena Dillona k Washington Capitals.

S napětím se tady nyní očekává, co se stane s útočníky Patrickem Marleauem, Joem Thorntonem. Oba muži mají před sebou dost možná poslední šanci na Stanley Cup.

Florida Panthers

Možná trochu nenápadně působí Panthers, u nichž víme, že doslova touží posílit defenzivu. Udělají pro to prý všechno. Takže pozor na ně!

Zmiňované mohou odskákat útočníci Mike Hoffman, Vincent Trocheck. Stanou se obětními beránky?

Mnoho dalších zajímavých témat...

Pochopitelně existuje ještě mnoho dalších zajímavých témat, na které se tady nedostalo. Všechny je naleznete v našem online přenosu.

Uzávěrka přestupů NHL 2020 proběhne v pondělí 24. února, ve 21:00 SEČ. Znovu se samozřejmě můžete těšit na textový přenos.

Rozhodně si jej nenechte ujít, startujeme v 15:00!

