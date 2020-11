Poslední šance pro Libora Hájka? Musí zaujmout v dresu Komety

Liboru Hájkovi zatím v NHL nebylo úplně přáno. Ať už šlo o nešťastné náhody či zranění. Jelikož se zatím neví, kdy zámořská soutěž začne, připravuje se český obránce doma. Rozhodl se pro Kometu, za kterou odehrál už několik utkání. Je to pro něj možná poslední šance ukázat, že si místo v sestavě New York Rangers zaslouží.

V české nejvyšší soutěži zatím dvaadvacetiletý obránce odehrál čtyři zápasy. Hned v tom prvním se blýskl dvěma asistencemi, od té doby bodově mlčí. Jeho čas na ledě se průměrně pohybuje kolem osmnácti minut na zápas.

Jaká je však jeho situace u Rangers? Do tréninkového kempu půjde pravděpodobně z pozice jednoho ze zájemců o místo v elitním páru vedle Jacoba Trouby.

To zní dobře, problémem však je, že mezi konkurenty lze řadit v podstatě všechny zbylé obránce v týmu. Několik hlasů ze zámoří říká, že místo levého obránce zkusí Adam Fox či Tony DeAngelo. Kromě nich ale číhají na svůj čas také K´Andre Miller, Tarmo Reunanen či Jegor Rykov.

Hájek už s Troubou nějakou dobu hrál, přesněji spolu mají na ledě stráveno 243 minut (při plném počtu hráčů), přičemž jsou tzv. na nule. Tedy byli na ledě, když tým deset gólů vstřelil, ale i když deset obdržel.

Nutno dodat, že fanoušci Rangers na Hájka kladou dlouhodobě velká očekávání. Ví se totiž, že Hájek byl hráčem, bez kterého by neproběhla výměna s Tampou Bay, kam putoval Ryan McDonagh. Tak moc si ho skauti Rangers vážili.

Začátek minulé sezony Hájek zahájil v barvách hlavního týmu, nicméně jeho výkony byly velmi nevýrazné. Posléze si poranil koleno a za účelem rehabilitace byl poslán na farmu, do New Yorku už se však nevrátil. A to ani za situace, kdy měli Rangers zdravých pouhých šest obránců.

Jeho statistiky z farmy nejsou taktéž dvakrát povzbuzující. V uplynulé sezoně šlo o 23 zápasů, jeden gól, dvě asistence a 10 záporných bodů v tabulce pravdy.

Hájkovi působení v Kometě může jedině prospět. Potřebuje ukázat, že je stále tím obráncem, kterého si Rangers z Tampy vyžádali. Pokud však na kempu nepřesvědčí, nebude překvapením, pokud mu Rangers budou hledat nový tým.

