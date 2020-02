Potvrzené obavy. Po kolapsu se Bouwmeester už v letošní NHL neobjeví

Dalo se to předpokládat hned poté, co Jay Bouwmeester zkolaboval během utkání a jen rychlý zásah lékařů zabránil nejhoršímu. Zkušený obránce ve středu naplnil obavy fanoušků a potvrdil, že do letošní NHL už nezasáhne.

Jak sám uvedl, hokej pro něj s ohledem na zdravotní problémy aktuálně nebyl na prvním místě. Bouwmeester zkolaboval 12. února během první třetiny utkání s Anaheimem. Člena Tripple Gold Clubu postihla na střídačce náhlá nevolnost, srdeční činnost mu byla obnovena díky bleskovému zásahu lékařů.

Bouwmeester byl při vědomí odvezen do nemocnice a zápas za stavu 1:1 předčasně skončil. Dohrávat se bude 11. března. Dlouholetý zadák NHL u toho ovšem nebude, v tomto ročníku už do programu slavné soutěže nezasáhne.

„Je to náročné, ale hokej nebyl v uplynulých týdnech moji prioritou. Už se cítím docela dobře, aktuální stav tedy mohu srovnat se zraněními, která vám nedovolí nastoupit," připomněl na tiskové konferenci.

Bouwmeester v polovině února absolvoval zákrok, kardiologové mu v nemocnici v Anaheimu voperovali implantabilní kardioverter-defibrilátor, který sleduje a upravuje srdeční arytmii. Zdravotní stav kanadského beka se podle odborníků zlepšil, Bouwmeester byl posléze propuštěn domů, ale zůstává pod dohledem lékařů.

Zástupci Blues zapsali svoji oporu na listinu zraněných hráčů, ve středu bylo potvrzeno, že obhájci Stanley Cupu s Bouwmeesterem nemohou pro zbytek sezony počítat. Prozatím nepadlo rozhodnutí, jestli se šestatřicetiletý rodák z Edmontonu vůbec k hokeji vrátí.

Zda bude jeho kariéra pokračovat, to bude jasné nejspíš v průběhu léta. „Událo se toho docela dost. Budoucnost budu muset řešit, ale nedá se říct, že už bych v tom měl jasno. Budu muset udělat nějaká rozhodnutí,“ připomněl.

Bouwmeester hraje NHL od sezony 2002-03, kdy nastoupil za Floridu. Později působil v Calgary, během ročníku 2012-13 se stěhoval do St. Louis, kde loni s týmem Blues slavil Stanley Cup. V NHL má celkem na kontě 1240 utkání, 88 gólů a 336 nahrávek. Po této sezoně mu u Blues končí smlouva.

