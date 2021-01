Potvrzeno! Hoffman se definitivně stal Bluesmanem

Zpočátku se to zdálo jako formalita, nyní je to definitivně potvrzeno. Produktivní útočník Mike Hoffman uspěl na zkoušce a do nadcházejícího ročníku National Hockey League vyjede v dresu St. Louis.

Mike Hoffman dlouho čekal na své nové angažmá, týmy kvůli koronavirové situaci nebyly schopné nabídnout hráči to, co by si sám představoval. Nakonec se jednatřicetiletý útočník dohodl na konci prosince se St. Louis, s nimiž podepsal před začátkem tréninkového kempu zkušební kontrakt.

Hokejová veřejnost to ovšem brala jako hotovou věc. Hoffmanův tryout měl dát oběma stranám pouze čas podrobně promyslet veškeré detaily smlouvy. A podle očekávání vše klaplo, rodák z Kitcheneru se stal oficiálně Bluesmanem.

Here we go STL!! — Mike Hoffman (@MHoffy68) January 11, 2021

Možná trochu překvapivě nakonec vypadá jeho konktrakt. Ten mu totiž aktuálně zaručuje pouze jednoletý pobyt v organizaci Blues. Uskromnit se musel i finančně, oproti předchozí smlouvě si platově pohorší, vydělá si “pouze“ čtyři miliony.

Paradoxně se nedočkal vylepšeného kontraktu, byť důvody již byly výše zmíněny. Vloni totiž zažil kanadský křídelník z osobního pohledu dost povedený rok – s devětadvaceti góly byl nejlepším střelcem Panterů, devětapadesát kanadských bodů mu pak stačilo na třetí místo týmové produktivity.

Na druhou stranu přichází do klubu, který se řadí mezi žhavé adepty na zisk nejcennější trofeje. Blues kromě něj získali třeba hvězdného beka Toreyho Kruga a pod vedením nového Kapitána Ryana O'Reillyho budou usilovat o zopakování velkého úspěchu z roku 2019.

„Myslím, že to je to, co všichni hráči chtějí. Chcete vyhrávat. Tenhle tým má skvělou příležitost přesně to dělat. Dokázali to pár let zpátky. Mají dobrou šanci to zvládnout celé znovu,“ odůvodňuje svůj výběr Hoffman.

Muž, který šel na draftu 2009 na řadu až v pátém kole, se nyní chystá na své třetí angažmá v National Hockey League, nepočítáme-li doslova několik hodin strávených v organizaci Sharks. Ještě před svým působením na Floridě strávil hned sedm let ve službách ottawských Senators.

