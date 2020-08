Potvrzeno. Obránce Mašín končí u Blesků, doplní krajany v Chabarovsku

Koncem června jsme uvedli, že by Dominik Mašín mohl posílit Chabarovsk, ruský klub nyní informaci oficiálně potvrdil. Zástupci Amuru na sociálních sítích oznámili, že se s českým bekem dohodli na smlouvě. Někdejší juniorský reprezentant tedy vymění boj o uplatnění u Blesků z Tampy Bay za elitní ruskou soutěž.

Mašín v ruském klubu doplnil čtveřici krajanů, nové kontrakty nedávno uzavřeli Tomáš a Hynek Zohornové, pokračují také obránce Michal Jordán a brankář Marek Langhamer. Rozloučil se naopak Ondřej Vitásek, jehož vedení chtělo udržet, ale proti měl být údajně hlavní trenér Alexander Guljavcev. Ten pak krátce nato z osobních příčin v klubu skončil.

Čtyřiadvacetiletý Mašín v klubu obsadí poslední volnou pozici pro krajánky. Na našem kontinentu hrál dosud pouze doma v Česku. Odchovanec hokeje v Kolíně nastupoval za mládežnické týmy pražské Slavie, v roce 2014 odešel za Atlantik a dva roky byl členem kádru kanadského juniorského klubu Peterborough Petes.

V době dospívání platil za elitního tuzemského beka, Mašín dělal kapitána úspěšné reprezentační osmnáctky, která na jaře 2014 vybojovala ve Finsku stříbrné medaile z mistrovství světa. Záhy byl Mašín draftován Tampou Bay, zástupci Blesků si ho vybrali ve druhém kole – z celkově 35. pozice.

Už v průběhu sezony 2015-16 sehrál český bek čtyři utkání AHL za farmu v týmu Syracuse Crunch, následně si tam další čtyři roky snažil vybojovat pozvánku do NHL. Loni v létě si hodně věřil, že konečně prorazí, vysněná liga pro něj byla a stále je ohromnou metou.

„Pokud se to nepovede, budu zklamaný. Ale vím, jaký je tam kádr. Takže i když mě pošlou dolů, budu muset makat na farmě, abych se do prvního týmu co nejdřív dostal," uvedl účastník MS dvacítek 2015 a 2016 během letního kempu reprezentace v Jihlavě.

Velká touha ovšem nedošla naplnění. Během uplynulé sezony sehrál Mašín za Crunch 59 utkání základní části AHL, zaznamenal dva góly a 14 nahrávek. Teď je jasné, že progresivní bek volí jinou cestu – dohoda s účastníkem ruské Kontinentální ligy pro něj znamená novou hokejovou i životní kapitolu. Zároveň se může přiblížit pozvánce do českého národního týmu, za který si Mašín dosud nezahrál žádné oficiální utkání.

Jednání o přesunu mladého obránce do Ruska probíhala delší dobu, ovlivnila je skutečnost, že v Amuru došlo ke změnám ve vedení. Na klub dohlíží nový gubernátor, který zástupce KHL ubezpečil, že Amur doplatí všechny dlužné částky za minulou sezonu a bude pokračovat v soutěži. Zároveň byly potvrzeny potřebné dokumenty, které souvisejí s příchodem Dominika Mašína.

Vyzvedni si vstupní bonus 5500 Kč na Sazkabetu a dostaň se do hry!



Share on Google+