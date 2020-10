Potvrzeno: Taylor Hall v Arizoně nezůstane, vyzkouší trh s volnými hráči

Ještě před startem vyřazovacích bojů z tábora Coyotes zaznívaly hlasy, že Arizona má zájem o jeho setrvání, nakonec se tak ale nestane. Sága kolem Taylora Halla pokračuje, hvězdný útočník podle prohlášení generálního manažera Billa Armstronga půjde na trh s volnými hráči.

Spojení Halla a Arizony končí zhruba po desíti měsících, a to bylo ještě prodlouženo kvůli pandemii koronaviru. Osmadvacetiletý hokejista se podle dřívějších slov trenéra Ricka Toccheta chtěl někde dlouhodobě usadit. Nyní je jasné, že v arizonské poušti to nebude.

„Měl jsem rozhovor s jeho agentem a v podstatě jsem mu řekl, že Taylorovi přejeme všechno nejlepší,“ uvedl ve středu GM Armstrong. „Myslím, že je to vzájemné rozloučení mezi oběma stranami. V tuto chvíli a při směru, jakým se ubíráme, by to pro nás nebyl dobrý fit.“

Rodák z Calgary tak bude jedním z nejsledovanějších jmen, až se v pátek otevře trh s volnými hráči. Hall je ve věku, kdy by měl podepsat životní kontrakt, vzhledem k současným ekonomickým podmínkám to tak ale být nemusí.

V souvislosti s jeho osobou se spekuluje třeba o zájmu Colorada, Calgary nebo Edmontonu. Právě návrat k Oilers by mohl mít velmi zajímavý nádech, vždyť právě tam Hall před lety nastartoval svou pouť NHL.

Hall se ohledně Arizony vyjádřil už dříve. „Myslím, že mají jasnou budoucnost. Mají skvělé kluky, velmi dobré mladé hráče. Nakonec je to všechno stejně o vyhrávání. Nemyslím, že peníze budou stejné jako před pandemií nebo začátkem sezony, ale to je v pohodě,“ pravil.

„Za to, že hrajeme hokej, dostáváme zaplaceno hodně peněz. Uvidíme, co se stane,“ přidal Hall.

