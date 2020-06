Práce snů? Hlídač Stanley Cupu doufá, že i letos předá pohár vítězi

Denně sledujete šampiony NHL, a dokonce vám za to platí. Kdo by takovou práci nebral? Phil Pritchard ji má, letos přesto jásat nemůže. Oblek vyměnil za šortky s tílkem a obává se, že tentokrát nebude mít pohár komu doručit.

Za normálních okolností by v těchto dnech pravděpodobně sametově bílým hadříkem stíral ze Stanley Cupu poslední stopy prachových částic. Neubránil by se přitom myšlenkám na blížící se trip po Severní Americe a Evropě, orámovaný setkáními se všemi letošními vítězi NHL a mnoha bujarými večírky.

Řeč je o Philu Pritchardovi, zaměstnanci hokejové Síně slávy, který pravidelně doprovází Stanley Cup na jeho oslavné cestě šampionů. Pro NHL pracuje neuvěřitelných 32 let. Jednu z nejuznávanějších trofejí sportovního světa stráží jako oko v hlavě. Kam se pohár hne, tam okamžitě míří i osmapadesátiletý chlapík. Někdy je to skutečně k zbláznění.

Radost z bučení

Z Pritchardovy náročné práce, která vyžaduje létání prakticky obden, se vlivem koronavirových opatření stala kancelářská rutina, spočívající v třídění archivních materiálů. Je to přesně rok od chvíle, co se svým kolegou Craigem Campbellem přinesl Stanley Cup před natěšený tým St. Louis. Ten jen několik málo minut předtím slyšel závěrečný hvizd sezony.

Většinou podobné okamžiky provází kromě nadšení i hlasité bučení. Svou závěrečnou řeč totiž přímo v hale pronáší komisionář NHL Garry Bettman, který si v minulých letech mnoho fanoušků nezískal.

Pritchard přesto prožívá nepopsatelný pocit. „Pro mě je to nejlepší část sezony. V životě Stanley Cupu se začíná psát nová kapitola,” popisuje pro The Score.

Následující týdny jsou snad ještě výživnější. Party, oslavné průvody, konzumování různorodých pokrmů z hokejového grálu. Tomu všemu Pritchard přihlíží. A taky poznává nové kouty světa. Vloni objel 36 měst v USA, Kanadě, Švédsku, Finsku a Rusku.

Hrozba zrušené korunovace visí ve vzduchu

Jenže koronavirus je mocný čaroděj. I když od pondělí odstartovala druhá fáze příprav na restart sezony, stále nikdo netuší, zda se opravdu upravený formát play off pro 24 klubů rozehraje. A pokud ano, jak budou vypadat následné oslavy? Vládní nařízení nemusí cestu Stanley Cupu do Evropy povolit. Hráči by pro změnu mohli dostat zákaz políbit pohár nebo z něj popíjet šampaňské.

Phil Pritchard nicméně trpělivě čeká na povolávací rozkaz do akce.

„Jsem připravený jako každý,” hlásí odhodlaně. „Stejně je na tom i Stanley Cup. Věřím, že znovu pozná vítěze.”

Pokud by se Pritchard mýlil, bylo by to teprve potřetí v historii soutěže, co stříbrný pohár zůstane pod zámkem a bez právoplatného držitele. Premiérově se tak stalo v roce 1919 vlivem jiné epidemie - španělské chřipky. Za čerstvější zkušeností z roku 2005 stála výluka, kdy se zástupci NHL a hráčská asociace nedohodli na vyhovujících podmínkách kolektivní smlouvy.

Jedno je v současné chvíli jisté: zdraví na prvním místě. „Pokud poznáme vítěze Stanley Cupu, bude to skvělé. Ale když zůstaneme všichni zdraví, bude to ještě lepší,” hlásí Pritchard.

