Přehled Čechů a Slováků: David Pastrňák vstřelil svůj 30. gól v sezoně

V noci ze čtvrtka na pátek 3. ledna se hrála National Hockey League na dvanácti stadionech. Útočník David Pastrňák vstřelil svůj 30. gól v sezoně 2019-2020, přičemž si tak upevnil první místo v tabulce střelců. Trefili se ale i útočníci Tomáš Hertl, Filip Chytil, David Kämpf.

David Pastrňák otevřel v čase 31:07 skóre zápasu mezi jeho Boston Bruins a Columbus Blue Jackets, využil přesilovou hru.

Prosadil se střelou bez přípravy, krátce po vhazování, od modré čáry zleva. Brankář Elvis Merzlikins nestačil lapačkou zareagovat.

Pro Pastrňáka, třiadvacetiletého hokejistu, tedy třicátý gól v letošní sezoně. Mezi střelci má třígólový náskok na druhého muže v pořadí, kterým je útočník Auston Matthews.

Bruins jinak prohráli zmiňované utkání 1:2 v prodloužení.

Na listinu úspěšných střelců se zapsali v noci také Tomáš Hertl, Filip Chytil, David Kämpf. Útočník Dominik Kubalík měl tři asistence.

Z českých a slovenských hokejistů bodovali ještě obránce Erik Černák a útočník Jakub Voráček.

Přehled českých a slovenských hokejistů, kteří zasáhli do hry:

Boston Bruins vs Columbus Blue Jackets 1:2 pp

Zdeno Chára (BOS) - 0+0, 1 střela na bránu, čas na ledě 17:14

David Krejčí (BOS) - 0+0, 0 střel na bránu, čas na ledě 15:18

David Pastrňák (BOS) - 1+0, 5 střel na bránu, čas na ledě 19:58

Buffalo Sabres vs Edmonton Oilers 3:2 pp

Do tohoto utkání nezasáhl žádný český ani slovenský hokejista.

Montreal Canadiens vs Tampa Bay Lightning 1:2

Tomáš Tatar (MTL) - 0+0, 2 střely na bránu, čas na ledě 20:21

Erik Černák (TBL) - 0+1, 0 střel na bránu, čas na ledě 21:01

Ondřej Palát (TBL) - 0+0, 0 střel na bránu, čas na ledě 17:00

New York Islanders vs New Jersey Devils 1:2

Pavel Zacha (NJD) - 0+0, 2 střely na bránu, čas na ledě 16:17

Pittsburgh Penguins vs San Jose Sharks 2:3 pp

Dominik Simon (PIT) - 0+0, 2 střely na bránu, čas na ledě 15:55

Radim Šimek (SJS) - 0+0, 0 střel na bránu, čas na ledě 14:15

Tomáš Hertl (SJS) - 1+0, 2 střely na bránu, čas na ledě 21:03

Ottawa Senators vs Florida Panthers 3:6

Christián Jaroš (OTT) - 0+0, 0 střel na bránu, čas na ledě 15:22

Winnipeg Jets vs Toronto Maple Leafs 3:6

Martin Marinčin (TOR) - 0+0, 1 střela na bránu, čas na ledě 18:14

Calgary Flames vs New York Rangers 4:3

Filip Chytil (NYR) - 1+0, 3 střely na bránu, čas na ledě 16:08

Arizona Coyotes vs Anaheim Ducks 4:2

Ondřej Kaše (ANA) - 0+0, 1 střela na bránu, čas na ledě 17:14

Colorado Avalanche vs St. Louis Blues 7:3

Do tohoto utkání nezasáhl žádný český ani slovenský hokejista.

Vancouver Canucks vs Chicago Blackhawks 7:5

Dominik Kubalík (CHI) - 0+3, 2 střely na bránu, čas na ledě 12:13

David Kämpf (CHI) - 1+0, 3 střely na bránu, čas na ledě 11:51

Vegas Golden Knights vs Philadelphia Flyers 5:4

Jakub Voráček (PHI) - 0+2, 1 střela na bránu, čas na ledě 21:44

