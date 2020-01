Přehled Čechů a Slováků: Jaroslav Halák a David Rittich prvními hvězdami

V noci ze čtvrtka na pátek 17. ledna se hrála National Hockey League hned na třinácti stadionech. Z českých a slovenských hokejistů zazářili brankáři Jaroslav Halák, David Rittich, kteří byli vyhlášeni prvními hvězdami svých utkání. Úspěšní ale byli i další...

Jaroslav Halák dovedl své Boston Bruins k domácí výhře 4:1 nad Pittsburgh Penguins, předvedl celkem 29 úspěšných zákroků, pouze jednou inkasoval.

Halák, čtyřiatřicetiletý gólman, odchytal v sezoně 2019-2020 zatím 22 zápasů a zapsal v nich bilanci 11-5-6.

David Rittich pomohl svým Calgary Flames k úspěchu 2:1 po samostatných nájezdech na ledě Toronto Maple Leafs, předvedl zde celkem 35 úspěšných zákroků a v nájezdech byl neprůstřelný.

Rittich, sedmadvacetiletý gólman, lapal v sezoně zatím 35 zápasů a zapsal v nich bilanci 19-11-5.

Kromě zmiňovaných gólmanů se dařilo také několika mužům v poli.

Střelecky se prosadili čtyři hokejisté, konkrétně útočníci Tomáš Tatar, Jakub Vrána, Martin Nečas a Michael Frolík.

Tomáš Tatar přidal ke gólu ještě dvě asistence a jeho Montreal Canadiens zvítězili na hřišti Philadelphia Flyers přesvědčivě 4:1. Michael Frolík skóroval poprvé v dresu Buffalo Sabres.

V noci na pátek jinak bodovali ještě útočníci Ondřej Kaše, Ondřej Palát, Richard Pánik, David Pastrňák, Dominik Simon. David Pastrňák měl tady dvě asistence, ostatní jednu.

Přehled českých a slovenských hokejistů, kteří zasáhli do hry:

Boston Bruins vs Pittsburgh Penguins 4:1

Jaroslav Halák (BOS) - odchytal 59:53, 29 zákroků, 1 og, %ús 96.7

Zdeno Chára (BOS) - 0+0, 1 střela na bránu, čas na ledě 20:37

David Pastrňák (BOS) - 0+2, 3 střely na bránu, čas na ledě 20:02

Dominik Simon (PIT) - 0+1, 2 střely na bránu, čas na ledě 16:39

Toronto Maple Leafs vs Calgary Flames 1:2 sn

Martin Marinčin (TOR) - 0+0, 1 střela na bránu, čas na ledě 15:23

David Rittich (CGY) - odchytal 65:00, 35 zákroků, 1 og, %ús 97.2

Florida Panthers vs Los Angeles Kings 4:3

Do tohoto utkání nezasáhl žádný český ani slovenský hokejista.

New York Islanders vs New York Rangers 2:3

Filip Chytil (NYR) - 0+0, 1 střela na bránu, čas na ledě 15:45

Philadelphia Flyers vs Montreal Canadiens 1:4

Jakub Voráček (PHI) - 0+0, 3 střely na bránu, čas na ledě 17:40

Tomáš Tatar (MTL) - 1+2, 2 střely na bránu, čas na ledě 15:10

Washington Capitals vs New Jersey Devils 5:2

Michal Kempný (WSH) - 0+0, 2 střely na bránu, čas na ledě 20:36

Radko Gudas (WSH) - 0+0, 3 střely na bránu, čas na ledě 16:26

Jakub Vrána (WSH) - 1+0, 1 střela na bránu, čas na ledě 16:09

Richard Pánik (WSH) - 0+1, 1 střela na bránu, čas na ledě 13:56

Pavel Zacha (NJD) - 0+0, 1 střela na bránu, čas na ledě 18:44

Columbus Blue Jackets vs Carolina Hurricanes 3:2

Petr Mrázek (CAR) - odchytal 58:46, 15 zákroků, 3 og, %ús 83.3

Martin Nečas (CAR) - 1+0, 2 střely na bránu, čas na ledě 15:59

Ottawa Senators vs Vegas Golden Knights 2:4

Filip Chlapík (OTT) - 0+0, 1 střela na bránu, čas na ledě 10:36

Tomáš Nosek (VGK) - 0+0, 2 střely na bránu, čas na ledě 14:11

Nashville Predators vs Anaheim Ducks 2:4

Ondřej Kaše (ANA) - 0+1, 2 střely na bránu, čas na ledě 17:29

Minnesota Wild vs Tampa Bay Lightning 3:2

Jan Rutta (TBL) - 0+0, 0 střel na bránu, čas na ledě 16:41

Erik Černák (TBL) - 0+0, 0 střel na bránu, čas na ledě 16:21

Ondřej Palát (TBL) - 0+1, 0 střel na bránu, čas na ledě 16:15

Dallas Stars vs Buffalo Sabres 1:4

Andrej Sekera (DAL) - 0+0, 0 střel na bránu, čas na ledě 19:56

Roman Polák (DAL) - 0+0, 2 střely na bránu, čas na ledě 14:37

Michael Frolík (BUF) - 1+0, 5 střel na bránu, čas na ledě 15:12

Colorado Avalanche vs San Jose Sharks 4:0

Radim Šimek (SJS) - 0+0, 2 střely na bránu, čas na ledě 17:16

Tomáš Hertl (SJS) - 0+0, 3 střely na bránu, čas na ledě 20:34

Vancouver Canucks vs Arizona Coyotes 3:1

Do tohoto utkání nezasáhl žádný český ani slovenský hokejista.

