Přepište dějiny, vítěz produktivity NHL je z Německa

Začal to Jaromír Jágr. Stal se nejen prvním vítězem Art Ross Trophy z Evropy, byl i prvním nekanadským lídrem. Bryan Trottier, vítěz z roku 1979, sice o pět let později přijal kvůli manželce americké občanství, to ale na jeho původu nic nezměnilo. Stan Mikita byl pro změnu Slovák, ovšem jen do osmi let. Vyrostl a hokej se naučil hrát v Kanadě.

Byl to Jágr, kdo v roce 1995 poprvé přepsal zámořské dějiny. Ten pohled na tabulku kanadského bodování 1994-95 se autorovi vryl do paměti jako jeden z nejsilnějších okamžiků, který s ledním hokejem prožil. Uvědomme si, kdo vyhrával do té doby – čtrnáctkrát po sobě Wayne Gretzky (10x) nebo Mario Lemieux (4x). Jágr vystoupal na hokejový Olymp.

Poslední triumf si číslo 68 připsalo v roce 2001, o dva roky později jej následoval Švéd Peter Forsberg. Pak Alexandr Ovečkin (2008), Jevgenij Malkin (2009 a 12), Henrik (2010) a Daniel Sedinovi (2011). Loni vyhrál Nikita Kučerov. Teď je tu další Evropan.

Jmenuje se Leon Draisaitl a na rozdíl od jmenovaných předchůdců není z typicky hokejové země. V Německu frčí spíš fotbal nebo házená, přesto má jednoho z nejlepších hokejistů světa.

Kamarád s Pastou

Dlouho to vypadalo, že žije ze souhry s Connorem McDavidem, právě letošní sezóna ovšem ukázala, že to není pravda. V době kapitánovy absence sbíral dva body na zápas a byl nezpochybnitelným vůdcem týmu. „Na body nemyslím, důležitější je dostat se do play off,“ říkal v únoru.

Oilers ho hráli od roku 2006 pouze jednou (2017). Letos by se do postupové osmičky asi vešli, i když situace na západě byla vyrovnaná. Vyřazovací část si nakonec zahrají tři čtvrtiny ligy. Edmonton bude na urostlého Němce spoléhat. Je silný, rychlý a mimořádně odolný. Na ledě vydrží klidně dvě minuty, přičemž nečekejte, že by i během dlouhých střídání tuhly nohy.

Výsadní postavení má v Bostonu také o pár měsíců mladší David Pastrňák, oba se osobně dobře znají. „V létě jsme se stali dobrými přáteli, je s ním vždycky legrace. Tvrdě maká, zaslouží si úspěch,“ řekl o Draisaitlovi během této sezóny havířovský rodák.

Komplimenty prší vzájemně. „Je úžasné, co předvádí,“ pronesl na Čechovu adresu Němec. „Vypadá to, že dává góly každý večer. Když už vynechá, příště dá dva nebo tři. Myslím, že nebude mít problém dosáhnout na padesátku gólů.“

Dnes už víme, že český hokejový premiant na tuto metu nedosáhne. Draisaitlovi se to povedlo loni. Kulatou trefu zapsal v posledním utkání s Calgary 6. dubna 2019.

„Pamatuju si, když to dokázal. Ihned jsem mu napsal zprávu,“ přiznal se Pastrňák. „Není snadné dát v téhle lize padesát gólů. Vždycky se mi líbila jeho tvořivost, a když k tomu přidáte vstřelené góly, je to zatracená hráčská kvalita.“

Ústup ze stínu

Obecně je za ligovou hvězdu číslo jedna stále považován Connor McDavid. Totéž pochopitelně platí pro Edmonton. V zámoří jej označují za „most exciting“ – nejvíc vzrušujícího, hokejistu světa. Jestli se ale Draisaitlovi povedlo vystoupit ze spoluhráčova stínu, bylo to letos. Překonal parťáka v produktivitě, k tomu obrovsky zlepšil defenzivu. Stal se z něj naprosto všestranný hráč.

„Když vidíte jeho bekhendovou přihrávku, je snad lepší než forhend,“ všiml si David Pastrňák.

Dodejme, že německý čahoun má českého otce. Peter Draisaitl se narodil nedaleko Pastrňákova rodiště, v Karviné. S rodiči emigroval do tehdejšího západního Německa ve třinácti letech. Leon už se narodil v Kolíně nad Rýnem, kde také začal s hokejem. Později přestoupil do Mannheimu. Zámořskou cestu zahájil v juniorské Western Hockey League.

Doby, kdy vládli NHL výhradně Kanaďané, mezi něž tu a tam nakoukl Američan a evropští odvážlivci typu Börjeho Salminga byli biti jak žito, než si zjednali odpovídající respekt, jsou nenávratně pryč. Leon Draisaitl na čele kanadského bodování je dalším potvrzením, jak kosmopolitním a globálním podnikem se NHL za posledních třicet let stala.

