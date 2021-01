PREVIEW: Favorité jsou dáni. Nabídne Západní divize nějaké překvapení?

Jako poslední si před nadcházejícím ročníkem National Hockey League představíme Západní divizi. O postup do vyřazovací části bude nojovat hned osm celků, přičemž jsou ve hře jen čtyři vstupenky do play-off.

Anaheim, Arizona, Colorado, Los Angeles, Minnesota, San Jose, St. Louis a Vegas – tak vypadá složení nově vzniklé Západní divize.

Při pohledu na obsazení se dá tipovat, že největší bitva se strhne o čtrvté, tedy poslední postupové místo. Papírovými favority této divize jsou určitě Avalanche, Blues a Golden Knights. Dočkáme se nějakého překvapení?

Anaheim Ducks

Cíl je jasný. Organizace Kačerů se vydala na cestu přestavby, nadcházející sezonu tak rozhodně nebude patřit mezi žhavé adepty na postup do vyřazovací části.

V brankovišti se nic nemění. Hlavní prostor by měla dostat dvojice John Gibson – Ryan Miller. První jmenovaný platí poslední sezony za jednoho z klíčových hráčů týmu a o pozici jedničky by neměl přijít ani letos. Veterán Ryan Miller po dlouhém zvažování nakonec také setrval a minimálně ještě rok se od něj gólmani v Anaheimu budou moci učit.

Mezi budoucími nástupci by měl být také český talent Lukáš Dostal. Toho si vedení stáhlo z finského působení zpět do Kalifornie. Dostál bude za kvalitní dvojicí čekat na svou příležitost.

Co se posil týče, tak ta nejzvučnější přišla do obrany. Anaheim podepsal držitele prstenu pro vítěze Stanleyova poháru – Kevina Shattenkirka. Zkušený obránce by se měl zařadit do defenzivní dvojice vedle Hampuse Lindholma.

Kádr vypadá zajímavě i s vyhlídkou do budoucna. Největší pozornost vzbuzují především dvě jména – útočník Trevor Zegras a obránce Jamie Drysdale. Zegras byl nejužitečnějším hráčem posledního juniorského šampionátu.

Arizona Coyotes

Vloni jedno z příjemnějších překvapení, letos opět na spodku tabulky?

Začněme pozitivy. V klubu nadále pokračují důležití hráči – útočník Clayton Keller, obránce Oliver Ekman-Larsson a především gólman Darcy Kuemper, klíčový muž loňské cesty Kojotů.

Porovnáme-li však odchody a příchody, je třeba říct, že Arizona oslabila. Klub opustil produktivní Taylor Hall, nadále nepokračují ani Vinnie Hinostroza, Brad Richardson, Carl Soderberg nebo Derek Stepan.

Naopak Coyotes přivedli Johana Larssona, Drakea Caggiulu, Dericka Brassarda či Tylera Pitlicka. Přímá náhrada za Taylora Halla nepřišla, Yotes navíc nemají příliš místa pod platovým stropem.

Colorado Avalanche

Jeden z hlavních adeptů na prvenství v Západní divizi.

Colorado už minulou sezonu ukázalo, že patří mezi momentální elitu. Avs skončili v základní části na třetím místě mezi všemi soupeři z ligy. V play-off vypadli ve druhém kole s pozdějším finalistou z Dallasu.

I nadcházející sezonu by se trenéři měli opírat o gólmanské duo Grubauer – Francouz. Německý brankář zvládl roli jedničky s přehledem a Francouz jej dokázal v potřebnou chvíli úspěšně zaskočit, nemluvíme-li o nepříliš vydařené vyřazovací části.

Zajímavé jsou přesuny v hráčském kádru. Dres Lavin už nadále nebudou oblékat Vladislav Namestnikov, Matt Nieto či obrovitý zadák Nikita Zadorov. Kariéru navíc ukončil forvard Colin Wilson. Na druhou stranu do Colorada zamířili obránce Devon Toews či Brandon Saad

Nejdůležitější však je, že zase o rok starší je mimořádně nadaný obránce Cale Makar. Šanci mezi dospělými by měl dostat také další talentovaný bek – Bo Byram.

Los Angeles Kings

Podobně jako jejich kalifornští kolegové z Anaheimu, také Los Angeles si prochází nutnou přestavbou kádru.

Trenérský štáb králů má k dispozici soupisku, která se skládá jak z mladých a nadějných hráčů, tak z prověřených veteránů typu Anžeho Kopitara nebo obránce Drewa Doughtyho, jenž by rád posunul svou výkonost opět na nejvyšší úroveń.

Celá hokejová veřejnost bude samozřejmě zvědavá na výkony dvojky posledního draftu. Quinton Byfield je po návratu z juniorského mistrovství světa připraven zaujmout Los Angeles

Čeští příznivci Kings ovšem hned od začátku sezony neuvidí v akci Martina Frka. Útočník s nesmírně tvrdou střelou se totiž zranil a pravděpodobně nestihne start nového ročníku National Hockey League.

Minnesota Wild

Hlavním cílem mimosezonního období Minnesoty bylo zase trochu omladit kádr. Wild zdají se pokaždé býti v takové poloviční přestavbě, avšak neodvážejí vrhnout se do ní kompletně.

A tak se stalo, že dlouholetý kapitán Mikko Koivu klub opustil, vedení nadále nepočítalo ani s Aleem Galchenyukem či Lukem Kuninem. Trejd poté neminul dvojici Devan Dubnyk, Ryan Donato.

Hned se dvěma bývalými hráči se však budou Divočáci potkávat i nadále. Dubnyk s Donatem byli vyměněni do San Jose.

Naopak místo čtyřiatřicetiletého Dubnyka přišel třiatřicetiletý Cam Talbot, útok pak vyztužili Nickové Bonino s Bjugstadem.

Asi nejsledovanějším hráčem však bude někdo úplně jiný. Wild konečně přesvědčili ruského forvarda Kirila Kaprizova, velice talentovaného rodáka z Novokuzněcku.

Budou ale tyto změny stačit na postup?

San Jose Sharks

Z adepta na zisk Stanleyova poháru jedno z největších zklamání.

Uplynulý ročník budou chtít hráči San Jose hodit co nejrychleji za hlavu, vždyt méně bodů nasbírala už jen Ottawa a poslední Detroit. Žralokům navíc házely klacky pod nohy vážnější zranění a plná marodka, velkou část sezony absentovali Erik Karlsson, Tomáš Hertl či kapitán Logan Couture.

Po velice nevydařeném představení ovšem nepřišly razantní změny. Klub se loučil především s hráči druhého sledu, dále brankářskou dvojkou Aaronem Dellem, specialistou na oslabení Melkerem Karlssonem a především legendou Joem Thorntonem.

Cestu zpět do San Jose si však našla další ikona – Patrick Marleau. Do známého prostředí se vrátil také Matt Nieto a jak již bylo avizováno výše, Sharks získali z Minnesoty Dubnyka s Donatem.

St. Louis Blues

Další gigant.

Od zisku Stanleyova poháru v roce 2019 už v nejlepší hokejové lize světa nikdo Bluesmany nepodceňuje, byť vloni překvapivě vypadli už v prvním kole, v němž je vyřadily Kosatky z Vancouveru.

St. Louis tak ve snaze opět o něco vylepšit kádr přivedlo před začátkem ročníku velice kvalitní hráče. Mužstvo sice opustil kapitán a jeden z pilířů obranných řad Alex Pietrangelo, nicméně na jeho místo dorazil Torey Krug.

Brusle na hřebík musel kvůli svému zdraví pověsit veterán Jay Bouwmeester, jenž vloni zkolaboval na střídačce při utkání s Anaheimem. Novou posilou Montrealu se stal dlouhotelý člen organizace Jake Allen.

To ofenzíva St. Louis budí respekt. Na zkoušce dle očekávání uspěl produktivní Mike Hoffman, tvrdit muziku by pak měl Kyle Clifford. Budou oni dva přesně těmi hráči, kteří pomohou odčinit loňský výbuch ve vyřazovací části?

Vegas Golden Knights

Na závěr poslední mužstvo ze silné trojky Západní divize.

Vegas se mohou pyšnit zatím fantastickou historií. Od svého připojení do National Hockey League patří mezi to nejsilnější, co liga nabízí. Minulou sezonu zakončili skvělou jízdu až v konferenčním finále, letos by pochopitelně chtěli více.

Kvůli platovému stropu ale ve městě hazardu muselo dojít ke změnám. Nový dres budou oblékat Nate Schmidt či Paul Stastny, kariéru se rozhodl ukončil Deryk Engelland.

Do obrany ovšem dorazila více než solidní náhrada za veškeré ztráty. Golden Knights se podařilo podepsat smlouvu s Alexem Pietrangelem, jenž v roce 2019 jako kapitán dovedl k nejcennější trofeji St. Louis.

Jak si povede ve své první kompletní sezoně v roli lodivoda Rytířů trenér Peter DeBoer?

Tip na umístění:

Colorado St. Louis Vegas San Jose Minnesota Anaheim Arizona Los Angeles

