PREVIEW: Nejméně vyrovnaná série? Pittsburgh favoritem, Habs mohou jen překvapit

Je otázkou, v jaké formě se po restartu soutěže celky vrátí. Na papíře však duel mezi Tučňáky z Pittsburghu a Montrealem Canadiens jasně vyznívá pro mužstvo trenéra Sullivana. Jak tomu bude doopravdy?

Základní část

Pittsburgh Penguins – 69 zápasů, 86 bodů, 40-23-6, úspěšnost získaných bodů: 62,3 %, skóre: 224:196, nejproduktivnější hráč: Jevgenij Malkin - 25+49

Pittsburghu komplikovala letošní cestu základní částí zranění, přesto Tučňáci znovu ukázali svou sílu a dokázali zakončit první část sezony na pátém místě tabulky Východní konference.

Kromě ověřených útočných zbraní se mohl tým spolehnout na své gólmany. Skvělou 92,1% úspěšností se může pyšnit Tristan Jarry. Rodák ze Surrey dokonce v jednu chvíli vytlačil z pozice jedničky Matta Murrayho.

Jenže právě dvojnásobný vítěz Stanley Cupu si své místo mezi třemi tyčemi vychytal zpět a v druhé polovině sezoně se jevil ve velké formě. Murray by mohl začít v brankovišti také sérii s Montrealem, do karet mu hrají právě předešlé zkušenosti z vyřazovacích bojů.

Aktuálně trápí Tučňáky nejistý stav kolem kapitána a ikony klubu Sidneyho Crosbyho. Hvězdná sedmaosmdesátka totiž nedohrála modelové utkání na kempu Pens a dle aktuálních pravidel ligy nemohou kluby specifikovat zdravotních stav hráčů. Nad Crosbym tak stále visí otazník.

Je však třeba říct, že pro kádr pod taktovkou Mikea Sullivana by absence dvaatřicetiletého centra byla obrovskou ránou. Crosby odehrál kvůli zranění pouze jednačtyřicet zápasů, v nich však stihl posbírat šestnáct branek a jednatřicet asistencí.

Montreal Canadiens – 71 zápasů, 71 bodů, 31-31-39, úspěšnost získaných bodů: 50 %, skóre: 212:221, nejproduktivnější hráč: Tomáš Tatar - 22+39

Pakliže by kvůli koronavirové situace nehrálo play-off čtyřiadvacet týmů, pravděpodobně bychom tento tradiční kanadský klub v akci neviděli.

Montreal totiž nikterak nevyčníval, ba naopak. Svěřenci trenéra Clauda Juliena skončili po základní části až na dvanáctém místě v rámci Východní konference.

Habs by mělo táhnout vstříc překvapení trojice Tatar, Danault a Domi. Těmto třem se bodově dařilo, za zmínkou stojí především parádní čísla slovenského forvarda. Tatar odehrál 68 utkání, tedy o tři méně, než jeho zmínění kumpání, přesto byl s 61 body (22+39) nejproduktivnějším hráčem svého celku v základní části.

Nejistý start Maxe Domiho mohl vyděsit některé příznivce Montrealu, nicméně to je již minulostí. Syn legendárního Tie Domiho totiž trpí cukrovkou typu 1, což je vzhledem k situaci kolem covidu-19 pochopitelně riskantní.

Domi se ovšem rozhodl pomoci Canadiens, s nimiž odcestuje do Toronta.

Vzájemné zápasy v této sezoně

Pittsburgh – Montreal 1:4 (1:0, 0:3, 0:1)

Třiatřicet zákroků Careyho Price a čtyři rozdílní střelci (Tatar, Armia. Weber a Gallagher) zajistili Montrealu výhru v úvodním vzájemném klání letošního ročníku. Pens se sice zásluhou Guentzela dostali v první třetině do vedení, od té druhé se však síť vlnila jen ve svatyni Tučňáků.

Montreal – Pittsburgh 2:3 po prodloužení (1:1, 1:0, 0:1 – 0:1)

Druhé setkání bylo značně napínavější, byť při pohledu na počet střel lze vydedukovat, že více ze hry měli hosté. Penguins však o zisku dvou bodů museli rozhodovat až v prodloužení. V čase 61:49 ukončil zápas svým gólem Brandon Tanev.

Pittsburgh – Montreal 4:1 (0:0, 3:1, 1:0)

Další výsledek 4:1, tentokráte však ve prospěch Tučňáků. O dvě branky se postaral Jason Zucker, kterého získali Pens v rámci trejdu z Minnesoty. Na střely tentokráte paradoxně vyhrál Montreal.

ČESKÁ A SLOVENSKÁ STOPA

Pittsburgh: Dominik Simon (Ú) – hrát nebude, po operaci ramene je na půl roku mimo hru

Montreal: Tomáš Tatar (Ú)

TIP REDAKTORA: Pittsburgh Penguins – Montreal Canadiens 3:1

Vyřazovací část v létě bude vskutku nevyzpytatelná, ovšem tady k překvapení nejspíše nedojde. Pittsburgh je velmi zkušené mužstvo, které se může spolehnout na osvědčené opory ve svých řadách. Pens navíc mohou využít oba gólmany, Murray s Jerrym letos chytali v parádní formě. Canadiens nemají co ztratit a minimálně jedno utkání by uhrát mohli.

V jakém případě by mohli Habs soupeře zaskočit? Neznámý stav Sidneyho Crosbyho by mohl hrát do karet právě svěřencům trenéra Juliena, ty by naopak mohlo povzbudit rozhodnutí Maxe Domiho připojit se k týmu.

