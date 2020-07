Preview: Šance pro outsidery. Postoupí z kvalifikačního kola Canucks nebo Wild?

Odhaduje se, že letošní ročník National Hockey League by mohl být mimořádně nevyzpytatelný. To dává šanci podceňovaným týmům, od kterých by se jindy úspěch ve vyřazovací části příliš neočekával. Mezi těmito celky jsou také Vancouver a Minnesota.

Vancouver Canucks - 69 zápasů, 78 bodů, 36-27-6, úspěšnost získaných bodů: 56,5 %, skóre: 228:217, nejproduktivnější hráč: J.T. Miller – 28+45

Vancouver má bezpochyby jeden z nejzajímavějších kádrů směrem do budoucna.

Ať už hovoříme o Quinnu Hughesovi, jenž zaslouženě figuruje ve finálové trojici ucházející se o status nejlepšího nováčka sezony, či o Eliasi Petterssonovi, který za krátkou dobu vyrostl v tahounka Kosatek.

Tyto mladé pušky vhodně doplněné o starší kvalitní spoluhráče mají možnost letos zaskočit nejednoho soupeře.

Kromě toho se Canucks povedo vhodně posílit před uzávěrkou přestupů. Vancouver získal výměnou z Los Angeles produktivního útočníka Tylera Toffoliho. U Kanaďana proběhla aklimatizace rychle, v deseti duelech v novém působišti nastřádal stejný počet bodů.

Stejně jako mnoha dalším klubům, také Vancouveru přišla vhod koronavirová přestávka z jednoho důvodu – zranění stihl doléčit gólman Jacob Markstrom. Švédský sympaťák by měl hrát na cestě Nuck vyřazovací částí velkou roli. Do tréninkového kempu se po zranění zapojili rovněžMicheal Ferland a Olli Juolevi.

Minnesota Wild - 69 zápasů, 77 bodů, 35-27-7, úspěšnost získaných bodů: 52,9 %, skóre: 220:220, nejproduktivnější hráč: Kevin Fiala – 23+31

Minnesota je přesně ten typ mužstva, od kterého se nečekají ve vyřazovací části velké věci. Jenže letošní play-off bude zkrátka jiné.

Wild mají ve svých řadách několik velmi zajímavých jmen, o kterých se tolik nemluví. Příkladem jest třeba Kevin Fiala. Švýcar s českými kořeny zažil bodově svou vůbec nejlepší sezonu v National Hockey League, nyní se pokusí táhnout Minnesotu i ve vyřazovací části.

Co se týče zvučnějších jmen, mohou se Divočáci opřít o norského útočníka Matse Zuccarella. Ten se již ve svém prvním ročníku za Minnesotu zařadil mezi osobnosti týmu.

Otázkou pro tým ze státu hokeje je post gólmana. Připraveni naskočit by měli být jak Devan Dubnyk, tak Alex Stalock. Byť to ještě vloni vypadalo, že první jmenovaný je neotřesitelnou jedničkou, letos se činil především Stalock. Koho postaví mezi tři tyče trenérský štáv v čele s Deanem Evasonem?

Vzájemné zápasy v této sezoně

Minnesota Wild – Vancouver Canucks 1:4 (0:0, 1:3, 0:1)

Canucks získali dva body v prvním střetnutí těchto soupeřů v aktuálním ročníku. Dvěma brankami nasměroval Kosatky k výhře kapitán Bo Horvat. Vancouver navíc přestřílel Minnesotu v poměru 29:24.

Minnesota Wild – Vancouver Canucks 4:2 (3:0, 0:1, 1:1)

Podruhé už na Divočáky hosté z Kanady nevyzráli. Mezi třemi tyčemi byl proti Alex Stalock, jenž se stal první hvězdou utkání. Minnesota vyhrála na střely 37:26, zásluhou čtyř odlišných střelců pak dokázala Nucks porazit poměrem 4:2.

Vancouver Canucks – Minnesota Wild 3:4sn (0:1, 1:1, 2:1 - 0:0 - 0:1)

Poslední vzájemné klání základní části musela rozhodnout až dovednostní disciplína. Dvakrát se v duelu trefil nejproduktivnější hráč Canucks J.T. Miller, toho však zastínil Alex Galchenyuk, který k jedné trefě přidal i rozhodující nájezd.

ČESKÁ A SLOVENSKÁ STOPA

Do série nezasáhne žádný český ani slovenský hokejista.

TIP REDAKTORA: Vancouver Canucks – Minnesota Wild 3:2

Osobně považuji Vancouver za černého koně celé letošní vyřazovací části. Kosatky mají velmi nadějný tým, který bude do budoucna jen růst a kdo ví, kam je Pettersson či Hughes v následujících letech dovedou. Minnesota je jeden z těch méně předvídatelných celků, proto se vůbec nebudu divit, když svého soupeře dost potrápí a o postupujícím bude muset rozhodovat až páté utkání.

