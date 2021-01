Příběh nekončí. Jakou roli zaujme Chára ve Washingtonu?

Je škoda, že už to nebude v dresu Bostonu Bruins, ale pořád to bude v NHL. Čekání Zdeno Cháry na nabídku Bostonu zůstalo nevyslyšeno. Naštěstí měl dost jiných. Pokračující kariéra 43letého veterána je dobře pro celou soutěž. Zajímavé téma pro novináře, nepřehlédnutelná atrakce pro fanoušky.

Jak je zvykem, podepsal za velmi skromných podmínek. Zdeformovaný trh, kde nikdo nemá místo pod platovým stropem, ale hlavně nejsou peníze, nedovoluje velké rozhazování. Kulhající ekonomice, narušené prázdnými halami a horou hygienických opatření, jsme se věnovali už několikrát. Také Zdeno Chára se musel spokojit se základním platem těsně nad minimem, které je pro příští sezónu 750 tisíc dolarů.

Pokud přesvědčí a pomůže, může si přijít na mnohem lepší peníze. 795 tisíc základní plat, 230 tisíc za desítku odehraných zápasů, 250 tisíc za postup Capitals do play off, dalších 250 tisíc za eventuální Stanley Cup. Nakonec slušná smlouva pro chlapa, kterému bude v březnu 44 let.

A především - silný tým s šancí na pohár.

Konec

S Bostonem vyhrál nejcennější trofej jednou, v roce 2011. Další dvě šance bohužel promrhal. O dva roky později nestačil se spoluhráči na Chicago, v roce 2019 na St. Louis. V sezóně 2008-09 vyhrál James Norris Trophy pro nejlepšího beka NHL. Chárova stopa v historii Bruins je hluboká. Součástí tradičního klubu byl od roku 2006. Když sem ve 29 letech přišel, asi sotva kdo čekal, že vydrží 14 let.

„Boston Bruins mě informovali, že mají v plánu vykročit vpřed se svými mladými hráči, a já to rozhodnutí respektuji,“ napsal slovenský zadák na Instagram.

Slova uznání z tábora Bruins jen prší. „Bylo to úžasných čtrnáct let se Zdenovým talentem, vůdcovstvím a osobností,“ vyznal se majitel klubu Jeremy Jacobs. „Hrál ohromnou a trvalou roli v úspěších mužstva každý rok, kdy oblékl jeho dres. Se svou rodinou zůstává Zdeno v srdcích tohoto týmu a zdejší komunity.“

„Zdena jsem poznal v roce 2006, kdy se připojil k organizaci Bruins, a bylo potěšením sledovat, jak se postupně stal jedním z největších hráčů, kteří kdy oblékali černozlatý dres,“ přidal se Cam Neely.

Začátek

Zatímco Boston dychtil uvolnit místo prospektům z farmy, Washington posilu uvítal. Už proto, že v říjnu přišel o Michala Kempného, operace Achillovy šlachy připraví o osm měsíců. Vytratil se také další Čech Radko Gudas, jenž podepsal tříletou smlouvu s Floridou.

Caps mají nyní devět obránců s jednocestnou smlouvou. Zkušený levoruký zadák posílí obraný val vedený produktivním Johnem Carlsonem, za nímž stojí sešikovaní Dmitrij Orlov, Justin Schultz, Jonas Siegenthaler, Nick Jensen, Trevor van Riemsdyk a Pal LaDue. Spolupráci prodloužil také Brenden Dillon, po jehož příchodu skončil Gudas na tribuně. Za zmínku stojí rovněž 21letý Slovák Martin Fehervary, který stihnul v minulé sezóně šest startů.

Široký kádr může být v nadcházející sezóně výhodou. V nahuštěném kalendáři nás čeká hodně dvojzápasů ve dvou dnech, riziko únavy a zranění bude velké. Asistent trenér Kevin McCarthy, mající na starost obránce, vítá, že bude mít z čeho vybírat.

Úloha slovenské legendy už bude skromnější. Nejpravděpodobněji se jeví pozice ve třetí obranné dvojce, nejspíš se Siegenthalerem. Ano, už není nejrychlejší, ale když roztáhne ruce, pořád zabere půlku modré čáry. Má jednu z nejtvrdších střel v NHL. A když někoho skřípne u mantinelu, bolí to. Chára by měl nabídnout hlavně odpovědnou defenzivu a hru s oslabení.

