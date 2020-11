Price jsme přetěžovali, nic jiného nám nezbývalo, zní z Montrealu. Gólmanům zaplatí 14,85 milionu

Když Canadiens na začátku září přivedli Jakea Allena, mnozí si klepali na čelo. Vždyť s kanadským brankářem přichází pro příští sezonu vysoká stropová zátěž 4,35 milionu dolarů. Dohromady pak Allen s královsky placenou jedničkou Careym Pricem ukousnou z drahocenného prostoru pod platovým stropem téměř 15 milionů dolarů. Nikdo v celé NHL si kvůli gólmanům tolik místa neubere. Trenér Stéphane Waite nyní odvážný krok montrealského generálního manažera Marca Bergevina hájí.

Waite má na tradiční adrese na starost právě brankáře.

Už od roku 2013, kdy přišel se dvěma prsteny pro vítěze Stanley Cupu z Chicaga.

Léta se tak věnuje Priceovi a sleduje, jak se na gólmanském supermanovi podepisuje zub času a hlavně enormní zápasové vytížení.

Vždyť za poslední dvě sezony nikdo neodchytal tolik minut jako třiatřicetiletý Kanaďan s indiánskými kořeny. Víc puků pak letělo už jen na Connora Hellebuycka z Winnipegu, čerstvého vítěze Vezinovy trofeje.

Waite, jehož bratr Jimmy odchytal v NHL přes stovku zápasů a teď cepuje brankáře Blackhawks, považoval situaci za neúnosnou. Věděl, že aby Price mohl odvádět ty nejlepší výkony, potřebuje častěji odpočívat.

"Careyho jsme přetěžovali, ale neměli jsme jinou možnost," povídá uznávaný kouč. Habs jednoduše nedisponovali kvalitní dvojkou, které by mohli naložit 20-30 zápasů za sezonu a zároveň nemít strach z výsledků.

Naposledy nepřesvědčil Keith Kinkaid. A tak přišla razantní investice do Allena, jehož provází po celou kariéru stejná přezdívka jako legendárního Jacquese Plantea. Říkají mu "Jake the Snake".

"Ano, zaplatili jsme za Jakea vysokou cenu," uznává Waite pro Montreal Gazzette, že Allen nevyšel a ani nevyjde lacino. "Ale udělali jsme správnou věc, v dnešní NHL potřebujete schopného náhradníka," dodává jedním dechem.

"Jake má za sebou 300 startů v NHL, jinde by mohl být jedničkou. Ve srovnání s Kinkaidem je to úplně jiná liga," míní. Má pravdu, samozřejmě. 14,85 milionu dolarů přesto zní jako příliš vysoká daň za výtečně obsazené brankoviště a odpočatého Price.

Waite nicméně věří, že se tento tah Montrealu vyplatí a že ho nakonec ocení i sám Price.

"Careymu je třiatřicet a jeho tělo už mezi jednotlivými duely pomaleji regeneruje. Rád by chytal pokaždé, ale časem určitě uvítá menší vytížení. Díky odpočinku totiž zvládne více zápasů v top formě, nebude muset chytat úsporně," je přesvědčený.

Co tou úsporností Waite míní? Když sledoval s Pricem jeho vystoupení, všiml si, že tu a tam šetří s pohybem, aby se nevysiloval. A to je pro gólmana cesta do pekel. Jeho jedinou snahu musí být zastavení puku za každou cenu.

Teď bude moct Price pokaždé chytat naplno. A Allen se má postarat také o to, aby Canadiens neměli tak hrozivou bilanci s náhradníky mezi třemi tyčemi. Muži, co zaskakovali za týmovou jedničku v posledních dvou sezonách, kryli jen 89,8 procent střel.

Allenova kariérní úspěšnost je 91, 3 procenta. V minulé sezoně pak v St. Louis kryl 92,7 procent střel soupeřů.

Měl by si tak nepochybně vést o poznání lépe oproti Kinkaidovi a spol.. A co ta jeho ukrutně tučná smlouva? Montreal se s ní bude trápit jen rok, od sezony 2021/2022 poběží Allenovi nový, skromnější kontrakt.

S Bergevinem se dohodl na dvouletém paktu na 5,75 milionu dolarů. Není to, obzvlášť v součtu s Priceovými podmínkami, žádná láce, ale Bergevin jistě ocení každý volný dolar.

Stejně jako jeho gólmanské eso každou minutu odpočinku.

