Priorita Caroliny? Nová smlouva pro Hamiltona ještě před startem sezony

Vstupní draft a otevření trhu s volnými hráči jsou minulostí, v souvislosti s nejslavnější hokejovou ligou světa se toho teď mnoho neděje. To ale neznamená, že generální manažeři jednotlivých klubů nemají co na práci. Náročná jednání čekají třeba Dona Waddella z Caroliny.

Ne, zatím se nejedná o nic akutního. Ale čím víc se budou jednání táhnout, tím nervóznější zřejmě fanoušci Hurricanes budou. O kom je řeč? Za rok přece končí smlouva Dougiemu Hamiltonovi a Andreji Svečnikovi.

Pro generálního manažera Caroliny musí být prodloužení vzájemné spolupráce s oběma borci absolutní prioritou. Zatímco se řeší formát a začátek nového ročníku NHL, tak se Waddell může zabývat právě podmínkami obou kontraktů.

Obránce Hamilton za sebou má vynikající sezonu, kterou nepříjemně poznamenala lednová zlomenina lýtkové kosti. Do té doby odehrál sedmadvacetiletý zadák 47 utkání s bilancí čtrnácti branek a 26 asistencí.

Podle prvotních prognóz to měl být pro Hamiltona konec sezony. Jenže následně se naplno rozjela koronavirová pandemie a ročník se tedy dohrával až s odstupem času v kanadských bublinách. Rodák z Toronta do play off zasáhl, v pěti zápasech zaznamenal dva body.

Dá se očekávat, že v příští sezoně bude znovu základním stavebním kamenem defenzivy Caroliny. Waddell tak s případným vyjednáváním nechce otálet. „Přibližujeme se k němu,“ potvrdil generální manažer organizace ve čtvrtek pro oficiální server NHL.

„Dougie tady ještě není, pořád je v Torontu. Myslím, že se vrací na konci týdne. Po sezoně se stane volným hráčem, takže bychom to rádi dotáhli dříve než později,“ pokračuje Waddell.

Zádrhelem by mohla být současná výše platového stropu, který zamrzl na 81,5 milionech dolarů. „Víme, že se trh změnil. Když se podíváte na trh s volnými hráči, tak jen pár hráčů podepsalo na víc než tři roky,“ upozorňuje GM Hurricanes.

Další fuška čeká Waddella v případě nového kontraktu pro Andreje Svečnikova. Ruský útočník před sebou má zářnou budoucnost a mělo by být v zájmu Caroliny ho udržet v organizaci dlouhodobě. Před draftem se sice jednání zastavila, obě strany ale věří, že brzy dojde k dohodě.

„Není to snadné, ale tohle se nám podaří dotáhnout. Andrej tady chce být, my ho tady chceme taky. Až se pustíme do vážných rozhovorů, tak si myslím, že to bude poměrně rychle hotové,“ dodává Waddel na závěr.

