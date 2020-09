Příští sezóna znovu v bublinách? A od kdy? Vyloučit nelze vůbec nic, zní z NHL

Ráda by začala 1. prosince, ovšem jak, to je zatím ve hvězdách. Nejistota teď svírá všechny světové sportovní soutěže, NHL nevyjímaje. Bill Daly si dokonce dovolil nevyloučit ani opětovné hraní v bublinách, tedy lokalitách dokonale oddělených od vnějšího světa.

„Nechci vylučovat nic, protože myslím, že existuje spousta alternativ, možností a způsobů jak hrát,“ řekl minulý týden v Kanadě zástupce Garyho Bettmana. „Nechci vám říkat, že jsme mluvili zrovna o divizních bublinách. Nemyslím, že by tenhle formát bublin fungoval pro základní část, zejména proto, že ji chceme odehrát celou. Nevím, jak bychom to v aktuálním formátu zvládli. Už teď je to hromada času a to se jedná jen o play off.“

Ano, skutečně asi nelze čekat, že by hráči souhlasili s odloučením od rodin a blízkých na tři čtvrtě roku. V naprosto stejném režimu tak dlouho fungovat nelze, nicméně: „Nemyslím, že by to vypadalo úplně jako to, co děláme teď, ale mohla by to být určitá varianta,“ naznačil pobočník ligového komisaře.

Aspoň pokud jde o bezpečnost, bubliny fungují, což se dalo čekat. NHL zatím neměla v Torontu ani v Edmontonu jediného nakaženého hráče nebo člena personálu. Na druhou stranu podobný režim je velmi drahý a dlouhodobě neudržitelný. Ekonomicky i lidsky.

Nejlepší by samozřejmě bylo začít před plnými stadióny. Pokud by existovala aspoň určitá naděje, NHL prý je ochotná reagovat stran termínů maximálně pružně. Na druhou stranu všichni jsou realisté, takže liga raději s hraním před fanoušky dopředu nepočítá.

„Nemohu tvrdit, že bychom to aktuálně diskutovali, ale možnost to je,“ dodal Daly v naději k aspoň částečnému obsazení arén. „Rádi bychom byli v situaci, kdy v prosinci otevřeme plné budovy v každé lokalitě, kde hrajeme. Nicméně není to v našich rukách, takže se musíme přizpůsobit realitě.“

Ani začátek dalšího ročníku není v tuto chvíli jistý. Termín se může posouvat, jak daleko to půjde. „Budeme muset být pružní. Učiníme ta nejlepší možná rozhodnutí s ohledem situaci, ve které zrovna budeme,“ slíbil Bill Daly.

